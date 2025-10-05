A három legbizarrabb magyar étel, amit ma már csak erős gyomrúaknak ajánlanánk

Az elmúlt ötszáz év szakácskönyveit lapozgatva sok meglepetés érhet minket. Az az érzésünk támadhat, elődeink gyakorlatilag mindent megettek, ami valaha mozgott. Ráadásul rendkívül izgalmas módon készítették ételeiket. Itt van például a nyelv, ezt elvétve még ma is eszik, füstölve. Régen viszont citromos mártásban tálalták, sőt, töltötték is: egy 1601-es késmárki recept szerint tojással, szalonnával, petrezselyemmel és sáfránnyal készítették ezt az fogást. Ha valami igazán ünnepit szerettek volna a főúri lakomákon, fahéjas hattyú vagy ribizlis-mandulás szószban tálalt pávasült került az asztalra. A békacombot sem csak rántva ismerték, levesnek is megfőzték, szerecsendióval, gyömbérrel fűszerezve. A töltött marhalép, a petrezselymes bárányfej, a szarvasgombás borjúfül vagy a tormás tejföllel kínált, parázson sült csiga mind-mind újabb bizonyíték arra, hogy a régi magyar konyha mennyire bátor volt. Ráadásul ezek a bizarr ételek nem úri hóbortok voltak, a polgári és a paraszti konyhából is szemezgettünk most. A magyar konyha tehát gazdag, találékony és időnként egészen döbbenetes is tudott lenni. És még csak most jön a java!

Fotó: Fortepan/Lissák Tivadar

A teknős

Bármilyen bizarr is mai szemmel: különösen böjtös időben (amiből sokkal több volt, mint ma) jó megoldásnak bizonyult a teknőshús, hiszen hidegvérű lévén ilyenkor is lehetett enni. Már a 17. századtól ott főtt a levesekben, sültjét tálalták citrom- és bormártással, máskor visszatöltve a páncélba. Készítették zsírban sütve és pástétomként is. A mocsári teknősről azt írja a Néprajzi Lexikon, hogy még a 19. század végén is ették a Nagykunság mocsaras részén. Páncélját a pásztorok botfejek, ostornyelek díszítéséhez használták. Száz évvel korábban pedig ezrével vitték a Sárrétről Esterházy Pál konyhájára, sőt, a bécsi udvarba is jutott belőle. Benda Borbála kutatásaiból tudjuk, hogy a teknős az 1600-as években is része volt a böjti ételsoroknak, Szécsényben a ferences kolostor melletti halastóban pedig a tenyésztéssel is megpróbálkoztak.

Szakácskönyveinkből évszázadokon át nem hiányozhatott. Németh Zsuzsána gyűjteményében (1858) szerepel töltött, rántott és véres mártással kínált formában. A Budapesti szakácskönyvben (1899) szó esik még a boltokban kapható teknőskonzervről is, amelyet spanyol mártással feljavítva, gombával és pirospaprikával fűszerezve varázsoltak ebéddé. Ugyanitt olvasható a hús egészen horrorisztikus előkészítése is:

A teknősbékát akasszuk föl a 2 hátsó lábánál fogva, vágjuk le a fejét, s egy fél napon át hagyjuk a vért kicsurogni belőle. Ezután levesszük, hátára fektetjük, s a hasát fölvágva a belső részeit kiszedjük, de eközben vigyázzunk, hogy semmit se nyomjunk szét benne.

Dobos C. József (igen, akinek a tortát is köszönhetjük) könyvében (1881) egy durvább, de gyorsabb módszert olvashatunk:

izzóra tüzesített lapátot nyomva a teknőcz hátára, nyakát és lábait a szegény állat rögtön ki fogja nyújtani, amidőn aztán hirtelen, éles baltával a fejét le kell vágni. A vérét megszedjük és fölhasználjuk. Azután mindaddig főzzük, míg a teknője leválik, mit azon melegen kell levennünk és a békát tisztítanunk.

Levese a 19. században úgy készült, hogy az apróra vagdalt húst vajon pirították, petrezselyemmel, majd liszttel meghintették, borsólevet (borsóhéjból főzött alaplé) öntöttek rá, borssal, szerecsendió-virággal fűszerezték, végül tejföllel behabarva, pirított zsemlével tálalták. Száz évvel később már konyak is került a zöldséges lébe, a teknőshús pedig gombóc formájában úszott benne.

