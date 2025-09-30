Punya, vakaró, bodag: így készül a cigányok lepénykenyere

A cigányság hagyományos lepénykenyere a punya, a vakaró és a bodag is a mindennapi étkezés alapjai voltak, és ma is még ma is fontos részei a közösségi összejövetelek lakomáimak. A punya az egyik legismertebb: ez a leggazdagabb, már már előkelő kenyér: vajas, kelt tésztából készül, amelyet jellemzően kézzel törnek, nem szeletelnek. A tésztája puha, tökéletesen illik szaftos ételekhez, például a lecsóhoz.

A punya nevű lepénykenyér vajas, kelt tésztából készül, amelyet jellemzően kézzel törnek, nem szeletelnek/ Fotó: Shuvo Rafiqul / Shutterstock

A vakaró és a bodag hasonlóan egyszerű kenyerek, de még kevesebb hozzávalóból is előállítható: liszt, víz, só, esetleg egy kis szódabikarbóna vagy sütőpor – és már kész is. Ez a gyors, könnyen elkészíthető lepényt régen tüzes kövön, később a sparhelt tetején sütötték. Egyenetlenül sült, mégis szép, aranybarna színe, sós íze, enyhén ropogós héja vonzó csemegévé teszi.

Lepénykenyerek a nagyvilágban

Érdekes, hogy a lepénykenyerek szinte minden népnél megtalálhatók. A görög pitakenyértől az indiai naanig, a mexikói tortillától az afrikai laposkenyérig vagy az olasz focacciáig – minden kultúrában van egy egyszerű, lapított, akár a szabadban, kövön is süthető, gyorsan elkészíthető kenyérféle, amely a mindennapi gasztronómia alapját adta. A punya, a vakaró és a bodag tökéletesen beleillik ebbe a gasztronómiai mintázatba.

Ezek a lepénykenyerek tökéletesen megállják a helyüket a mai konyhában is: húsok mellé, salátákhoz, lecsóhoz, töltött káposztához tökéletesek. De önmagukban is finomak. Elkészítésük egyszerű, hatásuk is az: megtöltik a gyomot. De azért egyféle időutazásra is hívnak mindenkit. Aki lepénykenyeret kóstol, az olyan eledelt fogyaszt, amit ezer meg ezer éve is ettek a felmenőink. Talán éppen ezért olyan ismerős az íze, az állaga, ezért akkora érték.

Punya és bodag - lepénykenyér házilag

Punya

Hozzávalók:

50 dk liszt

ízlés szerint só

1 csomag élesztő

langyos víz

10 dkg vaj

Elkészítés:

A lisztet, sót és élesztőt összekeverjük, hozzáadjuk a puha vajat, majd annyi langyos vizet, hogy jól gyúrható tésztát kapjunk. Alaposan összegyúrjuk a hozzávalókat. Ezután minimum egy órát kelesztjük letakarva, meleg helyen - de addig mindenképp, hogy a kétszeresére dagadjon. A tésztából 6 db cipót formázunk, majs sütőpapírral bélelt tepsire tesszük, és 180-200 fokon 25-30 perc alat készre sütjük. A tészta puha, omlós cipókat ad, öröm lesz törni belőlük.