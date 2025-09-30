kenyérreceptpékáru

Punya, vakaró, bodag: így készül a cigányok lepénykenyere

A cigányok konyhája izgalmas, felfedezésre váró világ, mellette egyszerű konyha is, hiszen soha nem állt a rendelkezésükre különlegesen gazdag alapanyag. A kenyerük is egyszerű, mégis finom, mégis laktató eledel, amit mindenki szívesen lát az asztalán.

Munkatársunktól
2025. 09. 30. 13:13
A vakaró és a bodag egyszerű kenyerek, kevés hozzávalóból előállíthatók: liszt, víz, só, esetleg egy kis szódabikarbóna vagy sütőpor, és már kész is Fotó: Africa Studio Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A cigányság hagyományos lepénykenyere a punya, a vakaró és a bodag is a mindennapi étkezés alapjai voltak, és ma is még ma is fontos részei a közösségi összejövetelek lakomáimak. A punya az egyik legismertebb: ez a leggazdagabb, már már előkelő kenyér: vajas, kelt tésztából készül, amelyet jellemzően kézzel törnek, nem szeletelnek. A tésztája puha, tökéletesen illik szaftos ételekhez, például a lecsóhoz

A punya nevű lepénykenyér vajas, kelt tésztából készül, amelyet jellemzően kézzel törnek, nem szeletelnek
A punya nevű lepénykenyér vajas, kelt tésztából készül, amelyet jellemzően kézzel törnek, nem szeletelnek/ Fotó: Shuvo Rafiqul / Shutterstock

A vakaró és a bodag hasonlóan egyszerű kenyerek, de még kevesebb hozzávalóból is előállítható: liszt, víz, só, esetleg egy kis szódabikarbóna vagy sütőpor – és már kész is. Ez a gyors, könnyen elkészíthető lepényt régen tüzes kövön, később a sparhelt tetején sütötték. Egyenetlenül sült, mégis szép, aranybarna színe, sós íze, enyhén ropogós héja vonzó csemegévé teszi. 

Lepénykenyerek a nagyvilágban

Érdekes, hogy a lepénykenyerek szinte minden népnél megtalálhatók. A görög pitakenyértől az indiai naanig, a mexikói tortillától az afrikai laposkenyérig vagy az olasz focacciáig – minden kultúrában van egy egyszerű, lapított, akár a szabadban, kövön is süthető, gyorsan elkészíthető kenyérféle, amely a mindennapi gasztronómia alapját adta. A punya, a vakaró és a bodag tökéletesen beleillik ebbe a gasztronómiai mintázatba.

Ezek a lepénykenyerek tökéletesen megállják a helyüket a mai konyhában is: húsok mellé, salátákhoz, lecsóhoz, töltött káposztához tökéletesek. De önmagukban is finomak. Elkészítésük egyszerű, hatásuk is az: megtöltik a gyomot. De azért egyféle időutazásra is hívnak mindenkit. Aki lepénykenyeret kóstol, az olyan eledelt fogyaszt, amit ezer meg ezer éve is ettek a felmenőink. Talán éppen ezért olyan ismerős az íze, az állaga, ezért akkora érték.

Punya és bodag - lepénykenyér házilag

Punya

Hozzávalók: 

  • 50 dk liszt
  • ízlés szerint só
  • 1 csomag élesztő
  • langyos víz
  • 10 dkg vaj

Elkészítés: 

A lisztet, sót és élesztőt összekeverjük, hozzáadjuk a puha vajat, majd annyi langyos vizet, hogy jól gyúrható tésztát kapjunk. Alaposan összegyúrjuk a hozzávalókat. Ezután minimum egy órát kelesztjük letakarva, meleg helyen - de addig mindenképp, hogy a kétszeresére dagadjon. A tésztából 6 db cipót formázunk, majs sütőpapírral bélelt tepsire tesszük, és 180-200 fokon 25-30 perc alat készre sütjük. A tészta puha, omlós cipókat ad, öröm lesz törni belőlük. 

Vakaró vagy bodag

Nem okozhat fejtörést a különböző elnevezés, hiszen ugyanarról az ételről van szó. Tájegységenként, de akár családonként is különbözhet a hagyományos cigánykenyér elnevezése, ám akár bodagot, akár vakarót készítünk, tulajdonképpen egy liszt, só, víz adta tésztafélét sütünk lapos, ropogós lepénnyé.

Hozzávalók: 

  • 50 dkg liszt
  • ízlés szerint só
  • víz
  • opcionálisan egy csipet szódabikarbóna vagy sütőpor (de ezek el is hagyhatók)

Elkészítés: 

A hozzávalókat összekeverjük, simára gyúrjuk, majd lapos, kerek lepényeket formázunk belőle. Forró serpenyőben vagy sütőben aranybarnára sütjük azokat. Körülbelül 10-15 perc alatt ropogós, belül kicsit puhább lepényeket kapunk. Magában is isteni, de levesek, főzelékek, szaftos húsok, egytálételek mellé is csodás kenyérke.
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekszőlő

Bajban a bor

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A borkultúra megmaradása a nemzetstratégia része.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.