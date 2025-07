Kiderült a jó lecsó titka, ezt nem gondoltuk volna

Itt csatlakozik be a másik tábor. Meggyőződésük ugyanis, hogy a lecsónak a sűrű szaft a lelke, amiben azért valljuk be, van némi igazság. Ezért ők a hagyma után a paradicsomot teszik a fazékba, hiszen fontos, hogy az jól szétfőjön a megfelelő íz és szaftosság érdekében. Így nem meglepő, hogy a paradicsomosok szerint egyáltalán nem baj, ha a paprika nem fő szét teljesen, mivel úgy akár kellemetlen is lehet az állaga. Így ha kicsit ropogós, még jót is tesz a lecsónak.

Mindezt összegezve arra jutottunk, hogy ha a gazdagabb ízvilág a cél, akkor a paprikával folytatjuk a hagyma után, ha pedig a sűrűbb szaftot részesítjük előnyben, akkor a paradicsom az első.

A legfinomabb lecsó receptje

40 dkg paradicsom

80 dkg paprika

2 fej hagyma

5 dkg füstölt szalonna

2 ek. olaj

1 ek. pirospaprika

só

