Ihor Havrilenko, az ukrán UkrReporter szerkesztője provokatív cikket közölt a magyarokról és Magyarország Ukrajnával kapcsolatos álláspontjáról. A szerző szerint érdemes a magyarok „civilizált demokratikus európai paradigmához való alkalmazkodóképességét" az etnogenezisük szempontjából vizsgálni. Havrilenko kiemeli, hogy a magyarok a finnugor nyelvcsaládhoz tartoznak, és őshazájuk a Volga és az Urál-hegység közötti területen volt, a mai Oroszország területén.

Az ukrán vezetés tétlenül nézi, hogy lábbal tiporják a magyarok jogait (Fotó: AFP)

A szerző szerint:

Ezért a magyarok (ugorok) genetikailag kapcsolódnak az ellenséges ország „mélyen lévő” népeihez, közös a világnézetük, megértik őket, ugyanúgy éreznek, valószínűleg együtt éreznek velük.

Az ukrán újságíró írása fröcsög a gyűlölettől

A cikk nem kissé vitatható módon azt sugallja, hogy a magyarok „még mindig fél lábbal ott vannak a Volga és az Urál között", mivel „a genetikai változások nem történnek meg egy évezred alatt".