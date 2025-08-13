UkrajnaIhor HavrilenkoMagyarországKárpátaljakisebbség

Ukrán őrület: A magyaroknak semmi joguk Kárpátalján

Ihor Havrilenko, az UkrReporter szerkesztője durván beleszállt a magyarokba. Az ukrán szerző történelmi és genetikai érvekkel próbálja magyarázni a jelenlegi feszültségeket, miközben megkérdőjelezi a kárpátaljai magyar kisebbség jogait.

2025. 08. 13.
Ukrajnában a magyarokat támadják (Fotó: AFP)
Ihor Havrilenko, az ukrán UkrReporter szerkesztője provokatív cikket közölt a magyarokról és Magyarország Ukrajnával kapcsolatos álláspontjáról. A szerző szerint érdemes a magyarok „civilizált demokratikus európai paradigmához való alkalmazkodóképességét" az etnogenezisük szempontjából vizsgálni. Havrilenko kiemeli, hogy a magyarok a finnugor nyelvcsaládhoz tartoznak, és őshazájuk a Volga és az Urál-hegység közötti területen volt, a mai Oroszország területén. 

Az ukrán vezetés tétlenül nézi, hogy lábbal tiporják a magyarok jogait (Fotó: AFP)

A szerző szerint:

Ezért a magyarok (ugorok) genetikailag kapcsolódnak az ellenséges ország „mélyen lévő” népeihez, közös a világnézetük, megértik őket, ugyanúgy éreznek, valószínűleg együtt éreznek velük.

Az ukrán újságíró írása fröcsög a gyűlölettől

A cikk nem kissé vitatható módon azt sugallja, hogy a magyarok „még mindig fél lábbal ott vannak a Volga és az Urál között", mivel „a genetikai változások nem történnek meg egy évezred alatt".

Havrilenko kritizálja Magyarország álláspontját az ukrajnai magyar kisebbséggel kapcsolatban is. Felteszi a kérdést, hogy miért fordít Magyarország olyan nagy figyelmet az ukrajnai magyarokra, miközben más országokban sokkal nagyobb magyar közösségek élnek.

A szerző provokatív hangnemben zárja cikkét:

Ne mondjátok nekünk, hogy „mi helyiek vagyunk, mindig itt voltunk, és jogunk van...”. Nem voltatok mindig itt, ti egy bevándorolt nép vagytok, és ne nézzetek ferde szemmel Kárpátaljánkra – nem szabad! Nincs ott semmi jogotok!

A véleménycikk erősen elfogult és egy újabb példája az ukrán történelemhamisításnak. Mint arról lapunk korábban beszámolt Ukrajna budapesti nagykövete egy interjúban nem fukarkodott a kreatív történelemértelmezéssel: állítása szerint például ukrán hercegnők sorra szültek magyar királyokat az Árpád-házban.

