Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közösségi oldalán jelentkezett be, amelyben elmondta, kedden egyeztetett Törökország elnökével, Katar emírjével, Románia elnökével és Hollandia miniszterelnökével is. Mint elmondta, Kijev folyamatosan kapcsolatban áll partnereivel, és úgy fogalmazott:

Az Európai Unió, 26 ország egyértelmű nyilatkozatot tett, mindannyian velünk vannak – diplomáciai munkában és elvi álláspontokban. És egyértelmű, hogy ki a huszonhetedik, aki mindig minden ellen van, csak hogy ellenkezhessen.

Mint ismert, a háborúpárti európai vezetők üzentek Donald Trump amerikai elnöknek: a Vlagyimir Putyinnal folytatott tárgyalások során védje meg Ukrajna érdekeit, és ne veszélyeztesse Európa biztonságát. Az európai vezetőket kihagyták az alaszkai tárgyalásokból, a kihagyottak koalíciója erőtlenül próbálja befolyásolni az eseményeket Ukrajna kapcsán. A pálya széléről kiabálnak, s úgy tűnik, ismét megdöbbentek, hogy nem kaptak helyet az asztalnál.

Magyarország nem írta alá a közös, háborúpárti nyilatkozatot, ez láthatóan nem tetszik az ukrán elnöknek.

Zelenszkij egyébként bejegyzésében azt is megjegyezte, hogy „holnap folytatjuk a munkánkat az Egyesült Államokkal és az európaiakkal”.

