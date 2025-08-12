Rendkívüli

A Fehér Ház megerősítette: Trump Zelenszkijjel is tárgyal, ráadásul Putyin előtt

Volodimir ZelenszkijUkrajnaháborúpárti

Zelenszkij Magyarországot kritizálja, amiért hazánk a béke pártján áll

Nem tudja elviselni az ukrán elnök, hogy Magyarország nem fogadta el a háborúpárti brüsszeli nyilatkozatot.

Magyar Nemzet
2025. 08. 12. 22:36
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közösségi oldalán jelentkezett be, amelyben elmondta, kedden egyeztetett Törökország elnökével, Katar emírjével, Románia elnökével és Hollandia miniszterelnökével is. Mint elmondta, Kijev folyamatosan kapcsolatban áll partnereivel, és úgy fogalmazott:

Az Európai Unió, 26 ország egyértelmű nyilatkozatot tett, mindannyian velünk vannak – diplomáciai munkában és elvi álláspontokban. És egyértelmű, hogy ki a huszonhetedik, aki mindig minden ellen van, csak hogy ellenkezhessen.

Mint ismert, a háborúpárti európai vezetők üzentek Donald Trump amerikai elnöknek: a Vlagyimir Putyinnal folytatott tárgyalások során védje meg Ukrajna érdekeit, és ne veszélyeztesse Európa biztonságát. Az európai vezetőket kihagyták az alaszkai tárgyalásokból, a kihagyottak koalíciója erőtlenül próbálja befolyásolni az eseményeket Ukrajna kapcsán. A pálya széléről kiabálnak, s úgy tűnik, ismét megdöbbentek, hogy nem kaptak helyet az asztalnál. 

Magyarország nem írta alá a közös, háborúpárti nyilatkozatot, ez láthatóan nem tetszik az ukrán elnöknek. 

Zelenszkij egyébként bejegyzésében azt is megjegyezte, hogy „holnap folytatjuk a munkánkat az Egyesült Államokkal és az európaiakkal”.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

Álhírek!!!

Bayer Zsolt avatarja

Kiderült, hogy Trump elnök Orbán Viktort kérdezte meg, vajon megnyerhetik-e az ukránok a háborút.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.