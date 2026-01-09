Szentkirályi Alexandra: Egy rossz döntés olyan folyamatokat indít el, amelyeket később már nehéz visszacsinálni + videó

A választás sorsdöntő, mert a tét a béke és az ország biztonsága – reagált az aktuális politikai helyzetre Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra Fotó: Kurucz Árpád / MW

A budapesti Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán megosztott bejegyzésében úgy fogalmazott: komoly kockázatot jelentene, ha teret nyernének azok az erők, amelyek háborús feszültséget és politikai bizonytalanságot hozhatnak magukkal. Hozzátette: ha egyszer engednek ezeknek a folyamatoknak, azt később rendkívül nehéz lenne visszafordítani, függetlenül attól, hogy milyen kormány kerülne hatalomra.

A választás tétje óriási: vagy megvédjük békénket és biztonságunkat, vagy hagyjuk, hogy a háborús uszítás és a politikai instabilitás vegye át az uralmat.

– írta.

Szentkirályi Alexandra a Másik Oldal című podcast vendége volt, az adásból egy részletet is megosztott közösségi oldalán. A frakcióvezető elmondta hogy nem megoldás, ha valaki a saját munkája helyett másokra mutogat a politikában. Mint fogalmazott, amit egy politikus nem mond el és nem mutat meg, az a nyilvánosság számára láthatatlan marad. Szentkirályi Alexandra szerint

egy rossz döntés hosszú távon is következményekkel járhat, amit később már nehéz visszafordítani.

A teljes beszélgetés ma 18 órától érhető el a műsor YouTube-csatornáján.

