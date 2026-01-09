erdőgyőrierőszak

Hálóingben és papucsban volt a győri nő, amikor megásatták vele a saját sírját

Elrendelte a Győri Járásbíróság annak a férfinak a letartóztatását, aki egy Győr környéki erdőben bántalmazta a sértettet, majd megásatta vele a saját sírját.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 01. 09. 13:24
mysterious,forest,lost
illusztráció Forrás: Pexels
A megalapozott gyanú szerint a férfi és a sértett élettársi kapcsolatban álltak. A pár 2025 novemberében a gyanúsított féltékenysége miatt összeveszett. A férfi bántalmazta a sértettet, majd arra utasította, hogy ásóval a kezében menjenek ki egy Győr közeli erdőbe. 

Mialatt az erdőbe értek, a gyanúsított folyamatosan bántalmazta a hálóingben és papucsban lévő élettársát, majd amikor megálltak, a sértettnek ásnia kellett. A férfi a sértettet addig verte, míg a nő az eszméletét vesztette. Ezután a férfi felrántotta a földről és visszaindultak a házba, közben a nőt folyamatosan bántalmazta. A gyanúsított a házban a sértett szájába tett egy pisztolyt és megfenyegette, hogy lelövi.

A sértett könnyű sérüléseket szenvedett, azonban kórházi ellátásra szorult, ekkor a gyanúsítottól való félelme miatt nem merte elmondani a történteket. A férfi ezt követően tovább zaklatta a sértettet, folyamatosan fenyegette, így a nő január 3-án feljelentést tett a rendőrségen.

A nyomozó hatóság a sértett sérelmére elkövetett cselekmény miatt kapcsolati erőszak bűntettével gyanúsította meg a férfit, azonban a nyomozó hatóság vizsgálja, hogy súlyosabb bűncselekmény megvalósult-e.

A járási ügyészség indítványára a bíróság egy hónap időtartamra elrendelte a férfi letartóztatását tekintettel arra, hogy fennáll a szökés, elrejtőzés, a bizonyítás megnehezítésének, valamint a bűnismétlésnek a veszélye.

