A megalapozott gyanú szerint a férfi és a sértett élettársi kapcsolatban álltak. A pár 2025 novemberében a gyanúsított féltékenysége miatt összeveszett. A férfi bántalmazta a sértettet, majd arra utasította, hogy ásóval a kezében menjenek ki egy Győr közeli erdőbe.
Hálóingben és papucsban volt a győri nő, amikor megásatták vele a saját sírját
Elrendelte a Győri Járásbíróság annak a férfinak a letartóztatását, aki egy Győr környéki erdőben bántalmazta a sértettet, majd megásatta vele a saját sírját.
Mialatt az erdőbe értek, a gyanúsított folyamatosan bántalmazta a hálóingben és papucsban lévő élettársát, majd amikor megálltak, a sértettnek ásnia kellett. A férfi a sértettet addig verte, míg a nő az eszméletét vesztette. Ezután a férfi felrántotta a földről és visszaindultak a házba, közben a nőt folyamatosan bántalmazta. A gyanúsított a házban a sértett szájába tett egy pisztolyt és megfenyegette, hogy lelövi.
További Belföld híreink
A sértett könnyű sérüléseket szenvedett, azonban kórházi ellátásra szorult, ekkor a gyanúsítottól való félelme miatt nem merte elmondani a történteket. A férfi ezt követően tovább zaklatta a sértettet, folyamatosan fenyegette, így a nő január 3-án feljelentést tett a rendőrségen.
A nyomozó hatóság a sértett sérelmére elkövetett cselekmény miatt kapcsolati erőszak bűntettével gyanúsította meg a férfit, azonban a nyomozó hatóság vizsgálja, hogy súlyosabb bűncselekmény megvalósult-e.
További Belföld híreink
A járási ügyészség indítványára a bíróság egy hónap időtartamra elrendelte a férfi letartóztatását tekintettel arra, hogy fennáll a szökés, elrejtőzés, a bizonyítás megnehezítésének, valamint a bűnismétlésnek a veszélye.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ónos eső, csúszós utak, extrém hideg – ezekre kell most figyelni!
Közleményt adott ki a kormány.
Elmegyógyintézetbe küldik a férfit, aki a gyanú szerint brutálisan meggyilkolta az angyalföldi fitneszmodellt
Állítólag a lánnyal szexuális együttlét után végzett, előtte azért még pénzt is követelt tőle.
Ugyanaz a minta: már a mikroadományok meséjének ágyazgat meg Magyar Péter
Szívhez szóló videóban kunyerál adományokat a híveitől Magyar Péter, de ez csak fedősztorinak kellhet majd.
Orbán Viktor: Ilyen amikor a Tisza egy baloldali kormányzás része + videó
A baloldali városvezetés és a Tisza együttműködése a csőd szélére juttatta Budapestet.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ónos eső, csúszós utak, extrém hideg – ezekre kell most figyelni!
Közleményt adott ki a kormány.
Elmegyógyintézetbe küldik a férfit, aki a gyanú szerint brutálisan meggyilkolta az angyalföldi fitneszmodellt
Állítólag a lánnyal szexuális együttlét után végzett, előtte azért még pénzt is követelt tőle.
Ugyanaz a minta: már a mikroadományok meséjének ágyazgat meg Magyar Péter
Szívhez szóló videóban kunyerál adományokat a híveitől Magyar Péter, de ez csak fedősztorinak kellhet majd.
Orbán Viktor: Ilyen amikor a Tisza egy baloldali kormányzás része + videó
A baloldali városvezetés és a Tisza együttműködése a csőd szélére juttatta Budapestet.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!