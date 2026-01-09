Hálóingben és papucsban volt a győri nő, amikor megásatták vele a saját sírját

A sértett könnyű sérüléseket szenvedett, azonban kórházi ellátásra szorult, ekkor a gyanúsítottól való félelme miatt nem merte elmondani a történteket. A férfi ezt követően tovább zaklatta a sértettet, folyamatosan fenyegette, így a nő január 3-án feljelentést tett a rendőrségen.

A nyomozó hatóság a sértett sérelmére elkövetett cselekmény miatt kapcsolati erőszak bűntettével gyanúsította meg a férfit, azonban a nyomozó hatóság vizsgálja, hogy súlyosabb bűncselekmény megvalósult-e.