Antiszemita támadás: migránsgyerekek támadtak egy zsidó kávézóra Lipcsében

A Junge Freiheit megkeresésére a rendőrség szóvivője elárulta: az egyik azonosított gyermek orosz, a másik dél-szudáni állampolgárságú. Mindkettőjük neve már korábban is ismert volt a hatóságok előtt, intenzív elkövetőként tartják őket számon, koruk miatt azonban a rendőrség nem közölt részleteket a múltbeli ügyeikről, írja az Origo.

Antiszemita támadás történt

Az antiszemita támadás során két gyermek először letépte a kávézó homlokzatára kitűzött izraeli zászlót. Miután felszólították őket, visszaadták a zászlót és elmentek, ám rövid időn belül hat további gyermekkel tértek vissza. Ekkor már palackokkal dobálták meg az egyik, 46 éves női alkalmazottat, aki a sípcsontján megsérült. A támadók megpróbáltak bejutni az épületbe, majd egy reklámtáblával betörték az egyik ablakot, mintegy százeurós kárt okozva. A rendőrség megerősítette: a gyerekek közben azt kiabálták, hogy „B…ssza meg Izrael”.

In Leipzig schließen sich Kinder zusammen, um ein jüdisches Café zu attackieren. Eine Frau wird verletzt, ein Fenster beschädigt. Die JF kennt die Staatsangehörigkeiten zweier Verdächtiger. https://t.co/QRfoOK9FlD — JUNGE FREIHEIT (@jungefreiheit) January 8, 2026

Az ügyben rongálás, veszélyes testi sértés és gyűlöletbűncselekmény gyanújával indult eljárás, ám az azonosított elkövetők életkoruk miatt nem büntethetők.

A lipcsei Plagwitz városrészben található kávézó a zsidó élet, az emlékezés és a párbeszéd helyeként határozza meg magát, ahol állandó kiállítás is foglalkozik a múlt feltárásával és a hallgatás megtörésével.