Antiszemita támadás: migránsgyerekek támadtak egy zsidó kávézóra Lipcsében

Nyolcfős gyermekcsoport támadott meg egy lipcsei zsidó kávézót: a támadók letépték az izraeli zászlót, palackokkal megdobálták az egyik alkalmazottat, valamint megrongálták az épületet. A rendőrség két, migrációs hátterű kiskorú elkövetőt azonosított az ügyben.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 01. 09. 13:48
Illusztráció Forrás: Képernyőkép
Antiszemita bűncselekmény. Szerda délután támadás érte Lipcsében a HaMakom nevű zsidó kávézót, amikor nyolc gyermek összeverődve rontott rá az intézményre. A kiérkező rendőrök a térfigyelő kamerák felvételei alapján két gyanúsítottat azonosítottak, akik mindössze tíz- és tizenegy évesek – közölte a rendőrség csütörtökön.

Antiszemita
Illusztráció. Izraeli zászló (Fotó: NurPhoto/AFP/Morteza Nikoubazl)

A Junge Freiheit megkeresésére a rendőrség szóvivője elárulta: az egyik azonosított gyermek orosz, a másik dél-szudáni állampolgárságú. Mindkettőjük neve már korábban is ismert volt a hatóságok előtt, intenzív elkövetőként tartják őket számon, koruk miatt azonban a rendőrség nem közölt részleteket a múltbeli ügyeikről, írja az Origo.

Antiszemita támadás történt

Az antiszemita támadás során két gyermek először letépte a kávézó homlokzatára kitűzött izraeli zászlót. Miután felszólították őket, visszaadták a zászlót és elmentek, ám rövid időn belül hat további gyermekkel tértek vissza. Ekkor már palackokkal dobálták meg az egyik, 46 éves női alkalmazottat, aki a sípcsontján megsérült. A támadók megpróbáltak bejutni az épületbe, majd egy reklámtáblával betörték az egyik ablakot, mintegy százeurós kárt okozva. A rendőrség megerősítette: a gyerekek közben azt kiabálták, hogy „B…ssza meg Izrael”.

Az ügyben rongálás, veszélyes testi sértés és gyűlöletbűncselekmény gyanújával indult eljárás, ám az azonosított elkövetők életkoruk miatt nem büntethetők.

A lipcsei Plagwitz városrészben található kávézó a zsidó élet, az emlékezés és a párbeszéd helyeként határozza meg magát, ahol állandó kiállítás is foglalkozik a múlt feltárásával és a hallgatás megtörésével.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Képernyőkép)

Horváth József
A Monroe-elv újra él, Amerika az amerikaiaké

A venezuelai akciónak az is az üzenete, hogy Trump elnök igenis komolyan gondolja, amit kimond.

