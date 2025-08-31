Lyonantiszemitatámadásemlékműholokauszt

Döbbenetes antiszemita támadás Lyonban

Franciaországban tovább nőtt az antiszemita támadások száma: Lyonban a hétvégén ismeretlenek megrongáltak egy holokauszt-emlékművet, amelyre a „szabad Gáza” feliratot vésték. A helyi vezetők és a zsidó közösség képviselői „szégyenteljesnek” és „nem tolerálhatónak” nevezték a történteket.

Magyar Nemzet
2025. 08. 31. 20:55
Gázát támogató tüntetés Franciaországban (Fotó: AFP)
A franciaországi Lyonban ismeretlen elkövetők megrongálták a város holokauszt-emlékművét, a fekete márványtáblára „szabad Gáza” feliratot véstek. Yonathan Arfi, a franciaországi zsidó intézményeket képviselő CRIF elnöke a közösségi médiában tett közzé fotót az esetről, és „aljasnak” nevezte a cselekményt – írja a Reuters.

antiszemita
Újabb antiszemita támadás történt Franciaországban (Fotó: JEFF PACHOUD / AFP)

A város polgármestere, Grégory Doucet, és a Rhone megye prefektusa, Fabienne Buccio, szintén elítélték az incidenst. Buccio X-posztjában hangsúlyozta, hogy semmi sem indokolja a „szégyenteljes tettet”, és kiállt a zsidó közösség mellett. 

Doucet tolerálhatatlannak nevezte az esetet, és ígéretet tett arra, hogy a tetteseket felkutatják és felelősségre vonják.

Az antiszemita bűncselekmények száma Franciaországban emelkedik, a közelmúltban Párizsban öt zsidó intézményt fújtak le zöld festékkel. 

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök nemrég azzal vádolta Emmanuel Macron francia államfőt, hogy hozzájárul az antiszemitizmus terjedéséhez a palesztin állam nemzetközi elismerésére tett felhívásával. Macron ugyanakkor nyilvánosan elítélte az antiszemitizmust, és fokozott biztonsági intézkedéseket rendelt el zsinagógák és zsidó központok védelmére a Gázai konfliktushoz kapcsolódó antiszemita incidensek miatt.

Borítókép: Gázát támogató tüntetés Franciaországban (Fotó: AFP)

 

Fontos híreink

