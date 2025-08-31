Döbbenetes antiszemita támadás Lyonban

A franciaországi Lyonban ismeretlen elkövetők megrongálták a város holokauszt-emlékművét, a fekete márványtáblára „szabad Gáza” feliratot véstek. Yonathan Arfi, a franciaországi zsidó intézményeket képviselő CRIF elnöke a közösségi médiában tett közzé fotót az esetről, és „aljasnak” nevezte a cselekményt – írja a Reuters.

Újabb antiszemita támadás történt Franciaországban (Fotó: JEFF PACHOUD / AFP)

A város polgármestere, Grégory Doucet, és a Rhone megye prefektusa, Fabienne Buccio, szintén elítélték az incidenst. Buccio X-posztjában hangsúlyozta, hogy semmi sem indokolja a „szégyenteljes tettet”, és kiállt a zsidó közösség mellett.

Doucet tolerálhatatlannak nevezte az esetet, és ígéretet tett arra, hogy a tetteseket felkutatják és felelősségre vonják.