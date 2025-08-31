HamászIzraelBenjámin Netanjahuszóvívőhadsereghalál

Izraeli védelmi miniszter: végeztek a Hamász katonai szárnyának szóvivőjével

Az izraeli hadsereg a hétvégén likvidálta Abu Ubaidát, a Hamász katonai szárnyának, az al-Kasszám Brigádoknak a szóvivőjét – jelentette be vasárnap Israel Katz izraeli védelmi miniszter.

Magyar Nemzet
2025. 08. 31. 20:21
Abu Obeida (j), a Hamász fegyveres szárnyának, az Ezzedine al-Qassam Brigádoknak a szóvivője nyilatkozatot tesz Gázavárosban Fotó: MOHAMMED ABED Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tárcavezető azt követően nyilatkozott, hogy Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a nap folyamán beszámolt a hadsereg és a Sin Bet belbiztonsági szolgálat közös Gázai övezeti akciójáról, amelynek célpontja a palesztin terrorszervezet szóvivője volt.

Izrael
„Minden szem a túszokon” – áll egy résztvevő plakátján a frankfurti Alte Oper előtt tartott Izrael-párti demonstráción (Fotó: BORIS ROESSLER / DPA)

A Hamász egyelőre nem erősítette meg szóvivője halálát

A szélsőségesek soraiból ugyanakkor elhangzott, hogy az ilyen híresztelések Izrael pszichológiai hadviselésének részét képezik, és felszólították a nyilvánosságot, hogy ne terjesszék ezeket az értesüléseket.

Palesztin egészségügyi források szerint legalább 43 palesztin halt meg szombat óta izraeli támadások következtében, többségük Gázavárosban.

Borítókép: Abu Obeida (j), a Hamász fegyveres szárnyának, az Ezzedine al-Qassam Brigádoknak a szóvivője nyilatkozatot tesz Gázavárosban (Fotó: AFP)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekegészségügy

A csodálatos Nyugat és az egészségügy

Bayer Zsolt avatarja

Bécsújhelyen pillanatnyilag 1920-an várnak szürkehályogműtétre, 2026 áprilisára van legközelebb szabad időpont.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu