A tárcavezető azt követően nyilatkozott, hogy Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a nap folyamán beszámolt a hadsereg és a Sin Bet belbiztonsági szolgálat közös Gázai övezeti akciójáról, amelynek célpontja a palesztin terrorszervezet szóvivője volt.
Izraeli védelmi miniszter: végeztek a Hamász katonai szárnyának szóvivőjével
Az izraeli hadsereg a hétvégén likvidálta Abu Ubaidát, a Hamász katonai szárnyának, az al-Kasszám Brigádoknak a szóvivőjét – jelentette be vasárnap Israel Katz izraeli védelmi miniszter.
A Hamász egyelőre nem erősítette meg szóvivője halálát.
A szélsőségesek soraiból ugyanakkor elhangzott, hogy az ilyen híresztelések Izrael pszichológiai hadviselésének részét képezik, és felszólították a nyilvánosságot, hogy ne terjesszék ezeket az értesüléseket.
Palesztin egészségügyi források szerint legalább 43 palesztin halt meg szombat óta izraeli támadások következtében, többségük Gázavárosban.
Borítókép: Abu Obeida (j), a Hamász fegyveres szárnyának, az Ezzedine al-Qassam Brigádoknak a szóvivője nyilatkozatot tesz Gázavárosban (Fotó: AFP)
