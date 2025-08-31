TCCUkrajnakényszersorozástestkamerajárőr

Ukrajna szigorít: testkamerákat használnak a kényszersorozásnál + videó

Szeptember 1-jétől minden ukrán katonai behívókat kézbesítő tiszt testkamerát visel, hogy növeljék a folyamat átláthatóságát, védjék a katonai kötelezettek jogait, és minimalizálják a konfliktusokat. A cél a visszaélések megelőzése lenne. Zelenszkij országában napról napra verik, bántalmazzák és megalázzák azokat a férfiakat, akik nem hajlandók életüket adni az értelmetlen háborúért.

Magyar Nemzet
2025. 08. 31. 17:43
A TCC járőrök véletlenszerű ellenőrzőpontokat állítanak fel a városban Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajnában szeptembertől a katonai behívókat kézbesítő tisztek folyamatosan testkamerát viselnek, így minden dokumentum-ellenőrzés és behívó kézbesítés videón rögzítésre kerül. A felvételek automatikusan indulnak a szolgálat megkezdésekor, és legalább 30 napig biztonságos, központi szerveren tárolják őket – közölte a 24tv.ua.

Ukrajna
Ukrajna – A harkivi regionális toborzóiroda (TCC) munkatársai civil személyek iratait ellenőrzik Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

Az ukrán védelmi minisztérium illetékese szerint a testkamerák használata segít a jogszerű eljárás biztosításában, a visszaélések megelőzésében, valamint a katonakötelesek és a tisztek védelmében. 

A felvételeket nem lehet törölni, módosítani, leállítani vagy külső személyeknek átadni; a szabályok megsértése fegyelmi következményeket von maga után.

Az új rendszer célja az átláthatóság növelése, a konfliktusok minimalizálása és a jogszerűség biztosítása. A minisztérium a felvételek gyors elemzésére egy speciális informatikai rendszert is fejleszt, amely egységes eszközökkel, nagy kapacitású és védett adattároló központtal segíti a szolgálatot.

A testkamerás megoldás bevezetése különösen fontos, miután az elmúlt időszakban több eset is előfordult, amikor a behívók kézbesítése során támadások történtek, erőszakot alkalmaztak Zelenszkij emberrablói.

A felvételek segítségével az ilyen incidensek dokumentálhatók, és csökkenhet az erőszakos összetűzések kockázata.

Borítókép: A TCC járőrök véletlenszerű ellenőrzőpontokat állítanak fel a városban (Fotó: AFP)

add-square Az igazi Zelenszkij

A kényszersorozók továbbra is vadásznak + videó

Az igazi Zelenszkij 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTarr

Mindent? Tényleg?

Bayer Zsolt avatarja

Tarr volt lelkész elvtárs halhatatlan mondatát ne feledjük soha.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu