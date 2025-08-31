Ukrajna szigorít: testkamerákat használnak a kényszersorozásnál + videó

Ukrajnában szeptembertől a katonai behívókat kézbesítő tisztek folyamatosan testkamerát viselnek, így minden dokumentum-ellenőrzés és behívó kézbesítés videón rögzítésre kerül. A felvételek automatikusan indulnak a szolgálat megkezdésekor, és legalább 30 napig biztonságos, központi szerveren tárolják őket – közölte a 24tv.ua.

Ukrajna – A harkivi regionális toborzóiroda (TCC) munkatársai civil személyek iratait ellenőrzik Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

Az ukrán védelmi minisztérium illetékese szerint a testkamerák használata segít a jogszerű eljárás biztosításában, a visszaélések megelőzésében, valamint a katonakötelesek és a tisztek védelmében.