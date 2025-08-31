Putyin Kínában találkozik az európai vezetővel

A hivatalos program szeptember 1-jén kezdődik a SCO-tagállamok vezetőinek üdvözlési ceremóniájával. Ezt követően kerül sor az Államfők Tanácsának ülésére, ahol áttekintik a szervezet 2024–2025-ös tevékenységét, és megvitatják az együttműködés erősítésének lehetőségeit a politika, biztonság, gazdaság és humanitárius kapcsolatok terén. Kínába érkezett Vlagyimir Putyin orosz elnök is.

Vlagyimir Putyin a kínai elnökkel is tárgyal (Fotó: AFP)

A csúcstalálkozóra meghívást kaptak az SCO-tagállamok, megfigyelő államok és partnerországok vezetői, valamint számos nemzetközi szervezet képviselői. A program részeként „SCO plusz” formátumú találkozót is tartanak, amelyen részt vesznek az érdekelt partnerek, megfigyelő államok és vendégországok.