Hszi Csin-pingKínaPutyin

Putyin Kínában találkozik az európai vezetővel

Az orosz elnök négynapos látogatásra érkezett Kínába, ahol részt vesz a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján Tiencsinben. Vlagyimir Putyint személyesen fogadta Hszi Csin-ping kínai elnök és felesége. Európai vezetővel is egyeztet Putyin.

Kozma Zoltán
2025. 08. 31. 14:45
Vlagyimir Putyin Kínában (Fotó: AFP)
A hivatalos program szeptember 1-jén kezdődik a SCO-tagállamok vezetőinek üdvözlési ceremóniájával. Ezt követően kerül sor az Államfők Tanácsának ülésére, ahol áttekintik a szervezet 2024–2025-ös tevékenységét, és megvitatják az együttműködés erősítésének lehetőségeit a politika, biztonság, gazdaság és humanitárius kapcsolatok terén. Kínába érkezett Vlagyimir Putyin orosz elnök is.

Vlagyimir Putyin a kínai elnökkel is tárgyal (Fotó: AFP)
A csúcstalálkozóra meghívást kaptak az SCO-tagállamok, megfigyelő államok és partnerországok vezetői, valamint számos nemzetközi szervezet képviselői. A program részeként „SCO plusz” formátumú találkozót is tartanak, amelyen részt vesznek az érdekelt partnerek, megfigyelő államok és vendégországok.

Putyin fontos látogatásra érkezett Kínába

Putyin látogatása során kétoldalú találkozókat is tart külföldi vezetőkkel, valamint részt vesz Pekingben a Japán feletti győzelem és a második világháború befejezésének 80. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeken.

Vlagyimir Putyin, az Oroszországi Föderáció elnöke kínai látogatása során találkozik Alekszandar Vucsics szerb elnökkel is. A szerb sajtó szerint a felek tárgyalnak az orosz–szerb együttműködésről, beleértve az energetikai szektort is 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

