Trump felszámolja a választási csalásokat

Az amerikai elnök vasárnap közösségi oldalán, a Truth Socialon jelentette be, hogy végrehajtási rendelettel kívánja előírni: minden szavazásnál kötelező legyen a személyazonosító igazolvány felmutatása. Trump ezzel kíván fellépni a választási csalások ellen.

Szabó István
Forrás: Truth Social2025. 08. 31. 13:12
Donald Trump amerikai elnök Fotó: Jim Watson Forrás: AFP
Trump véget vetne a választási csalásoknak és egy rendelettel kötelezővé tenné a személyazonosító igazolvány bemutatását minden egyes szavazásnál.

Trump
Egy nő leadja szavazatát az amerikai elnökválasztáson (Fotó: AFP)

A választói igazolványnak minden egyes szavazáson szerepelnie kell. Kivétel nincs!

– írta Trump hozzátéve:

Végrehajtási rendeletet fogok kiadni ennek érdekében. Továbbá nem lesz levélszavazás – kivéve azok számára, akik súlyosan betegek, illetve a távol szolgáló katonák számára. Csak papíralapú szavazólapok használhatók!

– fogalmazott az amerikai elnök.

Trump megelőzné a választási csalásokat

Donald Trump és republikánus támogatói hosszú ideje bírálják a levélszavazás lehetőségét, amely szerintük tág teret adhat a visszaéléseknek. A demokraták ezzel szemben azt állítják: a szigorítások valójában a választói részvétel csökkentését szolgálják, különösen a kisebbségi közösségek körében.

Trump hangsúlyozta, hogy csak így biztosítható a választások tisztasága és hitelessége, hiszen a választói azonosítás és a papíralapú szavazás kizárná a tömeges csalások lehetőségét.

Az elnök kijelentése várhatóan újabb heves politikai vitát vált ki Washingtonban. Az Egyesült Államokban a választási szabályok jelentős részét állami szinten határozzák meg, így kérdéses, hogy Trump végrehajtási rendelete mennyiben lesz kötelező erejű a tagállamok számára. 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP/Jim Watson) 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

