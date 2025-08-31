Trump felszámolja a választási csalásokat

Trump megelőzné a választási csalásokat

Donald Trump és republikánus támogatói hosszú ideje bírálják a levélszavazás lehetőségét, amely szerintük tág teret adhat a visszaéléseknek. A demokraták ezzel szemben azt állítják: a szigorítások valójában a választói részvétel csökkentését szolgálják, különösen a kisebbségi közösségek körében.

Trump hangsúlyozta, hogy csak így biztosítható a választások tisztasága és hitelessége, hiszen a választói azonosítás és a papíralapú szavazás kizárná a tömeges csalások lehetőségét.

Az elnök kijelentése várhatóan újabb heves politikai vitát vált ki Washingtonban. Az Egyesült Államokban a választási szabályok jelentős részét állami szinten határozzák meg, így kérdéses, hogy Trump végrehajtási rendelete mennyiben lesz kötelező erejű a tagállamok számára.