Trump véget vetne a választási csalásoknak és egy rendelettel kötelezővé tenné a személyazonosító igazolvány bemutatását minden egyes szavazásnál.
Trump felszámolja a választási csalásokat
Az amerikai elnök vasárnap közösségi oldalán, a Truth Socialon jelentette be, hogy végrehajtási rendelettel kívánja előírni: minden szavazásnál kötelező legyen a személyazonosító igazolvány felmutatása. Trump ezzel kíván fellépni a választási csalások ellen.
A választói igazolványnak minden egyes szavazáson szerepelnie kell. Kivétel nincs!
– írta Trump hozzátéve:
Végrehajtási rendeletet fogok kiadni ennek érdekében. Továbbá nem lesz levélszavazás – kivéve azok számára, akik súlyosan betegek, illetve a távol szolgáló katonák számára. Csak papíralapú szavazólapok használhatók!
– fogalmazott az amerikai elnök.
További Külföld híreink
Trump megelőzné a választási csalásokat
Donald Trump és republikánus támogatói hosszú ideje bírálják a levélszavazás lehetőségét, amely szerintük tág teret adhat a visszaéléseknek. A demokraták ezzel szemben azt állítják: a szigorítások valójában a választói részvétel csökkentését szolgálják, különösen a kisebbségi közösségek körében.
Trump hangsúlyozta, hogy csak így biztosítható a választások tisztasága és hitelessége, hiszen a választói azonosítás és a papíralapú szavazás kizárná a tömeges csalások lehetőségét.
Az elnök kijelentése várhatóan újabb heves politikai vitát vált ki Washingtonban. Az Egyesült Államokban a választási szabályok jelentős részét állami szinten határozzák meg, így kérdéses, hogy Trump végrehajtási rendelete mennyiben lesz kötelező erejű a tagállamok számára.
További Külföld híreink
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP/Jim Watson)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Intő jel Németországból: a Magyar Péterrel egy pártcsaládban lévő Merz megszorításokra készül
Néppárti logika: mást ígérni, és mást tenni. A bevándorlás is folytatódik.
Putyin és Erdogan Kínában az energetikai együttműködésről és az ukrajnai békéről is tárgyalni fog
Ankara kész közvetítőként fellépni Moszkva és Kijev között.
„Igazságot akarok!”
Megszólalt a németországi migránsgyilkosság áldozatául esett ukrán lány édesanyja.
Szijjártó Péter: Világossá vált, hogy Brüsszelben magasról tesznek a kárpátaljai magyar közösség sorsára
Szijjártó Péter egy újabb brüsszeli kettősmércére hívta fel a figyelmet.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Intő jel Németországból: a Magyar Péterrel egy pártcsaládban lévő Merz megszorításokra készül
Néppárti logika: mást ígérni, és mást tenni. A bevándorlás is folytatódik.
Putyin és Erdogan Kínában az energetikai együttműködésről és az ukrajnai békéről is tárgyalni fog
Ankara kész közvetítőként fellépni Moszkva és Kijev között.
„Igazságot akarok!”
Megszólalt a németországi migránsgyilkosság áldozatául esett ukrán lány édesanyja.
Szijjártó Péter: Világossá vált, hogy Brüsszelben magasról tesznek a kárpátaljai magyar közösség sorsára
Szijjártó Péter egy újabb brüsszeli kettősmércére hívta fel a figyelmet.