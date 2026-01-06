Vihar előtti csend a lakáspiacon

A 2025-ös év vége tartogatott némi meglepetést a lakáspiacon. Decemberben ugyanis éves összehasonlításban 16 százalékkal csökkent a kereslet az eladó lakások piacán. Fontos azonban látni, hogy a megelőző év decemberében már érezhető volt az állampapírokból kiszálló befektetők jelenléte. Ehhez a rendkívül magas bázishoz képest mutatkozik most mérséklődés, ami nem általános piaci visszaesést tükröz, sokkal inkább „vihar előtti csendet” a januári változások előtt – derül ki az ingatlan.com elemzéséből, amely a kereslet és a kínálat alakulását ismerteti tavaly decemberre és a múlt év egészére vonatkozóan.

A lakáspiac számol azzal, hogy bővül az Otthon starttal megvehető ingatlanok száma

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Tavaly a több mint 3,5 millió telefonos érdeklődést számláló kereslet éves szinten öt százalékkal nőtt, a 2023-as szintet pedig 24 százalékkal haladta meg. Legutóbb a pandémia után, a 2021-es rekordévben volt erősebb az eladó lakások és házak iránti érdeklődések száma országos szinten. Az elmúlt év egyik legfontosabb tanulsága, hogy az ingatlanpiaci növekedés súlypontja eltolódott a fővárosból – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A fővárosban lévő eladó lakások és házak iránti kereslet 2025 egészében két százalékkal csökkent az előző évhez képest. Ugyanakkor a vármegyeszékhelyek és megyei jogú városok 5 százalékos növekedést könyvelhettek el, a kisebb városok eladó lakóingatlanjai iránti kereslet közel 12 százalékkal nőtt, a községekben pedig több mint 16 százalékos keresletélénkülés történt éves összevetésben.

Decemberben novemberhez képest 2024 végén 37 százalékkal esett vissza az új hirdetések száma a karácsonyi időszakban, tavaly decemberben pedig több mint 21 ezer meghirdetett eladó lakással és házzal csak 31 százalékkal csökkent a friss kínálat az előző hónaphoz képest. Éves szinten viszont 20 százalékkal több hirdetést adtak fel a tulajdonosok és ingatlanközvetítők. „A kínálati oldal élénkülése nem csak a decemberi hónapokra vonatkozó hároméves rekord miatt érdekes, hanem azt is jelzi, hogy az eladók tudatosan készülnek 2026 elején újra meginduló keresleti hullámra” – értékelte a lakáspiaci folyamatokat az ingatlan.com szakértője.