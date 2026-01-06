otthon startbalogh lászlópiac

Vihar előtti csend a lakáspiacon

Decemberben éves összevetésben ugyan csökkent a lakáspiaci kereslet, de 2025 kiugró év volt ebből a szempontból, legutóbb a pandémia utáni 2021-es rekordévben produkáltak több érdeklődést az eladó lakások iránt a vevők. Miközben országos szinten kiemelkedő eredmények születtek 2025-ben a lakáspiacon, a fővárosi kereslet csökkent éves összevetésben. A piac pedig beárazta a 2026-os évet.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 5:34
Idén is a tavalyi becsült 160 ezerhez hasonló tranzakciószámot vár az ingatlan.com Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 2025-ös év vége tartogatott némi meglepetést a lakáspiacon. Decemberben ugyanis éves összehasonlításban 16 százalékkal csökkent a kereslet az eladó lakások piacán. Fontos azonban látni, hogy a megelőző év decemberében már érezhető volt az állampapírokból kiszálló befektetők jelenléte. Ehhez a rendkívül magas bázishoz képest mutatkozik most mérséklődés, ami nem általános piaci visszaesést tükröz, sokkal inkább „vihar előtti csendet” a januári változások előtt – derül ki az ingatlan.com elemzéséből, amely a kereslet és a kínálat alakulását ismerteti tavaly decemberre és a múlt év egészére vonatkozóan.

lakáspiac, Debrecen, 2025. szeptember 1.Az Otthon Start Programot hirdető plakát Debrecenben a program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az első lakásukat megszerző fiatalok számára a piacinál jóval kedvezőbb feltételekkel váljon elérhetővé a saját otthon megszerzése.MTI/Czeglédi Zsolt
A lakáspiac számol azzal, hogy bővül az Otthon starttal megvehető ingatlanok száma
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Tavaly a több mint 3,5 millió telefonos érdeklődést számláló kereslet éves szinten öt százalékkal nőtt, a 2023-as szintet pedig 24 százalékkal haladta meg. Legutóbb a pandémia után, a 2021-es rekordévben volt erősebb az eladó lakások és házak iránti érdeklődések száma országos szinten. Az elmúlt év egyik legfontosabb tanulsága, hogy az ingatlanpiaci növekedés súlypontja eltolódott a fővárosból – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A fővárosban lévő eladó lakások és házak iránti kereslet 2025 egészében két százalékkal csökkent az előző évhez képest. Ugyanakkor a vármegyeszékhelyek és megyei jogú városok 5 százalékos növekedést könyvelhettek el, a kisebb városok eladó lakóingatlanjai iránti kereslet közel 12 százalékkal nőtt, a községekben pedig több mint 16 százalékos keresletélénkülés történt éves összevetésben.

Decemberben novemberhez képest 2024 végén 37 százalékkal esett vissza az új hirdetések száma a karácsonyi időszakban, tavaly decemberben pedig több mint 21 ezer meghirdetett eladó lakással és házzal csak 31 százalékkal csökkent a friss kínálat az előző hónaphoz képest. Éves szinten viszont 20 százalékkal több hirdetést adtak fel a tulajdonosok és ingatlanközvetítők. „A kínálati oldal élénkülése nem csak a decemberi hónapokra vonatkozó hároméves rekord miatt érdekes, hanem azt is jelzi, hogy az eladók tudatosan készülnek 2026 elején újra meginduló keresleti hullámra” – értékelte a lakáspiaci folyamatokat az ingatlan.com szakértője.

A másik ok szezonális: decemberben kevesebben költöznek, azonban karácsony idején sokan döntenek lakhatási kérdésekről és januárban látnak neki az ingatlankeresésnek vagy éppen hirdetésnek.

Balogh László kiemelte: januártól a külterületi lakóingatlanokra és zártkertekre is kiterjed a kedvezményes, 3 százalékos kedvezményes Otthon start hitel lehetősége, ami olyan ingatlanokat is piacképessé tesz, amelyek korábban csak készpénzért voltak eladhatók – általában nyomott áron. Emellett a februártól életbe lépő társasházi építményjog egyszerűsítheti az új építésű lakások tervasztalról történő vásárlását, ami az újlakás-piacon érezhető keresletélénkülést okozhat.

Bár 2026 első negyedéve több ok miatt is forgalmasnak ígérkezik, az árak tekintetében felemásak a tendenciák. A decemberi 0,1 százalékos havi árcsökkenés világos üzenet a piac számára: a vevők elérték a fizetőképességük felső határát. A 2025-ben tapasztalt tempós áremelkedés megismétlődése nem valószínű, mivel a piac már beárazta az eddig megismert kedvezményeket. Az áremelkedésnek idén leginkább a keresetek emelkedése adhat támaszt legfőképp a hitelezésen keresztül. A képet viszont gazdasági kockázatok is árnyalják. Az ingatlan.com szakértője példaként említette az elmúlt napokban kirobbant venezuelai válságot, ami a nemzetközi energiapiacokon és az infláción keresztül a kamatszintek változásán át akár a lakáspiacra is begyűrűzhet. Balogh László szerint 2026 első fele várhatóan már nem a drasztikus drágulásról, hanem a kínálatbővülésről, a forgalom növekedéséről szól majd. Tavaly az ingatlan.com becslése szerint akár 160 ezer ingatlan is gazdát cserélhetett és idénre is hasonló a várakozás.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektisza párt

Magyar Péter megkapta az idei első sallerét a baloldal rémétől, keserű volt az évkezdet

Csépányi Balázs avatarja

Apát játszol, a hangulat megfagy, fiaid kérdik: „Te áruló vagy?”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.