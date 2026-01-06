tisza pártmetamagyar péterválasztás

Trükkök százai, manipuláció és koholt vádak: erre készül Magyar Péter a közösségi médiában

Kétségbeesetten, akár a kormánypárti hangok elhallgattatásával is visszaszerezné a közösségi médiában a vezetést a Tisza Párt elnöke. Magyar Péter hajmeresztő, az összeesküvés-elméleteket megszégyenítő konteóval állt elő.

2026. 01. 06. 4:50
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
A mesterséges intelligencia segítségével saját magáról készült képekre hivatkozva nyomná el a konzervatív hangokat Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke a legvadabb összeesküvés-elméleteket is megszégyenítő konspirációval állt elő, amikor azt állította, hogy a kormánypárti sajtó újságírói azért járnak el a rendezvényeire, hogy az általuk készült felvételekből a valósághoz megtévesztésig hasonlító AI-hamisítványok készülhessenek.

20251206 Kecskemét A Tisza Párt rendezvénye fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A Tisza Párt elnöke ezt követően azt állította:

alapesetben a nemzeti hatóságoknak (a médiahatóságnak és a választási bizottságnak) kellene fellépni az ilyen csalások ellen, és a közösségi médiaplatformoktól kérni a hamisítványok törlését. Ezt az orbáni Magyarországon nyilván hiába várjuk, ezért a Tisza közvetlenül fogja megkeresni a Metát és más szolgáltatókat.

Vagyis Magyar Péter a Meta segítségével, koholt vádak alapján akarja elnémítani a kormánypárti hangokat a Metához tartozó Facebookon és az Instagramon.

A cenzúra kiterjesztésével kapcsolatban lapunknak a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó informátorunk elmondta:

A Meta már most is elképesztően előre sorolta Magyar Pétert, mesterségesen felpörgetve az oldalát. Péter azonban többet akar, és azt is el szeretné érni, hogy a vele egyet nem értőket „letekerje” a szolgáltató.

Forrásunk szerint Magyar Péter mindezt a korábban a Metának dolgozó Dávid Dóra, a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjének segítségével érné el. Dávid Dóra tavaly januárban megvédte az Európai Parlamentben a cég eddigi „tényellenőrző” gyakorlatát.

A tiszás képviselő megerősítette és támogatta a közösségi médiumok cenzúraszerű gyakorlatát, a több évig, egészen tavalyi EP-be kerüléséig a Facebook jogtanácsosaként dolgozó politikus kiállt az úgynevezett tényellenőrök alkalmazása mellett.

Magyar Péter frakciótársa 194 429 fontot keresett átlagosan évente a megválasztását megelőző három évben az ügyben érintett Meta alkalmazottjaként, ami napi árfolyamon számítva évente közel 95 millió forintos éves bérezést jelentett számára.

Dávid Dóra szerint ugyan „a szólásszabadság alapvető jog, de ne mossuk össze az esetleges hamis és félrevezető tartalmak felhangosításával és terjesztésével, ami akár választási eredményeket is befolyásolhat”. Úgy vélekedett, „ezért aggasztó az óriásplatformoknál az a trend, hogy megszüntetik a független tényellenőrzést”. Szerinte ugyanis a tényellenőrzés nem cenzúra, és ha megszüntetnék, „rendszerszintű kockázatot jelentene”, „teret ad a dezinformáció terjedésének” és „súlyos károkat okozhat a demokráciának”. A Tisza Párt képviselője szerint „ez Európában nem fog menni”.

Dávid Dóra tehát ragaszkodik a tényellenőrzéshez, amelyet

hazánkban a francia állam által fenntartott AFP hírügynökség intéz a Facebookon. Ugyanakkor az AFP egy másik tényellenőrző projektben együttműködik a Soros György támogatottja által tulajdonolt Magyar Jeti Zrt. kiadásában megjelenő Lakmusz nevű portállal.

Korábban Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy Dávid Dóra, a Meta egykori jogtanácsosa és a Tisza Párt európai parlamenti képviselője arra buzdította pártja szimpatizánsait, hogy jelentsék a nyugdíjcsökkentésről szóló bejegyzéseket, ezzel próbálva csökkenteni az elérésüket a közösségi médiában.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

