Trükkök százai, manipuláció és koholt vádak: erre készül Magyar Péter a közösségi médiában

A mesterséges intelligencia segítségével saját magáról készült képekre hivatkozva nyomná el a konzervatív hangokat Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke a legvadabb összeesküvés-elméleteket is megszégyenítő konspirációval állt elő, amikor azt állította, hogy a kormánypárti sajtó újságírói azért járnak el a rendezvényeire, hogy az általuk készült felvételekből a valósághoz megtévesztésig hasonlító AI-hamisítványok készülhessenek.

Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A Tisza Párt elnöke ezt követően azt állította:

alapesetben a nemzeti hatóságoknak (a médiahatóságnak és a választási bizottságnak) kellene fellépni az ilyen csalások ellen, és a közösségi médiaplatformoktól kérni a hamisítványok törlését. Ezt az orbáni Magyarországon nyilván hiába várjuk, ezért a Tisza közvetlenül fogja megkeresni a Metát és más szolgáltatókat.

Vagyis Magyar Péter a Meta segítségével, koholt vádak alapján akarja elnémítani a kormánypárti hangokat a Metához tartozó Facebookon és az Instagramon.

A cenzúra kiterjesztésével kapcsolatban lapunknak a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó informátorunk elmondta:

A Meta már most is elképesztően előre sorolta Magyar Pétert, mesterségesen felpörgetve az oldalát. Péter azonban többet akar, és azt is el szeretné érni, hogy a vele egyet nem értőket „letekerje” a szolgáltató.

Forrásunk szerint Magyar Péter mindezt a korábban a Metának dolgozó Dávid Dóra, a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjének segítségével érné el. Dávid Dóra tavaly januárban megvédte az Európai Parlamentben a cég eddigi „tényellenőrző” gyakorlatát.