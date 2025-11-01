Orbán BalázsDávid Dórajogtanácsos

Magyar Péter facebookos embere is aktivizálta magát, így hallgattatnák el a fideszeseket

Orbán Balázs szerint a Tisza Párt újabb kísérletet tesz az őket bíráló hangok elnémítására, miután a párt egyik EP-képviselője a közösségi médiában arra buzdította támogatóit, hogy jelentsék a nyugdíjcsökkentési terveikről szóló bejegyzéseket.

Magyar Nemzet
2025. 11. 01. 20:16
Magyar Péter Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Miután Magyar Péter ismét perrel fenyegetőzött, amiért lelepleztük a nyugdíjcsökkentési terveiket, most a párt EP-képviselője hallgattatná el a politikai ellenfeleiket” – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán.

Bejegyzésében Orbán Balázs arra hívta fel a figyelmet, hogy 

Dávid Dóra, a Meta – a Facebookot üzemeltető techóriás – egykori jogtanácsosa és a Tisza Párt európai parlamenti képviselője arra buzdította pártja szimpatizánsait, hogy jelentsék a nyugdíjcsökkentésről szóló bejegyzéseket, ezzel próbálva csökkenteni azok elérését a közösségi médiában.

A politikai igazgató szerint ez nem új próbálkozás: „Ne feledjük, a Tisza Párt egyszer már megpróbálta elhallgattatni azokat, akik nyilvánosságra hozták a terveiket – akkor Magyar Péterék elveszítették a pert.”

Orbán Balázs hozzátette: „Most sem engedhetjük, hogy útját állják az igazságnak! Töltsék ki és küldjék vissza a nemzeti konzultációt!”

A történet még 2025. május 26-án kezdődött, amikor Magyar Péter Facebook-videójában hét vidéki idős emberrel találkozva azt állította, pártja odafordul az idősekhez, akik szerinte magukra vannak hagyva.

Azonban hamarosan kibújt a szög a zsákból, az Idősek Tanácsának tagja már úgy nyilatkozott a Magyar Nemzetnek, hogy  a Tisza Párt elnökéről már számtalanszor kiderült, hogy nem szereti az időseket. 

A nyugdíjak megadóztatásáról  Simonovits András beszélt, aki nézeteit egy Tisza-sziget meghívott előadójaként is hangoztatta, és azt is beismerte, a Tisza mellett áll, és Tarr Zoltán Tisza-alelnökhöz hasonlóan azt mondta, előbb meg kell nyerniük a választást, csak utána lehet megvalósítani a terveiket, amelynek része a nyugdíjak megadóztatása, a Nők40 program leállítása és az induló nyugdíjak összegének visszavágása. 

Simonovits András közgazdász minderről az ATV műsorában is beszélt. A tiszás közgazdász bevallotta, hogy a választás megnyerését követően emelnék a nyugdíjkorhatárt is. 

A tiszás szakértők mondatait aztán Orbán Balázsék egy videón Magyar Péter szájába adták, amin a Tisza Párt elnöke láthatóan kiakadt, és perrel fenyegette meg a miniszterelnök politikai igazgatóját. Dávid Dóra most pedig a Facebookon hallgattatná el a fideszeseket, akik arról beszélnek, hogy Magyar Péterék a nyugdíjak csökkentésére készülnek. 

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: AFP)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekműkorcsolya

Itt tartunk, a műkorcsolya is szétrohad

Bayer Zsolt avatarja

De szép lesz, amikor két drag queen fog „táncolni” a jégen…!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu