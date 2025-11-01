Szentkirályi AlexandraTisza Pártkonkrétumok

Lassan már két éve fickándozik a Tisza Párt, de továbbra sem árulják el, mire készülnek + videó

A fővárosi Fidesz vezetője közösségi oldalán bírálta a Tisza Pártot, amiért még mindig nem válaszolt a legfontosabb kérdésekre a nyugdíjakról, a családtámogatásokról és az adórendszerről.

Magyar Nemzet
2025. 11. 01. 18:56
Szentkirályi Alexandra Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A konkrétumok és a Tisza két külön fogalom!” – mondta közösségi oldalára feltett videójában Szentkirályi Alexandra. A politikus szerint a párt „lassan már két éve fickándozik”, de továbbra sem árulja el, milyen tervei vannak a magyar embereket érintő legfontosabb kérdésekben.

Péter, mi lesz a nyugdíjakkal? Családtámogatások, adórendszer? Tudod, csak ilyen klasszik dolgok…

 – fogalmazott Szentkirályi, aki szerint a párt vezetője ezekről is hallgat. 

A budapesti Fidesz vezetője ironikusan megjegyezte: 

Kár, hogy a »szakértőid« elszólták magukat. Ha ők adják szádba a legalapvetőbb gondolatokat is, mi lesz még itt? Azt hiszem, jobb, ha nem tudjuk meg soha!

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook) 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekműkorcsolya

Itt tartunk, a műkorcsolya is szétrohad

Bayer Zsolt avatarja

De szép lesz, amikor két drag queen fog „táncolni” a jégen…!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu