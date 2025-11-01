Lassan már két éve fickándozik a Tisza Párt, de továbbra sem árulják el, mire készülnek + videó

„A konkrétumok és a Tisza két külön fogalom!” – mondta közösségi oldalára feltett videójában Szentkirályi Alexandra. A politikus szerint a párt „lassan már két éve fickándozik”, de továbbra sem árulja el, milyen tervei vannak a magyar embereket érintő legfontosabb kérdésekben.

Péter, mi lesz a nyugdíjakkal? Családtámogatások, adórendszer? Tudod, csak ilyen klasszik dolgok…

– fogalmazott Szentkirályi, aki szerint a párt vezetője ezekről is hallgat.

A budapesti Fidesz vezetője ironikusan megjegyezte: