Megjelent az új Mesterterv, kiderült, hogy vezet-e a Tisza Párt

Összeültek a politológusok. Itt vannak a legfrissebb számok!

2025. 11. 01. 18:35
Új adással jelentkezett a Mesterterv című műsor. A Mandiner podcastműsorában Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója, a Magyar Nemzet főmunkatársa elemzi a hét legfontosabb politikai eseményeit. A műsorban a Békemenet és Magyar Péter Nemzeti menete állt a középpontban, miközben a legfrissebb közvélemény-kutatásokból kirajzolódik a pártok jelenlegi helyzete. A nyugdíjbotrány is terítékre kerül, amely újraéleszti a vitát a gazdasági döntések felelősségéről. 

Mráz Ágoston Sámuel elmondta, hogy a 2026-os választás után ki kell majd beszélni a közvélemény-kutatások helyzetét, mert teljesen ellentétesek a számok. A Nézőpont vezetője szerint a balos intézetek azt a történetet mesélik, mely szerint vezet a Tisza Párt, ezért nem hozhatnak ki más eredményt. Mindenesetre nem szabad ma elfelejteni azokat az adatokat és mondatokat, amelyeket a választás előtt tesznek ezek a politikai szereplők. 

G. Fodor Gábor arról is beszélt, hogy a balosok mestertervének része az a segédállítás, hogy a Fidesz tábora összeomlott, a Tisza bázisa viszont már akkora, hogy arra másfél évtizede nem volt még példa egyik magyar politikai párt esetében sem. 

A politológusok megegyeztek arról, hogy be kell vezetni a közvéleménybe, hogy vannak Tisza-közeli szereplők, akik nyíltan Magyar Péternek szurkolnak, és mindent ennek rendelnek alá. 

Az adás itt hallgatható vissza: 

