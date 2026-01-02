Korrekt konyhával és impozáns sörválasztékkal várja vendégeit Poprád központjában a Tatras mikrofőzde brew pubja

Régi vágyam teljesült a múlt év utolsó napjaiban, amikor egy háromnapos baráti gasztro-túra keretében sikerült végre eljutni Poprádra. A Szepesség meghatározó városát már 1256-ban a mai nevén említették. A régió békés fejlődését nem zavarta meg a török hódítás. Poprád is azon települések közé tartozik, melynek 1910-ben még jelentős magyar lakosságának nagy része felszívódott. 1910-ben a város 2.082 lelket számlált, akik közül 689 volt magyar, tehát a lakosság közel egy harmada. A relatív többséget a németek alkották 818 lélekkel, a szlovák közösség akkor 758 főt számlált. 2021-ben 49.855 lakosából 46.166 volt szlovák és 101 magyar.

Ezzel együtt több alkalommal is megütötte magyar szó a fülünket, a most bemutatott étterem hat asztalos szeparéjában négy asztal mellett is magyarok ültek, rajtunk kívül. Vélhetően látogatóban voltak erre, de akár helyiek is lehettek.

Poprád ezidőtájt a Felvidék tizedik legnagyobb városa Pozsony, Kassa, Eperjes, Zsolna, Nyitra, Besztercebánya, Nagyszombat, Túrócszentmárton és Trencsén után. A tavaly májusban megjelent szlovák Gault-Millau kalauzba a település három egysége is bekerült, a Doma U Nas előkelő 14 ponttal (összehasonlításul: Belső-Magyarországon 14 pontja van például a szegedi Tiszavirágnak, a szarvasi Újvárosi bisztrónak, a legendás Kistücsöknek, az északi part egyik legjobbjának, a TimeOut Marketben is kirendeltséggel bíró Casa Christanak, az encsi Anyukám Mondtának vagy az egri Macoknak), a Vino and Tapas 11,5-tel, valamint pop kategóriában a Miky Streetfood, A tapasokat is kínáló borbár sajnos be volt zárva ottjártunk idején, a másik két helyről lesz még szó e rovatban.

Meglátogattunk ugyanakkor több sörözőt és cukrászdát, hadd legyen szó ezek közül most a 2015-ben alapított Tatras sörfőzde meleg konyhás brew pubjáról, mely simán lehetne pop kategóriás a sárga kalauzban.

A szerző felvétele

Belépve a patinás épületbe a vakablakokban elhelyezett fényképes ismertetők tájékoztatnak a főzde történetéről, s a konyhán zajló munkáról. A helybeli sörfőzés évszázadairól és a főzdének otthon adó épületről szóló leírás alatt gyönyörű poprádi látkép a harangtoronyról magyar felirattal, lényegében egy Monarchia-korabeli levelezőlap kinagyítva. Impozáns a dekorációnak sem utolsó sörcsaprendszer. Mi az alagsori, bankjegyekkel díszített szeparéban kaptunk helyet. Örömmel fedeztünk fel néhány Monarchia-beli koronás papírpénzt pont asztalunk felett.