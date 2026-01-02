poprádfelvidéksörpozsonykassa

Korrekt konyhával és impozáns sörválasztékkal várja vendégeit Poprád központjában a Tatras mikrofőzde brew pubja

Meglátogattunk több sörözőt és cukrászdát, és ezúttal hadd legyen szó ezek közül most a 2015-ben alapított Tatras sörfőzde meleg konyhás brew pubjáról, mely simán lehetne pop kategóriás a sárga kalauzban.

Borbély Zsolt Attila
2026. 01. 02. 7:25
Forrás: A szerző felvétele
Régi vágyam teljesült a múlt év utolsó napjaiban, amikor egy háromnapos baráti gasztro-túra keretében sikerült végre eljutni Poprádra. A Szepesség meghatározó városát már 1256-ban a mai nevén említették. A régió békés fejlődését nem zavarta meg a török hódítás. Poprád is azon települések közé tartozik, melynek 1910-ben még jelentős magyar lakosságának nagy része felszívódott. 1910-ben a város 2.082 lelket számlált, akik közül 689 volt magyar, tehát a lakosság közel egy harmada. A relatív többséget a németek alkották 818 lélekkel, a szlovák közösség akkor 758 főt számlált. 2021-ben 49.855 lakosából 46.166 volt szlovák és 101 magyar. 

Ezzel együtt több alkalommal is megütötte magyar szó a fülünket, a most bemutatott étterem hat asztalos szeparéjában négy asztal mellett is magyarok ültek, rajtunk kívül. Vélhetően látogatóban voltak erre, de akár helyiek is lehettek. 

Poprád ezidőtájt a Felvidék tizedik legnagyobb városa Pozsony, Kassa, Eperjes, Zsolna, Nyitra, Besztercebánya, Nagyszombat, Túrócszentmárton és Trencsén után. A tavaly májusban megjelent szlovák Gault-Millau kalauzba a település három egysége is bekerült, a Doma U Nas előkelő 14 ponttal (összehasonlításul: Belső-Magyarországon 14 pontja van például a szegedi Tiszavirágnak, a szarvasi Újvárosi bisztrónak, a legendás Kistücsöknek, az északi part egyik legjobbjának, a TimeOut Marketben is kirendeltséggel bíró Casa Christanak, az encsi Anyukám Mondtának vagy az egri Macoknak), a Vino and Tapas 11,5-tel, valamint pop kategóriában a Miky Streetfood, A tapasokat is kínáló borbár sajnos be volt zárva ottjártunk idején, a másik két helyről lesz még szó e rovatban. 

Meglátogattunk ugyanakkor több sörözőt és cukrászdát, hadd legyen szó ezek közül most a 2015-ben alapított Tatras sörfőzde meleg konyhás brew pubjáról, mely simán lehetne pop kategóriás a sárga kalauzban. 

A szerző felvétele

Belépve a patinás épületbe a vakablakokban elhelyezett fényképes ismertetők tájékoztatnak a főzde történetéről, s a konyhán zajló munkáról. A helybeli sörfőzés évszázadairól és a főzdének otthon adó épületről szóló leírás alatt gyönyörű poprádi látkép a harangtoronyról magyar felirattal, lényegében egy Monarchia-korabeli levelezőlap kinagyítva. Impozáns a dekorációnak sem utolsó sörcsaprendszer. Mi az alagsori, bankjegyekkel díszített szeparéban kaptunk helyet. Örömmel fedeztünk fel néhány Monarchia-beli koronás papírpénzt pont asztalunk felett. 

A szerző felvétele

Az étlap helyi és nemzetközi fogások tisztes választékát kínálja, többek között kocsonyát füstölt csülökkel, tatárbifszteket, rántott csirkemellet, tengeri sügért sütőtökpürével, marhapofát gyökérzöldségpürével, sörből készült „sörfőzőgulyást” (értsd marhapörköltet) knédlivel, pirogot, sertésoldalast, burgert, sörfagylaltot és csokoládés sajttortát. 

Az italválaszték lényegét a saját sörök képezik, ezekből adnak kóstolókat is. Mi beneveztünk mind az alapsörök, mint a különlegességek kóstolójára. Legmeggyőzőbb a Tisic Hrmeych névre hallgató dupla IPA volt számomra, de kifejezetten megnyert a jó ivású mindössze 10-es Ballinggal rendelkező Pilsák nevű bohemian pilsnerük, a Tatras Horkacik nevű 11-es borostyán lágerük s a Strapata veza APÁ-juk is. 

A szerző felvétele

Az import töményválaszték a rumokat leszámítva kevéssé izgalmas, de van saját sörpárlatuk, amit integráltak az exkluzív kóstolóba, tartanak továbbá helyi gyümölcspárlatokat is. Tucatnyi helyi bor szerepel a választékban, zöme palackos, kimérve a bazini Vinkova pince öt borát kínálják, ezt most kihagytuk, mert a sörökre összpontosítottunk. 

Nézzük, mit ettünk! A selymes, jóízű kacsapástétomot szépen tálalták, egyszerű minőségű pirítóst adtak mellé. Ez egy igen népszerű sörkorcsolya a Felvidéken, nagyon sokfelé kínálják.

A szerző felvétele

A hagymakarika mirelitárú, a mellé adott, készen vásárolt sajtszósz az élvezhetőség határán mozog. A helyhez méltatlan fogás. Tálalása tetszetős, de jobb lett volna az élmény nélküle. Elvárható lenne, hogy helyben panírozzák a hagymakarikákat egy ilyen színvonalú egységben.

A hermelin bátortalanul fűszerezett, nem is érett még eléggé, a mellé adott kenyér gyengécske, de ezzel együtt nem élvezhetetlen. 

Az előkészített betétre a vendég előtt öntött sörleves ízre, állagra egyaránt megnyerő. 

A csirkeleves szép színű, jó ízű, a tésztának, a zöldségnek és a húskockáknak jó a tartása. Öröm enni.

A csirkepaprikást elemeire bontották, a csirke mellének egy darabját a szárnyával külön sütötték meg, ügyesen, szaftosra, mellé tálalták a selymes szaftot és a remek galuskát.

A köretet esztétikailag feldobó marinált hagyma, sült koktélparadicsom és a mikrozöldek ízben is hozzáadtak a kompozícióhoz. Kár, hogy a csirke kissé sótlan, a mártás pedig nem kellően karakteres, ezzel együtt ezt egy erős tányérnak nevezném. 

A szerző felvétele

Ha eltekintünk az értelmezhetetlen hagymakarikától nem volt ez egy rossz ebéd, ha pedig hozzátesszük azt is, hogy helyben főzött, egész jó söröket kínálnak mindehhez, akkor a helyet a kifejezetten ajánlottak közé illeszthetjük.

A szerző felvétele

 

 

Elérhetőségek:

Minipivovar Tatras

Poprád, Szent Egyed tér 60.

Telefon: +421 948 828 727

Honlap: https://minipivovartatras.sk

E-mail-cím: [email protected]

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

