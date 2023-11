NE IPA – szűretlen magánvélemény

A Kraft-fesztiválon Deres Attilával, a Balkezes gerilla főzde egyik „baljával” beszélgettem, amikor megkínált egy „békebeli” West Coast IPA-val, és szóba került, mennyire a csapból is – itt képletesen is értve – NE IPA folyik. Minden a szűretlen, hazy ködösségről és a komlóbomba illatokról szól. Ez önmagában még nem lenne baj, de ahogy tavaly egy KEG-es szakértői kóstoláson kiderült, az élelmiszerboltok polcairól megvásárolt NE IPA-k jó része nem azt a minőséget adja, amit a főzde elgondolt, ígért, és amit a pénzünkért elvárhatnánk tőlük. Zelleres, zöldséges, túlérett gyümölcsös mellékízek, fáradt komlós aromák, és a komlóolaj csípőssége (hop burnt) jellemezték sokukat. Általánosan megállapítható, hogy a szavatossági idő és az élvezeti érték lejárati ideje köszönőviszonyban sem áll egymással. Ez a fajta sörstílus olyan, mint a primőr zöldség, akkor értékelhető igazán, ha frissen csapolt, vagy dobozba zárva megfelelően tárolták, és egy hónapon belül eljut a poharunkig.

Csak frissen

Az egyik leghíresebb NE IPA főzde, a massachusetts-i Tree House Brewing éppen ezért nem is árulja a söreit kiskereskedelemben, csak a főzdében kaphatóak. Pár éve Péter barátom kiállva a parkolóban a hosszú sort, kedden megvásárolta, és pénteken már kóstolhattam is. Valami egészen kiváló, különleges élmény volt. Megfelelően tárolva, egy hónappal később kóstolva is finom volt, de az élményt nem tudtam újra előkapni a hűtőből. Már nem nyújtotta azt, amit frissen, egyszerűen teljesítette becsületbeli kötelességét, de semmi több.

Fotó: Vásárhelyi István - Beer Gastronomy

Itthon a Brew Your Mind képviseli leginkább ezt a filozófiát, folyamatosan nyomon követi a söreit, nem ad el akármelyik kisekereskedőnek a termékeiből. Amikor a Temesvári Magyar Napok keretében tartottam IPA-kóstolást, Himmel Olivér megígértette velem, hogy a kedden kapott friss töltésű söröket végig hűtve tárolom és szállítom a szombati kóstolóig. Természetesen van még másik magyar főzde (First, Horizont, Mad Scientist, Monyo, Reketye - a teljesség igénye nélkül) akiknek kiváló a NE IPA-ja, de két-három hónappal töltés után még dobozba zárva sem adják ugyanazt az élményt, mint frissen. Különösen, ha egy nagy áruházlánc logisztikai rendszerébe és polcaira kerülnek. NE IPA-t csak csapról, „főzdefrissen”, vagy olyan szakboltban érdemes venni, ahol valóban ügyelnek a sörök minőségére, nem egy bármilyen belistázott áru, a mosópor és a fagyasztott zöldség mellett.