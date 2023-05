Szűretlen sör – A Hefeweizentől a Hazy IPA-ig

IPA, Hazy IPA, NE IPA

Az USA-ból indult sörforradalom zászlóshajója egyértelműen az India Pale Ale. Az amerikai IPA a nyugati partról indult világhódító és sörmegújító útjára. A West Coast IPA azonban az első időkben nem, vagy csak ritkábban volt szűretlen. 2010-ben a vermonti, új-angliai Alchemist sörfőzde főzőmestere John Kimmich talált ki egy új IPA stílust, ami nem a komlókeserűségre fókuszált, hanem a komló gyümölcsös illatára és zamatára. Ezért az árpamalátához a krémesség miatt búza és zabpehely kerül, és a komlóforralás mellett extrém mennyiségű komlóval hidegkomlózzák akár többször is ezt a stílusú sört. Fontos, hogy olyan élesztőt használjanak, ami a lehető legtisztábban erjeszti le a sörlevet, minimális legyen a fenolos és észteres íz, a komlóaromák és ízek mellett. Az eljárás és az alapanyagok miatt ez a fajta sör csábítóan opálos, ködös (hazy) és gyümölcsös illat- és ízorgiát nyújt, amit nem gyümölcsökkel, hanem csak az illó olajokban gazdag komlókkal érnek el. Az új stílust Vermont IPA-nak nevezte el, ami hamar elterjedt a régióban és végül a New England IPA kifejezés maradt meg a köztudatban. A másik talán leghíresebb kultikus főzde az Alchemist mellett a Tree House, akik csak a főzdében, frissen dobozolva árulják a söreiket, hogy megtartsák a valódi frissességét ezeknek a nagyszerű italoknak. Ugyan 3-4 hét múlva is finomak, de akár a fáról frissen szedett gyümölcs, a tartályból lecsapolt sör 2-3 napon belül elfogyasztva az igazi.

Magyarországon a NE IPA-stílus leginkább elhivatott mestere a szekszárdi Brew Your Mind. Ők hetente szállítanak friss sört Budapestre, és gondosan ügyelnek arra is, hogy a KEG-be fejtett söreik a szállítás és tárolás alatt is végig hűtve legyenek, figyelnek rá, hogy a sörözők minél hamarabb kicsapolják a hordókat, hogy a sörbarátok a tökéletes, sörfőző által megálmodott minőséget kapja.

A NE IPA-k népszerűsége az IPA-ra is visszahatott, a kezdetben rezes, narancsos, félig áttetsző West Coast IPA-k mellett egyre inkább divat a Hazy IPA, ami egy sima New Englandnél erőteljesebb keserűt, de hasonló ananász- vagy narancsleves megjelenést és igéző komlóillatot mutat.

Tárolás és eltarthatóság

A szűretlen sörök „élő” sörök, érzékenyebbek a hőmérsékletre, szállításra, fizikai behatásokra, így könnyebben megromolhatnak, oxidálódhatnak, fáradhatnak. A komolyabb felszereltségű főzdékben használnak ún. szeparátort, ami bizonyos mértékben megszűri a komlóhangsúlyos IPA-kat, APA-kat, így a klasszikus sörlátvány jobban érvényesül, viszont a teljes szűrés helyett ez a részleges, kíméletesebb beavatkozás hosszabb távon eltarthatóvá teszi a sört és megmarad a gyümölcsösen friss komlóillat még néhány hónap helyes tárolás alatt is. Nem véletlen, hogy a palackok helyett a legtöbb modern főzde már alumíniumdobozt használ

Bár a tükrösen tiszta, aranyló lágersör is csodás látvány, értékeljük ezeket a különleges, illatos és gazdag ízű szűretlen söröket, ne féljünk kipróbálni, ha elsőre furcsább a kinézetük, az élmény nem marad el.

Borítókép: A szerző felvétele (Fotó: Vásárhelyi István)