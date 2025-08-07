élelmiszerstresszkezelésstressz ellenstresszidegrendszerkáliumélethelyzetekvitamin

5 étel, amely bizonyítottan csökkenti a szervezetben a stressz-szintet

A stresszes időszakokban különösen fontos, hogy ne automatikusan a gyorsételekhez nyúljunk, hanem tudatosan válasszunk olyan ételeket, amelyek valóban támogatják szervezetünket. Az alábbi élelmiszerek nemcsak táplálók, hanem hatékony segítséget nyújtanak a testi-lelki egyensúly visszanyerésében és a stressz-szint csökkentésében

Munkatársunktól
2025. 08. 07. 12:46
Ételekkel is csökkenthető a stressz
Ételekkel is csökkenthető a stressz Forrás: Shutterstock
A rohanó hétköznapokban sokan nyúlnak csokoládé vagy sütemény után, ha feszültek – pedig a szervezetünk ilyenkor nem gyorsan felszívódó cukorra, hanem értékes tápanyagokra vágyik. Megmutatjuk azt az öt leghatékonyabb élelmiszert, amelyek természetes módon segítenek megküzdeni a stresszt.

A lazac tele van olyan anyagokkal, amelyek csökkentik a szervezetben a stresszt
A lazac tele van olyan anyagokkal, amelyek csökkentik a szervezetben a stresszt / Fotó:  Shutterstock

A stresszes élethelyzetek mindannyiunkat érintenek

Túlzsúfolt napirend, konfliktusok a párkapcsolatban, nyomasztó megbeszélések a munkahelyen – ismerős helyzetek. Ilyenkor gyakran hirtelen döntünk az evés mellett, és sajnos legtöbbször nem a legegészségesebb opciók mellett. Pedig van egy jó hír: a stresszes időszakokban nem baj, ha eszünk – sőt, szükséges is! A szervezet ilyenkor fokozott energiafelhasználással működik, és ha nem biztosítjuk számára a szükséges tápanyagokat, könnyen kialakulhat kimerültség és koncentrációs zavar.

A rossz választások visszaüthetnek

Bár természetes, hogy fáradtan vagy idegesen szénhidrátban és zsírban gazdag ételeket kívánunk, a csokoládé, a chips és a péksütemények gyorsan megemelik a vércukorszintet, de rövid időn belül visszaesést okoznak – újabb farkaséhséghez vezetve. Ráadásul ezek a felesleges kalóriák hosszú távon lerakódnak – írj a Fit for fun

5 étel, ami valóban segít a stressz leküzdésében

Az alábbi élelmiszerek B-vitaminokban, ásványi anyagokban, fehérjékben és összetett szénhidrátokban gazdagok – ezek támogatják az idegrendszert és javítják a stressztűrő képességet.

1. Zabpehely – a napindító stresszcsökkentő

A zab bővelkedik B1- és B3-vitaminban, melyek kulcsszerepet játszanak az energia-anyagcserében és az idegrendszer működésében. Emellett triptofán nevű aminosavat is tartalmaz, amely elősegíti a szerotonin (közismerten „boldogsághormon”) termelését.

2. Olajos magvak – az agy kedvencei

A dió, mandula, kesudió vagy makadámdió igazi „agyételek”: tele vannak B-vitaminokkal, káliummal és vassal, melyek serkentik a memóriát és a szellemi teljesítményt. Magnéziumtartalmuk különösen fontos, mivel nyugtatja az idegrendszert és gátolja a stresszért felelős ingerületátvitelt.

Praktikus tanács: Tartsunk egy marék magot a fiókban vagy a táskánkban – gyors, tápláló nasolnivaló bármikor.

3. Banán – az idegek őre

Nem véletlenül olyan népszerű a banán a sportolók és elfoglalt emberek körében is. B-vitaminok, kálium és magnézium révén nemcsak eltelít, hanem idegrendszerünket is támogatja. A kálium különösen fontos a stresszhormonok szabályozásában, valamint a vérnyomás és idegingerületek megfelelő működésében.

4. Étcsokoládé – csak mértékkel, de hatásos

Igen, a csokoládé is segíthet – de csak az étcsokoládé, legalább 70%-os kakaótartalommal! A kakaóban lévő triptofán szintén hozzájárul a szerotonin termeléséhez, javítva ezzel a hangulatot. Ezenkívül antioxidánsokat is tartalmaz, amelyek segítenek lebontani a stresszhormonokat. Minél kevesebb cukrot tartalmaz az adott csokoládé, annál jobb.

5. Lazac – a nyugodt erő

A zsíros húsú halak – például a lazac vagy a tonhal – bővelkednek omega-3 zsírsavakban, amelyek természetes módon csökkentik az adrenalinszintet, ezáltal nyugtató hatással vannak a szervezetre. A lazacban található B2-vitamin szintén támogatja az idegrendszer stabilitását. Heti legalább egyszer ajánlott ilyen halat fogyasztani.

Tipp a vegetáriánusoknak: Az omega-3 zsírsavak növényi forrásból is elérhetők, például chia- vagy lenmagolajból, illetve kendermagból.

 

