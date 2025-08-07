5 étel, amely bizonyítottan csökkenti a szervezetben a stressz-szintet

A rohanó hétköznapokban sokan nyúlnak csokoládé vagy sütemény után, ha feszültek – pedig a szervezetünk ilyenkor nem gyorsan felszívódó cukorra, hanem értékes tápanyagokra vágyik. Megmutatjuk azt az öt leghatékonyabb élelmiszert, amelyek természetes módon segítenek megküzdeni a stresszt.

A lazac tele van olyan anyagokkal, amelyek csökkentik a szervezetben a stresszt / Fotó: Shutterstock

A stresszes élethelyzetek mindannyiunkat érintenek

Túlzsúfolt napirend, konfliktusok a párkapcsolatban, nyomasztó megbeszélések a munkahelyen – ismerős helyzetek. Ilyenkor gyakran hirtelen döntünk az evés mellett, és sajnos legtöbbször nem a legegészségesebb opciók mellett. Pedig van egy jó hír: a stresszes időszakokban nem baj, ha eszünk – sőt, szükséges is! A szervezet ilyenkor fokozott energiafelhasználással működik, és ha nem biztosítjuk számára a szükséges tápanyagokat, könnyen kialakulhat kimerültség és koncentrációs zavar.

A rossz választások visszaüthetnek

Bár természetes, hogy fáradtan vagy idegesen szénhidrátban és zsírban gazdag ételeket kívánunk, a csokoládé, a chips és a péksütemények gyorsan megemelik a vércukorszintet, de rövid időn belül visszaesést okoznak – újabb farkaséhséghez vezetve. Ráadásul ezek a felesleges kalóriák hosszú távon lerakódnak – írj a Fit for fun.

5 étel, ami valóban segít a stressz leküzdésében

Az alábbi élelmiszerek B-vitaminokban, ásványi anyagokban, fehérjékben és összetett szénhidrátokban gazdagok – ezek támogatják az idegrendszert és javítják a stressztűrő képességet.

1. Zabpehely – a napindító stresszcsökkentő

A zab bővelkedik B1- és B3-vitaminban, melyek kulcsszerepet játszanak az energia-anyagcserében és az idegrendszer működésében. Emellett triptofán nevű aminosavat is tartalmaz, amely elősegíti a szerotonin (közismerten „boldogsághormon”) termelését.

2. Olajos magvak – az agy kedvencei

A dió, mandula, kesudió vagy makadámdió igazi „agyételek”: tele vannak B-vitaminokkal, káliummal és vassal, melyek serkentik a memóriát és a szellemi teljesítményt. Magnéziumtartalmuk különösen fontos, mivel nyugtatja az idegrendszert és gátolja a stresszért felelős ingerületátvitelt.

Praktikus tanács: Tartsunk egy marék magot a fiókban vagy a táskánkban – gyors, tápláló nasolnivaló bármikor.

3. Banán – az idegek őre

Nem véletlenül olyan népszerű a banán a sportolók és elfoglalt emberek körében is. B-vitaminok, kálium és magnézium révén nemcsak eltelít, hanem idegrendszerünket is támogatja. A kálium különösen fontos a stresszhormonok szabályozásában, valamint a vérnyomás és idegingerületek megfelelő működésében.