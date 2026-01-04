Pirog, borscs és „haluska” Ólublón, a Salas u Franka autós csárdában

Mikszáth Kálmán azonos című elbeszéléséből készült „Kísértet Lublón” című magyar kalandfilm az első moziélményeim közé tartozik, amit az 1976-os bemutató után pár évvel Orsován láttam a városka egyetlen mozijában. Nem sok magyar film jutott el a tágan értelmezett Erdélybe, de néhány fontos mű, mint Szomjas György alkotása, a „Rosszemberek”, a Szűcs János rendezte „Nem élhetek muzsikaszó nélkül” vagy az Illés együttes legendás „A koncert” című, Koltay Gábort dicsérő filmje igen. Vetítették mér Temesváron a magyar Bud Spencer, Bujtor István főszereplésével készült „Pogány madonnát” is, jó érzés volt a jegyért való sorbanállás közben hallani, amint román suhancok egy magyar filmet dicsérnek. A „Kísértet Lublón” mérsékelt sikert aratott a románlakta délerdélyi városokban, de a magyar közönséget megmozgatta minden magyar filmalkotás.

Amikor megterveztük a múlt év végi felvidéki gasztrotúránkat, kétség nem fért hozzá, hogy a sort Poprád és Késmárk után Ólubló fogja zárni. A város történelméből hadd idézzünk fel annyit, hogy Lubló vára a 14. század elején épült, 1311-ben Amadé nádor foglalta el Csák Mátétól. Nagy Lajostól kapott szabad királyi városi rangot 1364-ben. Luxemburgi Zsigmond 1412-ben itt kötötte azt az emlékezetes szerződést, amelyben tizenhárom szepességi várost elzálogosított a lengyeleknek, akik innen kormányozták azokat. Részletek többek között itt olvashatunk az „ügyletről”:

Ólublónak 1910-ben 1841-en lakosa volt, ebből 1359 szlovák, 261 német és 189 magyar. A legutóbbi népszámláláson a város 15.938 lakosából mindössze 24-en vallották magukat magyarnak.

Késmárkhoz hasonlóan Ólublóról sem került be egyetlen étterem sem a tavaly megjelent szlovák Gault&Millau kalauzba, így ezúttal is a Tripadvisort vettük igénybe, ahol ugyanaz az étterem, a Salas U Franka áll az élen, mint amit előző napon egy késmárki koktélbárban a mellettünk ülők ajánlottak a figyelmünkbe.

Az említett portálon egyébként összesen 11 lublói hely szerepel, közülük kettőt, az SCR cafét és a Chaluj burgerezőt sikerült meglátogatni, utóbbi esetében a pultosok a rengeteg elviteles rendelés miatt nem javasolták, hogy ételt is rendeljünk.

Érdekes, hogy az egyik legnépszerűbb gasztro-pub, a Pivovar Neptun, ahol alig kapunk helyet, s amiről még szándékozom szólni e rovatban, nincs fenn a Tripadvisoron.

A Salas u Franka impozáns, fából ácsolt épületben működik a város szélén, a Poprád felőli kijáratnál. A beltér rusztikus hangulatát a pácolt fa dominálja. Faragott székek, piros terítővel fedett asztalok, fából készült „platzteller”. A fotókkal illusztrált menü lapjait is fával fogták össze.