Beszéljünk a szőlőről

Manapság nagyjából tízezer szőlőfajtát tartunk nyilván és valamelyest ismerjük eredetüket, tulajdonságaikat, értékeiket. Vagy éppen hiányosságaikat. Vannak ismertebbek, kevésbé keresettek, kissé alul-vagy éppen túlértékeltek. Sokan tartják úgy, hogy az egyes fajták között egyáltalán nincs afféle kódolt minőségi különbség. Egy jó termelő jó terroir-on szinte bármilyen fajtából tud komoly bort készíteni. Ez egész biztosan igaz. Mégis vannak azért olyan fajták, amelyekkel szemben erősebb érdeklődés mutatkozott az elmúlt száz évben, míg mások háttérben maradtak.

A borkedvelők – főként akkor, amikor még kevésbé jól igazodnak el a világ borai között – sokszor fajta szerint indulnak el és keresik kedvenceiket. Ki nem hallotta, vagy éppen mondta volna saját maga is, hogy a chardonnayt, furmintot, cabernet sauvignont stb. szereti. Holott nagy valószínűséggel itt sokkal inkább egy olyan borstílusról beszélhetünk, amit az adott szőlőfajta általában megtestesít. Ha chardonnay, akkor vélhetően egy fahordóban érlelt teltebb, melegebb tónusú száraz fehérborra gondolt az illető, ha furmintra – talán, a jó savszerkezettel esett szerelembe.

A szőlőfajtáknak a java része olyan egyedi tulajdonságoknak a tárháza, amelyek a megfelelő termőhelyen valóban jól felismerhető és másoktól elkülöníthető karaktert tud mutatni. Valójában a fajtát a termőhelytől nem igazán érdemes leválasztani, mert jó esetben a kettő hathatós együttműködése kínálja számunkra a legszebb borokat.

A szőlő szerkezete a bor minőségének alapja. A különféle stílusú borok készítésénél az egyes fajták jellemző kémiai összetétele és koncentrációja nagyban befolyásolja a kész bor minőségét. Elsősorban a cukor, aminek az alkoholtartalom és így a bor stabilitása szempontjából van komoly szerepe. A savak és a nitrogén vegyületek erősen befolyásolják magának az alkoholos erjedésnek a folyamatát. A kálium-sók hatással vannak a ph-értékre, ami fontos a bor mikrobiológiai stabilitása szempontjából. A fenolos vegyületek a bogyó színének és tannintartalmának mennyiségét alakítják. Az illósav tartalmú vegyületek befolyásolják a szőlő aromatikáját. A bogyó szerkezetének összetétele az érés során folyamatosan változik. Ebben a folyamatban a központi tényező a cukor koncentrációjának növekedése, ami a zsendülés idején kezd határozott fejlődésbe. A bogyóban lévő cukortartalom növekedésével együtt a bogyó savtartalma