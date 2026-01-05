Egyetlen település döntheti el az ukrán front sorsát

A hadsereg értékelése szerint az orosz fegyveres erők pontosan tisztában vannak Hrisine stratégiai jelentőségével a Donyecki régióban. Ennek megfelelően a megszálló erők rendszeresen, napi szinten három–négy támadást indítanak a település irányába.

Hrisine ellenőrzésének megszerzése lehetővé tenné az orosz hadsereg számára, hogy FPV drónokkal mintegy 10-15 kilométeres szakaszon tűzellenőrzést gyakoroljon. Ez az a terület, amely jelenleg Pokrovszk és Mirnograd logisztikai ellátását biztosítja. „Ezért rendkívül fontos számunkra, hogy megakadályozzuk őket abban, hogy bejussanak Hrisinébe. Ugyanilyen fontos az oroszok számára is, hogy elérjék a települést” – hangsúlyozta Roman Szvitan.