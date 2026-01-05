Amennyiben az orosz erőknek sikerül behatolniuk Hrisinébe és átvenniük az ellenőrzést a település felett, az komolyan veszélyeztetné az Ukrán Fegyveres Erők Pokrovszk és Mirnograd térségében zajló műveleteit kiszolgáló utánpótlást. Erről Roman Szvitan, az Ukrán Fegyveres Erők tartalékos ezredese, oktatópilóta és katonai szakértő beszélt a 24-es csatornának.
Egyetlen település döntheti el az ukrán front sorsát
Az orosz hadsereg megpróbál betörni a Donyecki területen található Hrisine településre, ami azzal a veszéllyel jár, hogy elvághatja az ukrán védelmi erők logisztikai útvonalait két fontos város irányába – írja a Focus ukrán lap.
A hadsereg értékelése szerint az orosz fegyveres erők pontosan tisztában vannak Hrisine stratégiai jelentőségével a Donyecki régióban. Ennek megfelelően a megszálló erők rendszeresen, napi szinten három–négy támadást indítanak a település irányába.
Hrisine ellenőrzésének megszerzése lehetővé tenné az orosz hadsereg számára, hogy FPV drónokkal mintegy 10-15 kilométeres szakaszon tűzellenőrzést gyakoroljon. Ez az a terület, amely jelenleg Pokrovszk és Mirnograd logisztikai ellátását biztosítja. „Ezért rendkívül fontos számunkra, hogy megakadályozzuk őket abban, hogy bejussanak Hrisinébe. Ugyanilyen fontos az oroszok számára is, hogy elérjék a települést” – hangsúlyozta Roman Szvitan.
Az ezredes szerint az orosz fegyveres erőknek nincs más reális lehetőségük arra, hogy kiszorítsák az ukrán egységeket Pokrovszkból és Mirnogradból. Éppen ezért folytatják következetesen a támadásokat Hrisine irányában.
A logisztika meggyengítésének egyetlen módja Hrisine elérése
– emelte ki a katonai szakértő.
Az ukrán hadsereg ugyanakkor pontosan tisztában van az orosz szándékokkal, ezért jelenleg sikeresen feltartóztatják az ellenséges erőket Hrisine térségében.
Borítókép: Ukrán katonák (Fotó: AFP)
