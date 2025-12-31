A vezérkari főnök megvizsgálta az Északi haderőcsoport egységei és alakulatai által végrehajtott harci küldetések előrehaladását, és kitüntetéseket adott át a kiválóan teljesítő katonáknak. Ahogy Putyin hangsúlyozta,

a hadsereg sikeresen végrehajtja a biztonsági ütközőzóna létrehozásának feladatát az ukrán határ mentén, a Harkiv és Szumi térségekben

– írja a RIA Novosztyi.

2025 az orosz–ukrán háború tekintetében intenzív időszak volt mind a harctéren, mind a diplomáciában. Miközben a béketárgyalások minden eddiginél közelebb hozták a háború lezárásának lehetőségét, a frontvonalakon az összecsapások, valamint a légitámadások folytatódtak mindkét oldalon.

Februárban érkezett a hír, hogy az ukránok állítása szerint az oroszok drónokkal támadták a csernobili atomerőművet.

Egészen pontosan azt a szarkofágnak nevezett építményt, amelyet a megsemmisült négyes blokk fölé húztak.

Nyáron a hírekben újra vezető szerep jutott Pokrovszknak. A Donyecki területen fekvő település kiemelt jelentőségű volt az ukránok számára logisztikai szempontból. Az orosz haderő a háború évei alatt már többször is megpróbálta elfoglalni, azonban eddig nem jártak sikerrel.

Oroszország augusztus 27-én késő este nagyszabású légicsapást hajtott végre Ukrajna több városa ellen, köztük a főváros, Kijev ellen is. A támadásban többen meghaltak és sokan megsérültek.

Válaszul az ukrán fél célzott csapásokat mért az orosz energiaiparra, különösen az olaj- és gázipari létesítményekre, amelyeket Kijev az egyik legeredményesebben támadható stratégiai területnek tekint.

Az év végéhez közeledve Moszkva nemcsak az ukrán városokat, hanem az ország energetikai infrastruktúráját is fokozottan támadta. Ennek következtében több nagyváros sötétbe borult, és kiterjedt térségek maradtak áram- és alapvető szolgáltatások nélkül.

