„A közös csoport csapatai magabiztosan haladnak előre az ellenség védelmének mélyén” – mondta Geraszimov az északi erőcsoport harci feladatainak végrehajtását ellenőrizve – írja az Origo.
Óriási orosz áttörés: összeomolhat az ukrán front az északi térségben
Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke közölte, hogy az orosz csapatok az Északi Katonai Körzetben mélyen áttörték az ukrán hadsereg védelmét.
A cikk szerint Geraszimov megjegyezte:
- a csapatok idén érték el a legmagasabb előrenyomulási ütemet;
- egy hónap alatt a hadsereg több mint 700 négyzetkilométert „szabadított fel” az SVO övezetében;
- decemberben hét települést foglaltak el Szumi és Harkiv régióban;
Vlagyimir Putyin elnök feladatul tűzte ki a biztonsági övezet további bővítését, hogy biztosítsa a Belgorodi és Kurszki területek lakóinak békés életét.
További Külföld híreink
A vezérkari főnök megvizsgálta az Északi haderőcsoport egységei és alakulatai által végrehajtott harci küldetések előrehaladását, és kitüntetéseket adott át a kiválóan teljesítő katonáknak. Ahogy Putyin hangsúlyozta,
a hadsereg sikeresen végrehajtja a biztonsági ütközőzóna létrehozásának feladatát az ukrán határ mentén, a Harkiv és Szumi térségekben
– írja a RIA Novosztyi.
2025 az orosz–ukrán háború tekintetében intenzív időszak volt mind a harctéren, mind a diplomáciában. Miközben a béketárgyalások minden eddiginél közelebb hozták a háború lezárásának lehetőségét, a frontvonalakon az összecsapások, valamint a légitámadások folytatódtak mindkét oldalon.
Februárban érkezett a hír, hogy az ukránok állítása szerint az oroszok drónokkal támadták a csernobili atomerőművet.
Egészen pontosan azt a szarkofágnak nevezett építményt, amelyet a megsemmisült négyes blokk fölé húztak.
Nyáron a hírekben újra vezető szerep jutott Pokrovszknak. A Donyecki területen fekvő település kiemelt jelentőségű volt az ukránok számára logisztikai szempontból. Az orosz haderő a háború évei alatt már többször is megpróbálta elfoglalni, azonban eddig nem jártak sikerrel.
Oroszország augusztus 27-én késő este nagyszabású légicsapást hajtott végre Ukrajna több városa ellen, köztük a főváros, Kijev ellen is. A támadásban többen meghaltak és sokan megsérültek.
Válaszul az ukrán fél célzott csapásokat mért az orosz energiaiparra, különösen az olaj- és gázipari létesítményekre, amelyeket Kijev az egyik legeredményesebben támadható stratégiai területnek tekint.
Az év végéhez közeledve Moszkva nemcsak az ukrán városokat, hanem az ország energetikai infrastruktúráját is fokozottan támadta. Ennek következtében több nagyváros sötétbe borult, és kiterjedt térségek maradtak áram- és alapvető szolgáltatások nélkül.
Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
Putyin az újévi beszédében: Hiszünk a győzelmünkben!
Az orosz elnök a hagyományos háttér előtt tartotta meg mintegy háromperces beszédét.
A világ egyik fele már 2026-ot ünnepel, Európa még búcsúzik az óévtől + videók
Új-Zélandon és Ausztráliában az elsők között köszöntötték az újévet.
Légicsapások, dróntámadások – lángokban állt Moszkva és Kijev + videó
Ezek voltak 2025 legfontosabb harctéri eseményei.
Bulgária euróra vált január 1-jén
Bulgária az euróövezet 21. tagállamává válik.
Putyin az újévi beszédében: Hiszünk a győzelmünkben!
Az orosz elnök a hagyományos háttér előtt tartotta meg mintegy háromperces beszédét.
A világ egyik fele már 2026-ot ünnepel, Európa még búcsúzik az óévtől + videók
Új-Zélandon és Ausztráliában az elsők között köszöntötték az újévet.
Légicsapások, dróntámadások – lángokban állt Moszkva és Kijev + videó
Ezek voltak 2025 legfontosabb harctéri eseményei.
Bulgária euróra vált január 1-jén
Bulgária az euróövezet 21. tagállamává válik.
