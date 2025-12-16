Sahed drónokkal támadta Oroszország a Dnyipropetrovszki területet, civilek sérültek meg + videó

December 15-én éjjel az orosz fegyveres erők nagyszabású támadást indítottak a Dnyipropetrovszki terület ellen, elsősorban iráni gyártmányú Shahed drónokkal, valamint rakétatüzérségi eszközökkel. Az ukrán hatóságok közlése szerint a csapások több járást is érintettek, és a civil lakosság körében is voltak sérültek – írja az rbc.ua.

Képünk illusztráció – Dróntámadás Fotó: AFP

A Dnyipropetrovszki Területi Katonai Közigazgatás megbízott vezetője, Vladiszlav Gajvanenko szerint a Szinelnyikivscsina járás Mikolajiv közösségét támadó drónok érték el. A csapás következtében két férfi – egy 29 és egy 42 éves – megsérült. A robbanások tüzet okoztak, és károk keletkeztek a polgári infrastruktúrában is.

Orosz Shahed drónok csapódtak be Pavlohrad és Pjatyihatki térségében is, ahol tűzeseteket jelentettek, valamint egy közlekedési létesítmény is megrongálódott. A károk pontos mértékének felmérése jelenleg is folyamatban van.