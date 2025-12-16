SahedOroszországUkrajnaorosz-ukrán háború

Sahed drónokkal támadta Oroszország a Dnyipropetrovszki területet, civilek sérültek meg + videó

Orosz drón- és rakétatámadás érte a Dnyipropetrovszki terület több járását hétfőre virradó éjjel: civilek sérültek meg, épületek, infrastruktúra és járművek rongálódtak meg, miközben az ukrán légvédelem több tucat támadó eszközt megsemmisített.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 1:26
Illusztráció – Az Iráni Sahed drónok orosz verziója Fotó: AFP
December 15-én éjjel az orosz fegyveres erők nagyszabású támadást indítottak a Dnyipropetrovszki terület ellen, elsősorban iráni gyártmányú Shahed drónokkal, valamint rakétatüzérségi eszközökkel. Az ukrán hatóságok közlése szerint a csapások több járást is érintettek, és a civil lakosság körében is voltak sérültek – írja az rbc.ua.

Képünk illusztráció – Dróntámadás
Képünk illusztráció – Dróntámadás Fotó: AFP

A Dnyipropetrovszki Területi Katonai Közigazgatás megbízott vezetője, Vladiszlav Gajvanenko szerint a Szinelnyikivscsina járás Mikolajiv közösségét támadó drónok érték el. A csapás következtében két férfi – egy 29 és egy 42 éves – megsérült. A robbanások tüzet okoztak, és károk keletkeztek a polgári infrastruktúrában is.

Orosz Shahed drónok csapódtak be Pavlohrad és Pjatyihatki térségében is, ahol tűzeseteket jelentettek, valamint egy közlekedési létesítmény is megrongálódott. A károk pontos mértékének felmérése jelenleg is folyamatban van.

A Nyikopol járást eközben Grad típusú sorozatvetőkkel lőtték, a támadás a Marhanec közösséget érte. A nappali tüzérségi csapásban három civil sérült meg: egy 19 éves férfi, egy 51 éves nő és egy 55 éves férfi. A hatóságok tájékoztatása szerint állapotuk stabil, járóbeteg-ellátásban részesülnek.

Az ukrán légierő közlése szerint a légvédelmi egységek az éjszaka folyamán 22 ellenséges drónt semmisítettek meg a Dnyipropetrovszki régió felett. Az utóbbi napokban azonban Oroszország tovább fokozta az Ukrajna elleni légicsapásokat.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban arra figyelmeztetett: Moszkva egyre intenzívebben támadja Ukrajna energetikai és polgári infrastruktúráját. December 13-án éjjel több ukrán megyében okoztak áramkimaradást rakéta- és dróntámadások, amelyek során az orosz erők Iszkander–M ballisztikus rakétát és több mint száz drónt vetettek be.

Borítókép: Illusztráció – Az Iráni Sahed drónok orosz verziója (Fotó: AFP)

 

