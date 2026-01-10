idezojelek
Tollhegyen

Legyűrtük a zimankót

A megmászott akadály melegíti fel az ember szívét az évek távolából.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
medencesportuszodanyitott medence 2026. 01. 10. 5:59
0

Akkor, a hatvanas évek elején még nem nagyon voltak fedett uszodák Budapesten. A margitszigeti Sportuszoda harminchármas medencéjén kívül talán csak a vén Császár-fürdő huszonötöse fölött volt tető, sehol másutt. (Komjádi uszoda még nem létezett, évtizeddel később kezdték építeni, helyén üres placc éktelenkedett.) Az úszók, pólósok, öttusázók zöme a zimankóban is nyitott medencékben gyakorolt, mi mást tehetett.

Ma is vacogni kezdek, ha visszabújok annak a tizenéves legénynek a bőrébe – a sajátoméba –, aki pajtásaival naponta ott reszketett a Csaszi nyitott ötvenesének rajtkövénél a koromsötét januári hajnalokon. – Mire vártok? Ugorjatok már! – nógatott boldogult mesterünk a meleg dzsekije mélyéből. Nem volt apelláta.

Akkoriban a nyitott medence hőfoka telente csak ritkán érte el a húszat, leginkább csapvízre emlékeztető tizenhét-tizennyolcat mért az úszómester. (A maiak 26-27 fokosban úsznak.) Megszokni még az egyórás edzés alatt sem lehetett a dermesztő vizet. Ha már nagyon fáztunk, s hó volt odakint, kimásztunk a medencéből, röpke percre meghemperedtünk a hóban – darabig utána melegnek tűnt a víz… A boldogságot a falatnyi kismedence, a „brügg” forró vize jelentette a tréning végén. Öt-hat perc jutott erre, hogy el ne késsünk az iskolából. 

Kemény hidegekben, mint most, gyakran jutnak eszembe azok a vacogós, daliás hajnalok. Jó szívvel gondolok vissza rájuk, meg a cimborákra, akikkel együtt dacoltunk, dideregtünk.  

Hogyan van ez?

Meleg szívvel emlékezni zord edzőre? Dermesztő hidegre? Igen. A megmászott akadály melegíti fel az ember szívét az évek távolából. A tudat, hogy nem átvészeltük – legyűrtük a zimankót.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekdonald trump

Trump, Maduro és a libsi farizeusok

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekEurópa

Orbán Viktor diktálja a tempót

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekuszítás

Üzenet a történelem szemétdombjáról

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekuszítás

Száz nagyon nehéz nap

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekmagyar péter

A Tisza-csomag és akiknek nem kell

Bánó Attila avatarja

Ma egykori SZDSZ-es, MSZP-s és egyéb balliberális „szakemberek”, levitézlett politikusok sorakoznak Magyar Péter mögé.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu