Szoboszlai Dominikot egyetlen dolog mentheti csak meg

Amikor Arne Slot 2025 nyarán a saját elképzelései szerint átformálta az angol bajnokot, amikor a klub irgalmatlan összegeket fizetett ki az új játékosokért, senki sem gondolta, micsoda bukdácsolást hoz az ősz a Liverpoolnak. Bár a bajnokság elején még vitte őket a lendület, nem sokkal később olyan spirálba kerültek bele, amelyből nehezen tudtak kitörni. Az, hogy a Liverpool sorozatban öt meccsen vereséget szenvedjen, szinte példátlan.

A Liverpool és Szoboszlai Dominik helyzetét csak a BL-győzelem mentheti meg

Fotó: Harvey Murphy

A Liverpool helyzetét egyetlen dolog mentheti csak meg

A BBC csütörtök esti elemzése arról szólt, hogy nem lesz címvédés a Premier League-ben. Bár matematikailag semmi sem dőlt még el, a listavezető Arsenallal szembeni 14 pontos hátrány tényleg ledolgozhatatlannak tűnik. A Liverpool még két sorozatban nyerhet trófeát. Az FA-kupában (amelynek Angliában óriási a presztízse) és a Bajnokok Ligájában. Most tényleg úgy tűnik, hogy Szoboszlai Dominikékat az egyetlen dolog, ami ennek az idénynek a totális kudarcától megmentheti, az a BL-győzelem.

