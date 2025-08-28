A légiriadó szirénái egész Ukrajnában megszólaltak, mivel Oroszország hiperszonikus rakétákkal, drónokkal és ballisztikus fegyverekkel támadott. A támadás során legalább négy MiG–31-es vadászgép szállt fel Kinzsal-rakétákkal felfegyverezve, írja az Origo.
Hatalmas orosz rakétatámadás érte Kijevet + videó
Oroszország augusztus 27-én késő este nagyszabású légicsapást hajtott végre Ukrajna több városa ellen, köztük a főváros, Kijev ellen is. A helyi hatóságok közlése szerint legalább nyolc ember meghalt, köztük egy 14 éves fiatal, további 45-en megsérültek. A sérültek közül harminc embert kórházba szállítottak, köztük több gyermeket is.
Pusztítás Kijevben
Kijevet több irányból érte csapás; drónokkal, manőverező robotrepülőgépekkel és hiperszonikus fegyverekkel támadták a fővárost. Egy ötemeletes lakóház közvetlen találatot kapott és összeomlott. Lakóépületek, iskolák, irodák és egy belvárosi bevásárlóközpont is súlyosan megrongálódott.
A Darnyickij kerületben két lakóház sérült meg, az egyik közvetlen találat miatt omlott össze az ötödik emelettől egészen a földszintig. Egy közeli óvoda és családi ház is károsodott. A Dnyiprovszkij kerületben tűz ütött ki egy háromemeletes irodaházban és egy 25 emeletes toronyban, míg a Sevcsenkivszkij kerületben lakóházak és oktatási intézmények sérültek meg.
A város katonai közigazgatásának vezetője, Timur Tkacsenko elmondta, hogy több mint húsz helyszínen keletkezett jelentős kár, és a sérült épületek száma meghaladhatja a százat. A romok alatt még mindig keresnek túlélőket: mintegy 500 tűzoltó és 1000 mentő dolgozik a helyszíneken.
Kijevben először este fél 10 körül hallatszottak robbanások, amikor Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere bejelentette, hogy a légvédelmi egységek munkába állnak a város felett.
Nemcsak Kijevet érte támadás: az ukrán légierő jelentése szerint drónok rajai jelentek meg Zsitomir, Odessza és Mikolajiv régiók felett, sőt a nyugati megyékben – köztük Ternopilban, Lvivben és Ivano-Frankivszkban – is légiriadót rendeltek el. Vinnyica megyében, Koziatyn városában az Intercity+ gyorsvonat karbantartóbázisát érte találat, egy vonat súlyosan megrongálódott.
Zelenszkij: Oroszország a tárgyalóasztal helyett a rakétákat választja
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a támadás után kijelentette:
Ez az újabb brutális támadás egyértelmű válasz mindazokra a hangokra a világban, amelyek hetek óta tűzszünetet és diplomáciát sürgetnek. Oroszország ismét a rakétákat választja a tárgyalások helyett.
Az ukrán elnök egyúttal felszólította Kínát és Magyarországot is, hogy reagáljanak az eseményekre, mivel szerinte korábban mindkét ország a háború eszkalációjának megakadályozása mellett szállt síkra.
A lengyel légierő készenlétben
A lengyel hadsereg közölte, hogy NATO-gépek szálltak fel a lengyel légtér védelmének biztosítása érdekében, miután a támadások közel kerültek a szövetség határaihoz.
Oroszország az év eleje óta fokozta az ukrán városok elleni légicsapásokat. Július 29-én Kijevet érték a háború eddigi legsúlyosabb támadásai, amelyekben 31 civil vesztette életét. Miközben a nemzetközi közösség – köztük az Egyesült Államok – a béketárgyalások felgyorsítását sürgeti, a harcok és a támadások Ukrajna és Oroszország között tovább folytatódnak.
Borítókép: (Fotó: Telegram)
