Hatalmas orosz rakétatámadás érte Kijevet + videó

Pusztítás Kijevben

Kijevet több irányból érte csapás; drónokkal, manőverező robotrepülőgépekkel és hiperszonikus fegyverekkel támadták a fővárost. Egy ötemeletes lakóház közvetlen találatot kapott és összeomlott. Lakóépületek, iskolák, irodák és egy belvárosi bevásárlóközpont is súlyosan megrongálódott.

A Darnyickij kerületben két lakóház sérült meg, az egyik közvetlen találat miatt omlott össze az ötödik emelettől egészen a földszintig. Egy közeli óvoda és családi ház is károsodott. A Dnyiprovszkij kerületben tűz ütött ki egy háromemeletes irodaházban és egy 25 emeletes toronyban, míg a Sevcsenkivszkij kerületben lakóházak és oktatási intézmények sérültek meg.

A város katonai közigazgatásának vezetője, Timur Tkacsenko elmondta, hogy több mint húsz helyszínen keletkezett jelentős kár, és a sérült épületek száma meghaladhatja a százat. A romok alatt még mindig keresnek túlélőket: mintegy 500 tűzoltó és 1000 mentő dolgozik a helyszíneken.

Kijevben először este fél 10 körül hallatszottak robbanások, amikor Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere bejelentette, hogy a légvédelmi egységek munkába állnak a város felett.

Nemcsak Kijevet érte támadás: az ukrán légierő jelentése szerint drónok rajai jelentek meg Zsitomir, Odessza és Mikolajiv régiók felett, sőt a nyugati megyékben – köztük Ternopilban, Lvivben és Ivano-Frankivszkban – is légiriadót rendeltek el. Vinnyica megyében, Koziatyn városában az Intercity+ gyorsvonat karbantartóbázisát érte találat, egy vonat súlyosan megrongálódott.

Zelenszkij: Oroszország a tárgyalóasztal helyett a rakétákat választja

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a támadás után kijelentette:

Ez az újabb brutális támadás egyértelmű válasz mindazokra a hangokra a világban, amelyek hetek óta tűzszünetet és diplomáciát sürgetnek. Oroszország ismét a rakétákat választja a tárgyalások helyett.