Iszkander-Kbázisrakéta

Oroszország bevetette rettegett rakétáját

Iszkander rakéta semmisítette meg az ukrán hadsereg egyik bázisát a csernyihivi régióban, Sztahorscsina település környékén.

Magyar Nemzet
2025. 08. 10. 7:50
Iszkander-K rakéta indítása - illusztráció Fotó: HANDOUT Forrás: Russian Defence Ministry
Az Iszkander-K rakéta becsapódása után teherautók és mikrobuszok semmisültek meg, húsz ukrán katona meghalt – írta meg az Origó. 

Iszkander-K rakéta - illusztráció
Iszkander-K rakéta indítása (Fotó: Russian Defence Ministry)

A támadó drónok Csernyihiv, Szumy, Harkiv és Donyeck régiók frontvonalát vették célba.

Az ukrán légvédelem egy Iszkander-K cirkálórakétát és 16 drónt lőtt le vagy zavart meg. Eközben 15 helyszínen 31 pilóta nélküli légi jármű találatát regisztrálták. Korábban egész kelet Ukrajnában ballisztikus fenyegetést jelentettek be, és egy felderítő drón jelenlétét is rögzítették. 

Iszkander után drónok: így támadtak az ukránok

Az ukránok ellentámadása során drónokat vetettek be. Az orosz légvédelmi erők szombatról vasárnapra virradó éjszaka tíz drónt észlelt és semmisített meg Voronyezsi régió felett. Az előzetes jelentések szerint a támadás során egy magánház falát rongálták meg, de sérültek nem voltak – közölte Alekszandr Gusev regionális kormányzó Telegram-csatornáján. 

Az orosz légvédelmi egységek szombatról vasárnapra virradó éjszaka hat pilóta nélküli légi járművet észleltek és semmisítettek meg a Tula régióban és Szmolenszk régió felett – írta a TASZSZ.

Borítókép: Iszkander-K rakéta indítása. Illusztráció (Fotó: AFP) 

 

