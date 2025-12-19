Az orosz hadsereg újabb frontokon tör át

Az értesülések alapján az orosz hadsereg ismét offenzívába kezdett olyan körzetekben, ahonnan korábban az ukrán erők kiszorították, és Ukrajna több térségében is területi előrehaladást ért el. A DeepState elemzőplatform beszámolója szerint december 18-án az orosz egységek a Donyecki és a Zaporizzsjai területeken mozdultak előre, amit a frissített interaktív térképek is alátámasztottak.

December 18-án az orosz egységek a Donyecki és a Zaporizzsjai területeken mozdultak előre (Fotó: AFP)