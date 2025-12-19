Az értesülések alapján az orosz hadsereg ismét offenzívába kezdett olyan körzetekben, ahonnan korábban az ukrán erők kiszorították, és Ukrajna több térségében is területi előrehaladást ért el. A DeepState elemzőplatform beszámolója szerint december 18-án az orosz egységek a Donyecki és a Zaporizzsjai területeken mozdultak előre, amit a frissített interaktív térképek is alátámasztottak.
Az orosz hadsereg újabb frontokon tör át
Az orosz haderő több olyan térségben indított új támadásokat, ahonnan korábban az ukrán erők visszaszorították. A DeepState jelentése szerint is előrehaladás történt, miközben a Pokrovszk irányában tovább erősödtek a harcok. Ezen a frontszakaszon nőtt a támadások száma, és az orosz csapatok több település közelében is nyomást gyakoroltak. Az összkép alapján az orosz aktivitás több irányban fokozódott.
Az orosz hadsereg folyamatosan nyomul előre
A jelentés kitért arra, hogy a Zaporizzsjai régió keleti részén is előrenyomulás történt az orosz erők részéről.
Ezzel párhuzamosan további előretöréseket regisztráltak a különösen heves harcokkal jellemzett Pokrovszk felé vezető irányban is. A térségben történt katonai fejleményekről az Origo cikkében olvashat bővebben.
Borítókép: Orosz katonák nemzeti lobogót tartanak fel Pokrovszk városában (Fotó: AFP)
