Mandiner Maxima extra – Benjamin Netanjahu: A barbárság már behatolt Európába + videó

– A civilizációnkért vívjuk a harcunkat, ki kell állni az értékeink mellett – jelentette ki Benjamin Netanjahu a Mandiner Maxima extra című műsorában. Az izraeli miniszterelnököt Szalai Zoltán műsorvezető kérdezte az adásban korábbi magyarországi látogatásairól, a magyar politikáról és országunkról. Természetesen a radikális iszlám és a Hamász dermesztő tettei mellett Izrael harcát, a konfliktusokat és az esetleges megoldásokat is részletesen elemezték a beszélgetésben, valamit azt is, hogy milyen drámai változások alakultak ki világszerte az utóbbi időszakban.

Az izraeli miniszterelnök a podcast műsorban többször is megemlítette, hogy mennyire biztonságos ország Magyarország, Orbán Viktort és kormányát pedig világszerte elismerik. Kiemelte, a magyar miniszterelnök tudja, hogy mennyire fontos a szuverenitás, nem enged a szélsőséges divat szeleinek.

Mint fogalmazott, hazánk az egyetlen olyan ország az Európai Unióban, amely következetesen kiáll Izrael mellett, és megakadályozza az Izrael-ellenes uniós nyilatkozatokat.

Netanjahu a migrációval kapcsolatban kijelentette, hogy a barbárság már behatolt Európába, és ha hazánk nem védené a határát, akkor országunk már rég elveszett volna. – Ki kell állni az értékeink mellett – tette hozzá.

Izrael harcát a radikális iszlámmal szemben is részletesen szétszálazta, amellyel Európát is védik, de ezt a nyugati világban nem értik, viszont Orbán Viktor miniszterelnök tudja, miről van szó.

Netanjahu a nemzetközi sajtó dezinformációt is emlegette, amikor a Hamász harcosairól beszélt. Mint fogalmazott, ha elfognak valakit, fotókat is készítenek, amin az látszik, hogy nem kiéhezett emberekről van szó, hanem fizikailag jó állapotban lévő szélsőséges harcosokról.

A radikális iszlamisták embertelen tetteit is hosszasan sorolta a miniszterelnök, majd hozzátette, hogy Izrael Gázában is védi a civil lakosságot, és élelmet juttat a térségbe.

Hogy milyen módon segítenék a jövőben a palesztin lakosságot, az adásból részletesen kiderül.