Meddig hagyják a franciák, hogy a háborús pszichózis gyermekeik életét fenyegesse? + videó

A francia hadsereg vezérkari főnöke, Fabien Mandon tábornok a polgármesterek kongresszusán tartott beszédében újra a háborús készülődésre helyezte a hangsúlyt. A „gyermekek elvesztéséről” szóló szavai minden politikai táborból reakciókat váltottak ki, de nem csak onnan.

Sebők Barbara
2025. 12. 18. 22:29
Meddig hagyják a franciák, hogy a háborús pszichózis gyermekeik életét fenyegesse? Forrás: AFP
Németország után most Franciaországban is lázad a társadalom a háborús készülődés és a katonai szolgálat kiterjesztése ellen. A párizsi vezetés egyre nyíltabban számol Európa keleti határainak bizonytalanságával, és ennek megfelelően alakítja át honvédelmi politikáját: bevezetik a katonai szolgálatot, azonban ez egyelőre önkéntes lesz. A francia hadsereg vezérkari főnöke, Fabien Mandon tábornok sem rejtette véka alá: Franciaországnak fel kell készülnie arra, súlyos áldozatokat, akár „gyermekek elvesztését is el tudja fogadni” egy esetleges konfliktus esetén. Szavai mély megdöbbenést keltettek: bírálói szerint a kijelentés túlzottan riadalomkeltő, míg támogatói úgy vélik, reálisan szembesít a háborús kockázatokkal. A francia politikai élet is élesen megoszlott Mandon kijelentései kapcsán: míg a jobboldali Sébastien Chenu szerint a tábornok „túllépte a hatáskörét”, addig Raphael Glucksmann szerint a felhördülés a francia politikai elit „tagadását” mutatja. 

Franciaországban is lázad a társadalom a háborús készülődés és a katonai szolgálat kiterjesztése ellen
Franciaországban is lázad a társadalom a háborús készülődés és a katonai szolgálat kiterjesztése ellen Fotó: AFP

Fabien Mandon tábornok a francia polgármesterek kongresszusán tartott beszédében a közelgő háborús összecsapásról és „gyermekeink” elvesztéséről beszélt, ami széles körű reakciókat váltott ki, nemcsak a politikai színtéren. Erről tanúskodik Remy Guilloton @darons.tv videója. A tartalom készítője szerint

elfogadhatatlan az a hozzáállás, amely szerint a szülőknek készen kellene állniuk arra, hogy elveszítsék a gyerekeiket.

Kiemelte, hogy senki sem akarja feláldozni a saját gyerekét valamilyen politikai vagy katonai cél érdekében. Azt is hangsúlyozta, hogy ha valódi problémák vannak a diplomáciában, akkor azokat tárgyalásokkal és megoldáskereséssel kellene kezelni, nem pedig háborús gondolkodással vagy fenyegető kijelentésekkel.

Civilek a háborús készülődés ellen

A Le Devoir hasábjain megjelent, Christian Rioux által jegyzett véleménycikkre – amely Fabien Mandon francia tábornoknak az áldozatvállalás szükségességéről tett, vitát kiváltó kijelentéseit elemezte – Cyril Dionne kommentelő így reagált:

A francia vezérkari főnök megemlítette annak lehetőségét, hogy francia katonákat küldjenek távoli konfliktusokba, például Ukrajnába. Sok szerencsét a fiatalokat meggyőzni arról, hogy meghaljanak a politikusok vagy a Franciaországban bővelkedő karosszék-tábornokok szeszélyei miatt. 

Véleménye szerint maga az ötlet is abszurdnak tűnik: „egy francia brigád egy hétig sem bírná ki ezen a fronton. Hatalmas áldozatokat követelnek egy olyan generációtól, amely soha nem volt felkészülve arra, hogy elfogadja ezek jelentését.”

Ennek ellenére, amikor azt a retorikát hallom, hogy Oroszország invázióra készül – ami teljesen abszurd –, a háttérben a fegyvergyártók nyáladzását hallom a legtisztábban. Bármilyen ürügy elég jó ahhoz, hogy olyan konfliktusokat szítson, amelyek a lélektelen, szívtelen multinacionális vállalatok kasszáját töltik meg. Azzal, hogy folyamatosan félelmet keltünk, végül egy olyan iparág gazdagodását igazoljuk, amely inkább a háborúból, mint a békéből virágzik.

Egy másik hozzászóló, Nadia Alexan ezt írta:

Vajon az európai országoknak vissza kellene térniük a végtelen harchoz, ahogyan a második világháború előtt tették?

Maga a háború gondolata a katonai-ipari komplexumból fakad, amely mindig ellenséget keres, akivel harcolhat. 

Jó az üzletnek, ugye?

– fogalmazott.

Mandon szavai Franciaországban hatalmas felháborodást váltottak ki, sokan ugyanis nem akarnak Ukrajnáért meghalni. A tábornok később a France 5 csatornán próbálta csillapítani a kedélyeket: hangsúlyozta, hogy kötelessége figyelmeztetni és felkészíteni az országot. Hozzátette, hogy

más európai országok is készülnek, ezért van újra napirenden a katonai szolgálat.

Mandon szavai Franciaországban hatalmas felháborodást váltottak ki, sokan ugyanis nem akarnak Ukrajnáért meghalni
Mandon szavai Franciaországban hatalmas felháborodást váltottak ki, sokan ugyanis nem akarnak Ukrajnáért meghalni Fotó: AFP

A TikTokon is forrnak az indulatok

Egy francia tartalomkészítő szerint érdekes kettősség rajzolódik ki a döntéshozók kommunikációjában. A videóban arról beszél, hogy miközben hosszú ideje arra hivatkoznak, hogy nincs elegendő forrás az egészségügy, az oktatás vagy éppen a kórházak fejlesztésére — vagyis azokra a területekre, amelyeket sokszor másodlagosnak minősítenek —, szerinte egészen más helyzet áll elő, amikor a fiatalok ideológiai formálásáról esik szó. Állítása szerint ilyenkor hirtelen mégis akad pénz, és a korábban „kimerültnek” mondott kasszák újra megnyílnak. Értelmezése szerint ez nem véletlen: úgy látja, a gazdaság egyik pillére a fegyverkezés és a háborús típusú költekezés. Mint fogalmaz: 

A fegyverek, a háború, az életek pénzt hoznak.

Szerinte továbbra sem jut forrás arra, hogy „rendbe tegyék az emberek életét”, de ha erőszakról, nyomásgyakorlásról vagy katonai felkészítésről van szó, „máris előkerül minden forrás”. A kritika itt nem ér véget. A tartalomkészítő a francia elnök szerepét is élesen bírálja, és nem finomkodik: szerinte 

Macron mindig is hadvezérként képzelte el magát: háborúban állt egy vírussal, demográfiai újrafelfegyverkezést hirdetett, gránátokat dobált, és mindig is akart egy saját háborút.

Úgy véli, a jelenlegi helyzetben az elnök végül „meg is találta” ezt a háborút. A videó készítője azt állítja, mindennek a terhét végső soron nem az elnökök és nem a politikai elit viseli majd, hanem az egyszerű emberek. Szavaival élve: „az ő személyes dicsőségéért, vagy majd az utódjáéért, a te gyerekeid fognak egymásnak menni mások gyerekeivel — egyetlen különbséggel: máshol születtek, egy másik burzsuá elit fennhatósága alatt.”

Szerinte a valódi konfliktus nem a nemzetek között húzódik, hanem a társadalmi hierarchia tetején állók és az „alattvalók” között. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Emmanuel Macron (Fotó: AFP)

 

