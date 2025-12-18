Meddig hagyják a franciák, hogy a háborús pszichózis gyermekeik életét fenyegesse? + videó

Németország után most Franciaországban is lázad a társadalom a háborús készülődés és a katonai szolgálat kiterjesztése ellen. A párizsi vezetés egyre nyíltabban számol Európa keleti határainak bizonytalanságával, és ennek megfelelően alakítja át honvédelmi politikáját: bevezetik a katonai szolgálatot, azonban ez egyelőre önkéntes lesz. A francia hadsereg vezérkari főnöke, Fabien Mandon tábornok sem rejtette véka alá: Franciaországnak fel kell készülnie arra, súlyos áldozatokat, akár „gyermekek elvesztését is el tudja fogadni” egy esetleges konfliktus esetén. Szavai mély megdöbbenést keltettek: bírálói szerint a kijelentés túlzottan riadalomkeltő, míg támogatói úgy vélik, reálisan szembesít a háborús kockázatokkal. A francia politikai élet is élesen megoszlott Mandon kijelentései kapcsán: míg a jobboldali Sébastien Chenu szerint a tábornok „túllépte a hatáskörét”, addig Raphael Glucksmann szerint a felhördülés a francia politikai elit „tagadását” mutatja.

Franciaországban is lázad a társadalom a háborús készülődés és a katonai szolgálat kiterjesztése ellen Fotó: AFP

Fabien Mandon tábornok a francia polgármesterek kongresszusán tartott beszédében a közelgő háborús összecsapásról és „gyermekeink” elvesztéséről beszélt, ami széles körű reakciókat váltott ki, nemcsak a politikai színtéren. Erről tanúskodik Remy Guilloton @darons.tv videója. A tartalom készítője szerint

elfogadhatatlan az a hozzáállás, amely szerint a szülőknek készen kellene állniuk arra, hogy elveszítsék a gyerekeiket.

Kiemelte, hogy senki sem akarja feláldozni a saját gyerekét valamilyen politikai vagy katonai cél érdekében. Azt is hangsúlyozta, hogy ha valódi problémák vannak a diplomáciában, akkor azokat tárgyalásokkal és megoldáskereséssel kellene kezelni, nem pedig háborús gondolkodással vagy fenyegető kijelentésekkel.