Rendkívüli

Orbán Viktor: Készen állok a feladatra! + videó

ÍrországBrüsszelMercosur

Fellázadtak a gazdák Írországban

Írországot is elérte a tiltakozási hullám, miután az Európai Unió tagállamainak többsége jóváhagyta a Mercosur-megállapodást. A gazdák fellázadtak, Belgiumban, Lengyelországban, Franciaországban és Írországban is az utcára vonultak.

Magyar Nemzet
2026. 01. 10. 17:43
Fotó: MOSTAFA DARWISH Forrás: ANADOLU
Habár már a szavazás napján, decemberben is óriási tiltakozás övezte, végül nemrég az EU tagállamainak többsége jóváhagyta a Mercosur-megállapodást. A döntéssel párhuzamosan a gazdák utcára vonultak Belgiumban, Lengyelországban, Franciaországban és Írországban is – írja a The Guardian

A gazdák szerint Brüsszel eladta magát
A gazdák szerint Brüsszel eladta magát 
Fotó: MOSTAFA DARWISH / ANADOLU

A több mint 25 éve készülő megállapodás a világ egyik legnagyobb szabadkereskedelmi övezetét hozná létre, fellendítve a kereskedelmet a 27 tagú EU és a Brazíliát, Paraguayt, Argentínát és Uruguayt magában foglaló Mercosur blokk között. Ez azonban rossz hír az európai gazdáknak, akiknek így az olcsó dél-amerikai mezőgazdasági termékekkel kéne versenyezni, miközben Brüsszel az agrártámogatásokat is visszavágná.

Több tízezer ír gazda vonult utcára, hogy tiltakozzon a megállapodás ellen. Hasonló megmozdulások voltak Lengyelországban, Franciaországban és Belgiumban is. 

 

Az ír gazdák széles körben ellenzik a megállapodást, mivel attól tartanak, hogy az további 99 000 tonna olcsó marhahús beáramlását eredményezi Dél-Amerikából, ami megzavarja az ír mezőgazdaságot. A legnagyobb gazdákat tömörítő szervezet, az Ír Gazdák Szövetsége (IFA) kiábrándítónak nevezte a javaslat elfogadását és jelezte, hogy azon fognak dolgozni, hogy többséget alakítsanak ki az Európai Parlamentbe a javaslat ellen. 

Ez azonban csak időleges volt, a szombati tüntetésen a gazdák „irexit” mellett szóló táblákat tartottak, ami jól jelzi az Európai Unió vezetéséből való kiábrándultságot. 

 

Magyarország a gazdák mellett áll 

Írország mellett Franciaország és Magyarország is ellenezte a megállapodást. Orbán Viktor miniszterelnök az utolsó, decemberi brüsszeli csúcstalálkozó alkalmával hangsúlyozta, hogy a gazdáknak igaza van. Az Európai Unió állam és kormányfőinek tanácskozása közben Brüsszel utcáit ellepték a gazdák, akiknek akkor sikerült elérnie, hogy a brüsszeli vezetés - akkor - meghátráljon a megállapodás kapcsán. 

 

Borítókép: Tüntető gazdák Írországban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

