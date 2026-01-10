Fellázadtak a gazdák Írországban

Habár már a szavazás napján, decemberben is óriási tiltakozás övezte, végül nemrég az EU tagállamainak többsége jóváhagyta a Mercosur-megállapodást. A döntéssel párhuzamosan a gazdák utcára vonultak Belgiumban, Lengyelországban, Franciaországban és Írországban is – írja a The Guardian.

A gazdák szerint Brüsszel eladta magát

Fotó: MOSTAFA DARWISH / ANADOLU

A több mint 25 éve készülő megállapodás a világ egyik legnagyobb szabadkereskedelmi övezetét hozná létre, fellendítve a kereskedelmet a 27 tagú EU és a Brazíliát, Paraguayt, Argentínát és Uruguayt magában foglaló Mercosur blokk között. Ez azonban rossz hír az európai gazdáknak, akiknek így az olcsó dél-amerikai mezőgazdasági termékekkel kéne versenyezni, miközben Brüsszel az agrártámogatásokat is visszavágná.