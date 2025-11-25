Kitört a botrány a fiatalokat a halálba küldő tábornok kijelentése után

A kijelentés azonnal heves felháborodást váltott ki, különösen Fabien Roussel, a Kommunista Párt vezetője részéről, aki szerint Franciaországnak nincs szüksége „háborús uszításra”.

El kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyerekeinket, és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem állunk készen, veszélyben vagyunk

– mondta a tábornok

Franciaország elnöke, Emmanuel Macron is támogatásáról biztosította Fabien Mandon tábornokot.

A vita különösen felerősödött, mivel

Emmanuel Macrontól azt várják, hogy bemutassa az új fizetett, önkéntes katonai szolgálat tervét, amely a fiatalokat bevonná a hadseregbe anélkül, hogy valódi besorozást jelentene. A cél az orosz fenyegetéssel szembeni védelmi kapacitás növelése.

Franciaország évtizedekig élvezte a hidegháborút követő békét, és csak az ukrajnai háború után kezdett szembenézni a katonai kockázatok valóságával. Macron hónapok óta hangsúlyozza: a biztonságot csak az erő mutatása garantálhatja. Szavai mögött az a félelem húzódik meg, hogy az Európai Unió nem veszi elég komolyan Oroszország fenyegetését, miközben Franciaország az EU egyetlen nukleáris hatalma, amelyet az elmúlt évtizedben több orosz kibertámadás is ért – írja a The New York Times.