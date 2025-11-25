Franciaország, amelynek kapcsolatai Oroszországgal történelmi mélypontra estek, intenzív kampányba kezdett, hogy a társadalmat felkészítse a háború lehetőségére. Ahogyan arról lapunk is beszámolt, Fabien Mandon tábornok, a francia hadsereg vezérkari főnöke a polgármesterek előtt tartott beszédében hangsúlyozta: a nyugat-európai országoknak három-négy éven belül készen kell állniuk egy Oroszországgal való esetleges összecsapásra, és ezt a lakosság előtt sem lehet tovább elhallgatni. Hozzátette, az országnak el kell fogadnia a háborús áldozatok, köztük „gyerekeink elvesztésének” lehetőségét is, különben veszélybe kerül a nemzet biztonsága.
Kitört a botrány a fiatalokat a halálba küldő tábornok kijelentése után
Franciaország, amelynek kapcsolatai Oroszországgal mélyponton vannak, összehangolt erőfeszítésbe kezdett, hogy meggyőzze állampolgárait: készen kell állniuk a háborúra. Azonban a francia hadsereg vezetőjének figyelmeztetése, miszerint az országnak el kell fogadnia gyerekeinek lehetséges elvesztését, érzékeny pontot érintett. Macron szerint is készen kell állni a háborúra.
A kijelentés azonnal heves felháborodást váltott ki, különösen Fabien Roussel, a Kommunista Párt vezetője részéről, aki szerint Franciaországnak nincs szüksége „háborús uszításra”.
El kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyerekeinket, és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem állunk készen, veszélyben vagyunk
– mondta a tábornok
Franciaország elnöke, Emmanuel Macron is támogatásáról biztosította Fabien Mandon tábornokot.
A vita különösen felerősödött, mivel
Emmanuel Macrontól azt várják, hogy bemutassa az új fizetett, önkéntes katonai szolgálat tervét, amely a fiatalokat bevonná a hadseregbe anélkül, hogy valódi besorozást jelentene. A cél az orosz fenyegetéssel szembeni védelmi kapacitás növelése.
Franciaország évtizedekig élvezte a hidegháborút követő békét, és csak az ukrajnai háború után kezdett szembenézni a katonai kockázatok valóságával. Macron hónapok óta hangsúlyozza: a biztonságot csak az erő mutatása garantálhatja. Szavai mögött az a félelem húzódik meg, hogy az Európai Unió nem veszi elég komolyan Oroszország fenyegetését, miközben Franciaország az EU egyetlen nukleáris hatalma, amelyet az elmúlt évtizedben több orosz kibertámadás is ért – írja a The New York Times.
További Külföld híreink
A kormány nem tervezi a 1997-ben eltörölt sorkötelezettség visszaállítását, de a francia hadseregnek – mintegy 200 ezer aktív katonával és 40 ezer tartalékossal – szüksége van erősítésre. Több európai ország, köztük Lettország és Horvátország már visszahozta a kötelező szolgálatot az ukrajnai konfliktus miatt.
A francia politikai élet élesen megoszlott Mandon kijelentései kapcsán: míg a jobboldali Sébastien Chenu szerint a tábornok „túllépte a hatáskörét”, addig Raphaël Glucksmann szerint a felhördülés a francia politikai elit „tagadását” mutatja.
További Külföld híreink
Borítókép: Emmanuel Macron és Fabien Mandon (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor és Donald Trump egy oldalon áll
Csak Brüsszel akar háborút.
Friedrich Merz és az ukrán sajtó büszke arra, hogy nem lesz áttörés a béke kérdésében
Az európai háborúpárti vezetők sikerrel szorították vissza az amerikai javaslatok Európát érintő elemeit.
Megállapodhattak az ukránok és az amerikaiak
Kijev szeretné, ha még novemberben az ukrán elnök az Egyesült Államokba látogathatna.
Világos, hogy Zelenszkijnek nincs maradása
Az amerikai béketerv kötelező választást ír elő Ukrajnában a háború lezárása esetén.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 1 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor és Donald Trump egy oldalon áll
Csak Brüsszel akar háborút.
Friedrich Merz és az ukrán sajtó büszke arra, hogy nem lesz áttörés a béke kérdésében
Az európai háborúpárti vezetők sikerrel szorították vissza az amerikai javaslatok Európát érintő elemeit.
Megállapodhattak az ukránok és az amerikaiak
Kijev szeretné, ha még novemberben az ukrán elnök az Egyesült Államokba látogathatna.
Világos, hogy Zelenszkijnek nincs maradása
Az amerikai béketerv kötelező választást ír elő Ukrajnában a háború lezárása esetén.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!