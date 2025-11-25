FranciaországOroszországMacronFabien Mandon

Kitört a botrány a fiatalokat a halálba küldő tábornok kijelentése után

Franciaország, amelynek kapcsolatai Oroszországgal mélyponton vannak, összehangolt erőfeszítésbe kezdett, hogy meggyőzze állampolgárait: készen kell állniuk a háborúra. Azonban a francia hadsereg vezetőjének figyelmeztetése, miszerint az országnak el kell fogadnia gyerekeinek lehetséges elvesztését, érzékeny pontot érintett. Macron szerint is készen kell állni a háborúra.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 9:27
Emmanuel Macron és Fabien Mandon Fotó: MUSTAFA YALCIN Forrás: ANADOLU
Franciaország, amelynek kapcsolatai Oroszországgal történelmi mélypontra estek, intenzív kampányba kezdett, hogy a társadalmat felkészítse a háború lehetőségére. Ahogyan arról lapunk is beszámolt, Fabien Mandon tábornok, a francia hadsereg vezérkari főnöke a polgármesterek előtt tartott beszédében hangsúlyozta: a nyugat-európai országoknak három-négy éven belül készen kell állniuk egy Oroszországgal való esetleges összecsapásra, és ezt a lakosság előtt sem lehet tovább elhallgatni. Hozzátette, az országnak el kell fogadnia a háborús áldozatok, köztük „gyerekeink elvesztésének” lehetőségét is, különben veszélybe kerül a nemzet biztonsága. 

Fabien Mandon: az országnak el kell fogadnia a háborús áldozatok, köztük „gyerekeink elvesztésének” lehetőségét is (Fotó: SOPHIE BELLARD-PICAVET / Hans Lucas)
A kijelentés azonnal heves felháborodást váltott ki, különösen Fabien Roussel, a Kommunista Párt vezetője részéről, aki szerint Franciaországnak nincs szüksége „háborús uszításra”. 

El kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyerekeinket, és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem állunk készen, veszélyben vagyunk

 – mondta a tábornok

Franciaország elnöke, Emmanuel Macron is támogatásáról biztosította Fabien Mandon tábornokot.

A vita különösen felerősödött, mivel 

Emmanuel Macrontól azt várják, hogy bemutassa az új fizetett, önkéntes katonai szolgálat tervét, amely a fiatalokat bevonná a hadseregbe anélkül, hogy valódi besorozást jelentene. A cél az orosz fenyegetéssel szembeni védelmi kapacitás növelése.

Franciaország évtizedekig élvezte a hidegháborút követő békét, és csak az ukrajnai háború után kezdett szembenézni a katonai kockázatok valóságával. Macron hónapok óta hangsúlyozza: a biztonságot csak az erő mutatása garantálhatja. Szavai mögött az a félelem húzódik meg, hogy az Európai Unió nem veszi elég komolyan Oroszország fenyegetését, miközben Franciaország az EU egyetlen nukleáris hatalma, amelyet az elmúlt évtizedben több orosz kibertámadás is ért – írja a The New York Times.

A kormány nem tervezi a 1997-ben eltörölt sorkötelezettség visszaállítását, de a francia hadseregnek – mintegy 200 ezer aktív katonával és 40 ezer tartalékossal – szüksége van erősítésre. Több európai ország, köztük Lettország és Horvátország már visszahozta a kötelező szolgálatot az ukrajnai konfliktus miatt.

A francia politikai élet élesen megoszlott Mandon kijelentései kapcsán: míg a jobboldali Sébastien Chenu szerint a tábornok „túllépte a hatáskörét”, addig Raphaël Glucksmann szerint a felhördülés a francia politikai elit „tagadását” mutatja. 

Borítókép: Emmanuel Macron és Fabien Mandon (Fotó: AFP)

