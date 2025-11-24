Macron beállt a fiatalokat a halálba küldő tábornok mögé + videó

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, botrányos kijelentést tett a francia fegyveres erők vezérkari főnöke: Fabien Mandon szerint el kell fogadni, hogy a háborúban a családok elveszíthetik gyermekeiket. Emmanuel Macron francia elnök megerősítette bizalmát a vezérkari főnöke felé, miközben igyekezett árnyalni azokat a nyilatkozatokat, amelyek heves vitát váltottak ki Franciaországban. Macron emlékeztetett, hogy ő az ország egyetlen „főparancsnoka” – erről ír a Euronews.
Macron a tábornok mellé állt
A tábornok kedden a francia polgármesterek kongresszusán szólalt fel, és a „lelki erő” újjáéledésére hívta fel a nemzetet, figyelmeztetve, hogy Moszkva „2030-ig konfrontációra készül Európával”. Mandon hangsúlyozta:
Ha országunk meghátrál, mert nem hajlandó elfogadni gyermekeinek elvesztését, és gazdasági nehézségeket kell elviselnie a védelmi termelés miatt, akkor veszélyben vagyunk.
