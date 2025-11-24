Macron beállt a fiatalokat a halálba küldő tábornok mögé + videó

A politikai vezetés korábban Catherine Vautrin hadügyminiszter részéről is támogatást kapott, aki hangsúlyozta, hogy a vezérkari főnök „jogosult a fenyegetésekről nyilvánosan beszélni”. Maud Bergeron kormányzati szóvivő a kijelentések után megnyugtatta a közvéleményt: Gyermekeink nem fognak harcolni és meghalni Ukrajnában. Franciaországnak hivatásos hadserege van.

Végül maga Mandon tábornok is megszólalt a France 5 csatornán, hangsúlyozva, hogy személyes felelőssége a figyelmeztetés és felkészítés volt. „Vannak gyermekeim, így megértem az aggodalmakat” – mondta. Hozzátette, hogy az európai szomszédok is felkészülnek, például újra bevezetik a kötelező katonai szolgálatot, és Franciaország 2030-ig önkéntes katonai szolgálattal tízezer fiatal toborzását tervezi.

Mandon tábornok szerint az Oroszország által jelentett veszély minden európai szövetséges számára releváns,

és a francia hadseregnek is rendelkeznie kell a „lelki erővel, hogy elfogadja a fájdalmat, és megvédje, amit képviselünk”. Macron álláspontja világos: az ország hadereje erős, a veszélyeket felismeri, és felkészülten várja a jövőt.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)