Macron beállt a fiatalokat a halálba küldő tábornok mögé + videó

Franciaország elnöke, Emmanuel Macron is támogatásáról biztosította Fabien Mandon tábornokot, aki arra szólította fel az országot, hogy vállaljon „erőfeszítéseket” és fogadja el „gyermekeinek elvesztését” a nemzeti identitás védelme érdekében. A tábornok figyelmeztetése szerint Oroszország 2030-ra készülhet fel egy Nyugat-Európával szembeni konfrontációra. A felvetés hatalmas felháborodást váltott ki Franciaországban, ahol sokan nem akarnak meghalni Ukrajnáért.

Magyar Nemzet
2025. 11. 24. 8:02
Franciaország elnöke, Emmanuel Macron is támogatásáról biztosította Fabien Mandon tábornokot
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, botrányos kijelentést tett a francia fegyveres erők vezérkari főnöke: Fabien Mandon szerint el kell fogadni, hogy a háborúban a családok elveszíthetik gyermekeiket. Emmanuel Macron francia elnök megerősítette bizalmát a vezérkari főnöke felé, miközben igyekezett árnyalni azokat a nyilatkozatokat, amelyek heves vitát váltottak ki Franciaországban. Macron emlékeztetett, hogy ő az ország egyetlen „főparancsnoka” – erről ír a Euronews.

Emmanuel Macron francia elnök megerősítette bizalmát Fabien Mandon tábornok, a hadsereg vezérkari főnöke felé
Emmanuel Macron francia elnök megerősítette bizalmát Fabien Mandon tábornok, a hadsereg vezérkari főnöke felé (Fotó: AFP)

Macron a tábornok mellé állt

A tábornok kedden a francia polgármesterek kongresszusán szólalt fel, és a „lelki erő” újjáéledésére hívta fel a nemzetet, figyelmeztetve, hogy Moszkva „2030-ig konfrontációra készül Európával”. Mandon hangsúlyozta: 

Ha országunk meghátrál, mert nem hajlandó elfogadni gyermekeinek elvesztését, és gazdasági nehézségeket kell elviselnie a védelmi termelés miatt, akkor veszélyben vagyunk.

 

A tábornok kijelentéseit politikai kritika követte minden oldalról. Az Engedetlen Franciaország vezetője, Jean-Luc Mélenchon „teljes mértékben ellenzi a hadsereg vezérkari főnökének nyilatkozatát”, mondván, Mandon túllépte hatáskörét. Fabien Roussel, a Francia Kommunista Párt vezetője szintén „veszélyes beavatkozásnak” nevezte a beszédet. A politikai spektrum másik feléről Sébastien Chenu „hibának” minősítette a vezérkari főnök kijelentéseit, megtagadva azok legitimitását. Macron azonban határozottan kiállt Mandon mellett: 

Teljes bizalmamat élvezi. Megértem, hogy sokan félreértelmezték beszédét, de hadseregünk erős, és soha nem vallott kudarcot.

 

A politikai vezetés korábban Catherine Vautrin hadügyminiszter részéről is támogatást kapott, aki hangsúlyozta, hogy a vezérkari főnök „jogosult a fenyegetésekről nyilvánosan beszélni”. Maud Bergeron kormányzati szóvivő a kijelentések után megnyugtatta a közvéleményt: Gyermekeink nem fognak harcolni és meghalni Ukrajnában. Franciaországnak hivatásos hadserege van.

Végül maga Mandon tábornok is megszólalt a France 5 csatornán, hangsúlyozva, hogy személyes felelőssége a figyelmeztetés és felkészítés volt. „Vannak gyermekeim, így megértem az aggodalmakat” – mondta. Hozzátette, hogy az európai szomszédok is felkészülnek, például újra bevezetik a kötelező katonai szolgálatot, és Franciaország 2030-ig önkéntes katonai szolgálattal tízezer fiatal toborzását tervezi.

Mandon tábornok szerint az Oroszország által jelentett veszély minden európai szövetséges számára releváns, 

és a francia hadseregnek is rendelkeznie kell a „lelki erővel, hogy elfogadja a fájdalmat, és megvédje, amit képviselünk”. Macron álláspontja világos: az ország hadereje erős, a veszélyeket felismeri, és felkészülten várja a jövőt.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)

