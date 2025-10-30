Háborús lázban ég Európa, újra megtelnek a kaszárnyák: egyre több országban kötelezik a fiatalokat sorkatonai szolgálatra

Európa háborúra készül, a kontinens nagyhatalmainak vezetői ezt számos nyilatkozatban elmondták az elmúlt hónapokban. Az egyre erősödő militarista hangulat azonban nem csupán kardcsörtető nyilatkozatokban, illetve az Ukrajnának küldött pénzügyi és fegyveres támogatásban ölt testet, de újabban sorra döntenek az egyes államok a sorkötelezettség bevezetéséről, vagy éppen a kiszélesítéséről. Oroszország ukrajnai inváziójának 2022. februári megindítása után, 2023-ban Lettországban bevezették a sorkatonai szolgálatot a 18 éven felülüli férfiak körében. Idén azonban felpörögtek az események, a háborús pszichózist csúcsra járatja az európai elit, aminek következtében egy sor tagállamban napirendre került a kötelező katonai szolgálat kiterjesztése.

Idén megkapják a behívót a horvát fiatalok

Jelenleg kilenc európai uniós országban tartanak fenn sorkötelezettséget, az egész kontinensre tekintve pedig a nem EU-tag Norvégia és Svájc szintén ezzel a rendszerrel működteti a hadseregét. A jövő évtől azonban újabb országokban indul el a sorozás, hiszen Horvátországban a múlt pénteken fogadta el a parlament a védelmi törvény módosítását, amellyel visszaállítják a kötelező sorkatonai szolgálatot. A döntés következtében minden 18. életévét betöltött horvát férfi még az év végéig behívót kap, és abban a naptári évben vonul be kiképzésre, amelyben betölti 19. életévét.

A háborús hangulat tehát a délnyugati szomszédunknál már közvetlenül, húsba vágóan érinti a fiatalokat, hiszen 2026-tól sorra vonultatják be őket a horvát hadseregbe.

Újra kötelező lehet a Bundeswehr-szolgálat

Ugyanerre készülnek Németországban, ahol egyre élénkebb vita zajlik a sorkatonaság visszaállításáról és a katonai szolgálat szabályozásáról szóló új törvényjavaslatról. A kormány – a jelenlegi globális biztonsági helyzetre hivatkozva – egyetért abban, hogy a Bundeswehrnek sürgősen több katonára van szüksége. A németeknél 2011-ben felfüggesztették a sorkötelezettséget, de azóta a hadsereg létszáma jelentősen csökkent, miközben a nemzetközi biztonsági helyzet romlott. A szövetségi védelmi miniszter, Boris Pistorius célja, hogy 2029-re 80 ezer új katonát toborozzanak, ezzel erősítve az ország védelmi képességét.