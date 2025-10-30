NorvégiaNémetországEurópaBundeswehr

Háborús lázban ég Európa, újra megtelnek a kaszárnyák: egyre több országban kötelezik a fiatalokat sorkatonai szolgálatra

Jövőre már tíz európai uniós tagállamban lesz érvényben a sorkatonai szolgálat, miközben a kontinens számos további országában zajlanak az előkészületek a fiatalok kötelező bevonultatására. A háborús pszichózis terjedése megállíthatatlannak látszik, és ebben mintha nem akarna lemaradni a Tisza Párt. Magyar Péter honvédelmi szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz arra figyelmeztette a magyar fiatalokat, hogy hazánkban ugyan nincs érvényben kötelező sorkatonai szolgálat, de baj esetén mindenkit „berántanának” azonnal.

2025. 10. 30. 5:42
Illusztráció. A német hadsereg, a Bundeswehr lobogóját viszik katonák a NATO keleti szárnya védelmét erősítő 45. német páncélos dandár szolgálatba helyezési ünnepségén Vilniusban 2025. május 22-én. A mintegy ötezres létszámúnak tervezett német egység 2025. április 1-jén alakult meg, és a teljes harcképességét várhatóan 2027-re éri el. Fotó: Toms Kalnins Forrás: MTI/EPA
Európa háborúra készül, a kontinens nagyhatalmainak vezetői ezt számos nyilatkozatban elmondták az elmúlt hónapokban. Az egyre erősödő militarista hangulat azonban nem csupán kardcsörtető nyilatkozatokban, illetve az Ukrajnának küldött pénzügyi és fegyveres támogatásban ölt testet, de újabban sorra döntenek az egyes államok a sorkötelezettség bevezetéséről, vagy éppen a kiszélesítéséről. Oroszország ukrajnai inváziójának 2022. februári megindítása után, 2023-ban Lettországban bevezették a sorkatonai szolgálatot a 18 éven felülüli férfiak körében. Idén azonban felpörögtek az események, a háborús pszichózist csúcsra járatja az európai elit, aminek következtében egy sor tagállamban napirendre került a kötelező katonai szolgálat kiterjesztése.

Idén megkapják a behívót a horvát fiatalok

Jelenleg kilenc európai uniós országban tartanak fenn sorkötelezettséget, az egész kontinensre tekintve pedig a nem EU-tag Norvégia és Svájc szintén ezzel a rendszerrel működteti a hadseregét. A jövő évtől azonban újabb országokban indul el a sorozás, hiszen Horvátországban a múlt pénteken fogadta el a parlament a védelmi törvény módosítását, amellyel visszaállítják a kötelező sorkatonai szolgálatot. A döntés következtében minden 18. életévét betöltött horvát férfi még az év végéig behívót kap, és abban a naptári évben vonul be kiképzésre, amelyben betölti 19. életévét.

A háborús hangulat tehát a délnyugati szomszédunknál már közvetlenül, húsba vágóan érinti a fiatalokat, hiszen 2026-tól sorra vonultatják be őket a horvát hadseregbe.

Újra kötelező lehet a Bundeswehr-szolgálat

Ugyanerre készülnek Németországban, ahol egyre élénkebb vita zajlik a sorkatonaság visszaállításáról és a katonai szolgálat szabályozásáról szóló új törvényjavaslatról. A kormány – a jelenlegi globális biztonsági helyzetre hivatkozva – egyetért abban, hogy a Bundeswehrnek sürgősen több katonára van szüksége. A németeknél 2011-ben felfüggesztették a sorkötelezettséget, de azóta a hadsereg létszáma jelentősen csökkent, miközben a nemzetközi biztonsági helyzet romlott. A szövetségi védelmi miniszter, Boris Pistorius célja, hogy 2029-re 80 ezer új katonát toborozzanak, ezzel erősítve az ország védelmi képességét.

Pistorius a svéd mintát emlegeti követendő példaként, ám a német tervek jóval korlátozottabbak lennének. Svédországban a 18 év felettiek – nők és férfiak egyaránt – kitöltenek egy kérdőívet, amely alapján kiválasztják a legalkalmasabb harmadukat, akiket végül besoroznak. Németországban ezzel szemben csak a fiatal férfiak lennének érintettek, és még a kiválasztottak is büntetlenül visszautasíthatnák a szolgálatot. A német modell inkább a lengyel rendszerhez hasonlítana, ahol minden fiatal férfit nyilvántartásba vesznek, hogy válsághelyzet esetén gyorsan behívható legyen.

A lengyeleknél is zajlik a sorkatonaság előkészítése

Lengyelországban is gőzerővel fejlesztik a hadsereget. Sorkatonaság ugyan még nincs, viszont minden 19. életévét betöltött férfi alkalmassági vizsgálaton vesz részt annak megállapítására, hogy harcképes-e vagy sem. Ez lényegében a sorkatonaság előkészítése. Donald Tusk kormányfő a háborús pszichózis jegyében a jelenlegi 200 ezer főről 500 ezerre szeretné növelni a hadsereg létszámát 2027-re, ami nehezen elképzelhető kötelező sorozási elem nélkül – írta elemzésében az Ellenpont nevű portál.

Belgiumban szintén napirendre került a svéd szabályozás átültetésének lehetősége a sorkatonai szolgálat bevezetésére. Olaszországban 2005 óta nincs sorkatonai szolgálat, a Liga azonban benyújtott egy törvényjavaslatot a visszavezetésére, amelynek tárgyalása folyamatban van.

Dánia növelte a sorkatonaság időtartamát és a nőknek is be kell vonulniuk

A skandináv országokban általános szabály, hogy nők is jelentkezhetnek önként a hadseregbe, viszont sorkatonai szolgálatot eddig csak Norvégiában és Svédországban kellett teljesíteniük. Idén azonban Dánia is radikális döntést hozott, 2026-tól négy hónapról tizenegy hónaposra hosszabbítják meg a sorkatonai szolgálatot, továbbá a nőkre is kiterjesztik a kötelezettséget.

Ruszin-Szendi Romulusz mindenkit berántana katonának

Ezek fényében több mint aggasztóak azok a vélemények, amelyek szerint Magyarországon is bevezethetik a jövőben a sorkötelezettséget. Emlékezetes, hogy hazánkban 2004-ben megszüntették ezt a rendszert és szerződéses katonai szolgálat váltotta fel a sorozást. Az utóbbi hetekben azonban a legnagyobb ellenzéki párt honvédelmi szakértője olyan nyilatkozatokat tett, amelyek felvetik a sorkötelezettség visszaállításának lehetőségét. Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök egy lakossági fórumon azt állította, mindig emlékezteti a fiatalokat arra, hogy „nem megszüntettük, csak felfüggesztettük” a sorkatonaságot, ezáltal „ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal”.

Az Orbán-kormány ezzel szemben a professzionális, szerződéses katonákból és önkéntesekből álló, korszerű fegyverzettel rendelkező hadsereg mellett foglal állást.

