Sorkatonaságról ábrándozik Ruszin-Szendi Romulusz

A bukott vezérkari főnök olyan kijelentést tett, amit még az ellenzéki szimpatizánsok sem tolerálnak.

2025. 10. 11. 6:37
Ruszin-Szendi Romulusz felfegyverkezve tart lakossági fórumot. Fotó: Képernyőfotó
Fotó: Képernyőfotó
Ruszin-Szendi Romulusz egy zalaegerszegi tiszás fórumon arról beszélt, hogy Magyarországnak be kellene fektetnie Ukrajnába, ha van kockázati tőke: hogy több legyen a nemzeti büdzsé. A volt vezérkari főnök azt is kijelentette, jelenleg nincs olyan helyzet Magyarországon, hogy a sorkatonai kötelezettséget vissza kellene állítani, de ha baj van, úgyis „mindenkit be kell rántani azonnal”. 

20250514 Budapest Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjáráson. A menet során mintegy 300 kilométert tesznek meg, és a tervek szerint jövő vasárnap érkeznek Nagyváradra, ami az országjárás célállomása lesz. fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Ruszin-Szendi Romulusz volt honvéd vezérkari főnök és a Tisza mostani szakpolitikusa
Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Hozzátette, Magyarországon a sorkötelezettséget nem szüntették meg, csak felfüggesztették.

Jelenleg nincs olyan helyzet Magyarországon, hogy a sorkatonai kötelezettséget vissza kellene állítani, de ha baj van, úgyis „mindenkit be kell rántani azonnal”

– erről beszélt Ruszin-Szendi Romulusz júniusban, egy Zalaegerszegen tartott fórumon. A Mandiner beszámolója szerint a volt vezérkari főnök úgy véli, hogy Magyarországnak be kellene fektetnie Ukrajnába, mi több, meglátása szerint gazdasági haszon származna egy ilyen lépésből.

Ahol háború van vagy fegyveres összetűzés, ott mindig van lehetőség, a gazdaságnak is. Ha van kockázati tőke Magyarországon, akkor oda érdemes befektetni, de nem azért, hogy ellopjuk, hanem azért, hogy a nemzeti büdzsé, az több legyen. Tehát amikor azt mondom, hogy fehér területek vannak, amikor ütközet van, meg háború van, meg van tőke, ami kockáztatható, abból akár gazdasági haszon is lehet az országnak

 – magyarázta Ruszin-Szendi Romulusz.

A Tisza Párt politikusa hozzátette, hogy

mindig emlékezteti a fiatalokat arra, hogy „nem megszüntettük, csak felfüggesztettük” a sorkatonaságot, ezáltal „ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal”.

Ma Magyarországon a honvédségi rendszer önkéntes – szerződéses és hivatásos – struktúrára épül: a hadkötelezettséget nem törölték el véglegesenen, hanem felfüggesztették 2004-ben. Ezáltal a Magyar Honvédség alapját hivatásos és szerződéses katonák, illetve az egyre bővülő önkéntes tartalékos és területvédelmi struktúra alkotja.

Miután 2022-ben Oroszország háborút indított Ukrajna ellen, Európában többen felvetették a hadkötelezettség újragondolását. Magyarországon is előkerül időről időre a sorkatonaság kérdése, de egyelőre nincs parlamenti döntés ezzel kapcsolatban. 

Az ügyben kérdéseket intéztünk a Tisza Párt sajtóosztályához. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a párt támogatja-e a sorkatonaság visszaállítását vagy a kötelező alapkiképzés bevezetését. Amint érkezik válasz, frissítjük a cikkünket. 

Az ellenzéki szimpatizánsok hevesen reagáltak Ruszin‑Szendi Romulusz kötelező sorkatonaságra vonatkozó ötletére. Egy felvételen az Index arról kérdezte a magyar kormány ellen tüntető tiszás fiatalokat, hogy mit szólnának ahhoz, ha be kellene vonulniuk a seregbe.

A videóból egyértelműen kiderül, hogy 

a tiszás fiatalok nem lelkesedtek Ruszin‑Szendi Romulusz kötelező sorkatonaságra vonatkozó ötletéért.

Az egyik tüntető szókimondóan reagált: 

Kalap, kabát, oszt elmenni a fenébe.

Egy másik fiatal szerint radikális eszközökkel kellene tiltakozni ellene, de volt olyan is, aki elmondta, hogy gerincsérülése miatt nem vinnék katonának, mivel 20 kilónál többet nem emelhet.

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Képernyőfotó)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Energia-önellátás lehetősége atomenergiával

Energia tekintetében kiszolgáltatott helyzetünkön változtathatunk mintegy 15-20 év alatt akkor, ha uránkészletünket hagyományos és szaporító reaktorokban hasznosítjuk.

