Sorkatonaságról ábrándozik Ruszin-Szendi Romulusz

Ruszin-Szendi Romulusz egy zalaegerszegi tiszás fórumon arról beszélt, hogy Magyarországnak be kellene fektetnie Ukrajnába, ha van kockázati tőke: hogy több legyen a nemzeti büdzsé. A volt vezérkari főnök azt is kijelentette, jelenleg nincs olyan helyzet Magyarországon, hogy a sorkatonai kötelezettséget vissza kellene állítani, de ha baj van, úgyis „mindenkit be kell rántani azonnal”.

Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Hozzátette, Magyarországon a sorkötelezettséget nem szüntették meg, csak felfüggesztették.

Jelenleg nincs olyan helyzet Magyarországon, hogy a sorkatonai kötelezettséget vissza kellene állítani, de ha baj van, úgyis „mindenkit be kell rántani azonnal”

– erről beszélt Ruszin-Szendi Romulusz júniusban, egy Zalaegerszegen tartott fórumon. A Mandiner beszámolója szerint a volt vezérkari főnök úgy véli, hogy Magyarországnak be kellene fektetnie Ukrajnába, mi több, meglátása szerint gazdasági haszon származna egy ilyen lépésből.

Ahol háború van vagy fegyveres összetűzés, ott mindig van lehetőség, a gazdaságnak is. Ha van kockázati tőke Magyarországon, akkor oda érdemes befektetni, de nem azért, hogy ellopjuk, hanem azért, hogy a nemzeti büdzsé, az több legyen. Tehát amikor azt mondom, hogy fehér területek vannak, amikor ütközet van, meg háború van, meg van tőke, ami kockáztatható, abból akár gazdasági haszon is lehet az országnak

– magyarázta Ruszin-Szendi Romulusz.

A Tisza Párt politikusa hozzátette, hogy

mindig emlékezteti a fiatalokat arra, hogy „nem megszüntettük, csak felfüggesztettük” a sorkatonaságot, ezáltal „ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal”.

Ma Magyarországon a honvédségi rendszer önkéntes – szerződéses és hivatásos – struktúrára épül: a hadkötelezettséget nem törölték el véglegesenen, hanem felfüggesztették 2004-ben. Ezáltal a Magyar Honvédség alapját hivatásos és szerződéses katonák, illetve az egyre bővülő önkéntes tartalékos és területvédelmi struktúra alkotja.

Miután 2022-ben Oroszország háborút indított Ukrajna ellen, Európában többen felvetették a hadkötelezettség újragondolását. Magyarországon is előkerül időről időre a sorkatonaság kérdése, de egyelőre nincs parlamenti döntés ezzel kapcsolatban.