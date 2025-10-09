Eszük ágában sincs sorkatonának állni a tiszás fiataloknak: nem tetszik nekik Ruszin‑Szendi Romulusz ötlete + videó

„Lesújtó: tiszás fiatalokat kérdeztek!” – írta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője egy új videót kommentálva. A felvételen az Index arról kérdezte a magyar kormány ellen tüntető tiszás fiatalokat, hogy mit szólnának ahhoz, ha be kellene vonulniuk a seregbe.

Fotó: Hatlaczki Balázs

A videóból egyértelműen kiderül, hogy

a tiszás fiatalok nem lelkesedtek Ruszin‑Szendi Romulusz kötelező sorkatonaságra vonatkozó ötletéért.

Az egyik tüntető szókimondóan reagált:

Kalap, kabát, oszt elmenni a fenébe.

Egy másik fiatal szerint radikális eszközökkel kellene tiltakozni ellene, de volt olyan is, aki elmondta, hogy gerincsérülése miatt nem vinnék katonának, mivel 20 kilónál többet nem emelhet.

Mint ismert, egy zalaegerszegi Tisza‑fórumon Ruszin‑Szendi Romulusz a kötelező sorkatonaságról beszélt. A volt vezérkari főnök rámutatott: bár a sorozást 2004 óta formálisan felfüggesztették, szükség esetén bármikor visszaállítható: „Ha baj van, úgyis mindenkit azonnal be kell rántani”, fogalmazott.

Borítókép: Ruszin‑Szendi Romulusz (Fotó: MTI)