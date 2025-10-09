Rendkívüli

Eszük ágában sincs sorkatonának állni a tiszás fiataloknak: nem tetszik nekik Ruszin‑Szendi Romulusz ötlete + videó

Az ellenzéki párt szimpatizánsai hevesen reagáltak Ruszin‑Szendi Romulusz kötelező sorkatonaságra vonatkozó ötletére.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 10:09
„Lesújtó: tiszás fiatalokat kérdeztek!” – írta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője egy új videót kommentálva. A felvételen az Index arról kérdezte a magyar kormány ellen tüntető tiszás fiatalokat, hogy mit szólnának ahhoz, ha be kellene vonulniuk a seregbe.

20250514 Budapest Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjáráson. A menet során mintegy 300 kilométert tesznek meg, és a tervek szerint jövő vasárnap érkeznek Nagyváradra, ami az országjárás célállomása lesz. fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW
Fotó: Hatlaczki Balázs

A videóból egyértelműen kiderül, hogy 

a tiszás fiatalok nem lelkesedtek Ruszin‑Szendi Romulusz kötelező sorkatonaságra vonatkozó ötletéért.

Az egyik tüntető szókimondóan reagált: 

Kalap, kabát, oszt elmenni a fenébe.

Egy másik fiatal szerint radikális eszközökkel kellene tiltakozni ellene, de volt olyan is, aki elmondta, hogy gerincsérülése miatt nem vinnék katonának, mivel 20 kilónál többet nem emelhet.

Mint ismert, egy zalaegerszegi Tisza‑fórumon Ruszin‑Szendi Romulusz a kötelező sorkatonaságról beszélt. A volt vezérkari főnök rámutatott: bár a sorozást 2004 óta formálisan felfüggesztették, szükség esetén bármikor visszaállítható: „Ha baj van, úgyis mindenkit azonnal be kell rántani”, fogalmazott.

Borítókép: Ruszin‑Szendi Romulusz (Fotó: MTI)

               
       
       
       

