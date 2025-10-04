Ruszin-Szendi Romulusz folyamatosan a sorkötelezettség visszaállításáról beszél + videó

– A volt vezérkari főnök, a Tisza Párt politikusa, aki „Slava Ukraini!”csatakiáltással dolgozik, fegyverrel jár, viszket a tenyere, gyűlölet van benne és az ukránok támogatását tartja a legfontosabb feladatnak, a sorkötelezettség visszavezetéséről beszél folyamatosan – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója Hozzátette: baljós árnyak.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Orbán Balázs a közösségi oldalán egy videó-összeállítást is készített azokról a megnyilvánulásokról, amelyekben Magyar Péter embere a sorkatonaság visszaállítását propagálja. A Tisza Párt szakértője többször is nyomatékosan elmondta, hogy a sorkötelezettséget nem megszüntették, hanem felfüggesztették.

Ruszin-Szendi Romulusz ezen mondata is beszédes:

ha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal.

Emlékezetes, a sorkatonai szolgálatot 2004. november 3-án szüntették meg. Azóta hivatásos és szerződéses honvédek szolgálják a hazánkat. A kormány 2010 után honvédelmi reformokat kívánt bevezetni. 2011-ben elindult az önkéntes műveleti tartalékos rendszer, 2012-ben pedig megjelent az önkéntes védelmi tartalékos forma.

A nagy fejlesztés azonban az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszer 2017-es bevezetése volt.

Ez a rendszer azóta is folyamatosan fejlődik és nagy sikereket ér el. A rendszer lényege, hogy nem kényszerítik rá senkire a szolgálatot, inkább olyan juttatási rendszert ajánlanak, amely sok ember számára vonzóvá teszi. Így hazánk tartalékosai motivált egységeket tudnak képezni, amely egy ütőképesebb honvédséghez vezet, mint a korábbi rendszer.

A volt vezérkari főnöknek nem ez az első botránya. Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, Ruszin-Szendi Romuluszhoz nemrég a rendőrség is kiszállt, miután több olyan felvétel is előkerült róla, amelyeken nyilvános helyen fegyverrel a felsője alatt mászkál, esetenként akár Magyar Péter kísérőjeként. Magyar Péter azóta már beismerte: valóban fegyver volt a vezérkari főnöknél. Az ügyben szabálysértési eljárás indult, Ruszin-Szendi fegyverét pedig lefoglalta a rendőrség.