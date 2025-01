Megvan a négyezredik területvédelmi tartalékos, nincs hiány hazafiakban!

Amióta Magyarország áttért az önkéntes haderő kiegészítésére, ilyen rövid idő alatt még soha nem csatlakoztak ennyien a Magyar Honvédséghez. A júniusban indult „Szeretem, megvédem!” kampány eredményeként már a négyezredik területvédelmi tartalékos katona is a honvédség kötelékébe lépett – közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

Fotó: Schöff Gergely / HM Zrínyi Kft.

A tárcavezető kiemelte: az országos szintű kampány hatására 2025. január második felére meghaladta a 4000-et az új területvédelmi tartalékosok száma, ami azt mutatja, hogy a kampány a vártnál is nagyobb sikert aratott. Hangsúlyozta: ez az eredmény nemcsak a kampány eredményességét mutatja, hanem a magyar állampolgárok elkötelezettségét is az ország védelmének megerősítése mellett.

Magyarország nem felszólítást, hanem egy életre szóló meghívást küldött a fiataloknak, hogy egy olyan közösség tagjai legyenek, ahol az összetartás, a közös felelősségvállalás és a bajtársiasság a legfontosabb alapelvek

– fogalmazott a miniszter.

Hozzátette, hogy az új területvédelmi tartalékosok közül majdnem 300-an egy lépéssel még tovább mentek és hivatásos vagy szerződéses katonák lettek. Ez az eredmény nemcsak számokban mérhető siker. Azt is bizonyítja, hogy Magyarország lakossága felismerte a tartalékos rendszer fontosságát.

Büszkék vagyunk minden egyes újonnan szerződést kötött tartalékosra, aki a közösség védelmét választotta hivatása részeként

– mondta a miniszter.

A területvédelmi tartalékos rendszer további fejlesztése érdekében a kampány folytatódik, a Magyar Honvédség várja mindazokat, akik csatlakozni szeretnének, hogy egy biztonságosabb jövőt teremtsenek Magyarország számára – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A miniszter a fiatalok figyelmét külön felhívta arra, hogy akik hat hónapos folyamatos önkéntes tartalékos kiképzésen vesznek részt, már az alapkiképzés után is jogosultak 16 többletpontot kapni a felsőoktatási felvételi eljárásban.

Ez is azt szolgálja, hogy a fiatalok könnyebben tudjanak tervezni a tartalékos szolgálat és tanulmányaik összehangolásában – tette hozzá a miniszter, megemlítve, hogy a 32 és 64 többletpontokra vonatkozó szabályok továbbra is érvényben maradnak, tehát akik hosszabb ideig tartó kiképzésen vesznek részt azoknak továbbra is lehetőségük lesz a magasabb pontszámok megszerzésére.