Orbán Viktor: A magyar álom lényege a saját otthon

Magyar PéterTisza Pártoktatás

Magyar Péter ismét elszólta magát, ezúttal a magyar oktatást dicsérte

Újabb kínos pillanatba szaladt bele Magyar Péter: a Tisza Párt elnöke tiszaalpári fórumán a magyar oktatási rendszert dicsérte meg egy váratlan kérdés után. Nem ez az első alkalom, hogy elszólja magát a Tisza Párt elnöke. A politikus korábban a Magyar Nemzetnek nyíltan dicsérte a kormány intézkedéseit, azt állítva: soha nem volt ilyen jó Magyarországon fiatalnak lenni, mint ma.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 10:53
Magyar Péter elszólta magát
Fotó: Képernyőfotó
Újabb freudi elszóláson kapta a Mandiner Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét, aki országjárásának tiszaalpári állomásán kapott kérdést egy gazdacsaládban élő fiútól arra vonatkozóan, hogy mit gondol a jégkármérséklő rendszerről, valamint az aszálykárokról. 

 

Magyar Péter szerint jó a magyar oktatás, és Fidesz-kétharmad várható a választáson

Magyar, meglepődve a kérdés összetettségén, először csak annyit válaszolt: 

Hoppá! Még hogy nem jó a magyar oktatási rendszer!

Majd, érezve, hogy elszólta magát, gyorsan korrigált, hangsúlyozva, hogy valójában a családi nevelés a fontos.

Nem ez az első eset, hogy Magyar Péter elszólja magát egy kampányrendezvényen. Ahogy a Magyar Nemzetnél is beszámoltunk róla: kedden a 2026-os választások kapcsán véletlenül azt mondta: 

„Ha ma lennének a választások, szerintem ma már mindenki tudja, kétharmaddal győzne a Fidesz.”  

Ezt követően gyorsan megváltoztatta véleményét és saját pártja győzelmét vizionálta.

 

Magyar Péter: Soha nem volt ilyen jó fiatalnak lenni Magyarországon

Magyar Péter a Diákhitel Központ vezérigazgatójaként 2021-ben a Magyar Nemzetnek adott interjút, amelyben akkor még az egekig dicsérte a kormány intézkedéseit.

Azt látom, hogy soha ilyen jó nem volt fiatalnak lenni Magyarországon, talán az Európai Unióban sem, mert ma azt tanul bárki bárhol, amit szeretne. 

– Soha ilyen sokfajta és magas ösztöndíj nem állt a diákok rendelkezésére Magyarországon, mint jelenleg. Soha ilyen széles spektrumú és kedvező feltételű diákhitelezés nem támogatta a fiatalok továbbtanulását, mint a jelenlegi rendszer. Magyarországon soha ilyen széles családi és adókedvezménnyel nem támogatták a fiatalok munkába állását, otthonteremtését és családalapítását, mint jelenleg – fogalmazott.

A Tisza Párt elnöke akkor azt is mondta, hogy ellentétben azzal a narratívával, hogy azért emelkedik a diákhitel-igénylések száma, mert a fiatalok nehéz anyagi helyzetben lennének, éppen hogy 

biztosnak és kiszámíthatónak látják a jövőjüket, és ezért szívesen invesztálnak a piac- és versenyképes tudás megszerzésébe. 

Magyar Péter akkor még úgy vélekedett, hogy Magyarországon megvalósult egy átfogó oktatásfinanszírozási modell, ami talán Európa-szerte is egyedülálló. Mint mondta, ilyen családtámogatásokkal egybekötött, jól működő rendszert sehol máshol nem találunk.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Képernyőfotó)

