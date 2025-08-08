Rendkívüli

Magyarországon találkozhat Trump és Putyin?

Nem állnak le: újabb fosófantom riogatja a lakókat, ezúttal Érden csapott le + videó

A fosófantomoknak már semmi sem szent, játszótér mellé, vagy éppen a lépcsőházba is odapiszkítanak.

2025. 08. 08. 12:03
Úgy tűnik, hogy lassan már egyetlen város sem marad gyomorforgató módon garázdálkodó fosófantom nélkül, ezúttal Érden jelent meg egy, vagy több fantom – számolt be róla a Ripost.  Mint írják, a fantomok ismertetőjegyei ugyanazok: általában számukra semmi sem szent, ha piszkításról van szó, odacsinálnak a társasházak lépcsőházaiba, postaládákba vagy éppen a nyílt utcára. 

 

Fosófantomok taszítják undorba Érd lakóit

A település sétálóutcáján ugyanis az utóbbi időben egyre több olyan alak bukkant fel, aki nem csak a kedélyeket borzolja fel, de a gyomrot is próbára teszi. A fantomok ugyanis gátlás nélkül piszkítják össze nem csupán az utcafrontot, de akár a lépcsőházakat is, mi több, még a közeli játszótér sem jelent akadályt számukra, ha ürítésről van szó. A helyzet mára olyannyira elharapódzott, hogy egy fiatal nő kétségbeesett és egyben sokkoló posztot tett közzé az egyik helyi csoportban: 

A sétáló utca használhatatlan, mert éjjel-nappal ott fetrengenek, sz...rnak, h...gyoznak, hánynak és b...sznak. Mindezt akár fényes nappal is. Talán ez a kisebb baj, bár kétlem, hogy bárki kíváncsi lenne rá, vagy örülne, ha a gyermeke megpillantaná

– írta a kétségbeesett nő. Segélykiáltásához döbbenetes fotót és videót is csatolt: míg a képen egy férfi éppen egy lépcsőházban székel, addig a videón szereplő nő a játszótérhez közeli területet rondítja össze teljes lelki nyugalommal. 

A fosófantomok több magyar várost is letaroltak a közelmúltban, nemrég Siófokot lepték el. 

Borítókép: Az érdi fosófantomoknak semmi sem szent, odapiszkítanak a lépcsőre, vagy éppen a játszótér mellé is (Fotó: Google Maps)

