A brüsszeli szankciók miatt bajba került a Dunakeszi Járműjavító, közbelép a kormány

– A dunakeszi vasúti járműgyártást meg kell menteni, a munkahelyeknek meg kell maradniuk – jelentette ki közösségi oldalára feltöltött videójában Tuzson Bence. Az igazságügyi miniszter – aki egyben az érintett választókerület elnöke is – rámutatott: vannak olyan esetek, amikor közvetlenül is érezni lehet a brüsszeli szankciók hatását.

Pont ilyen helyzetbe került a Dunakeszi Járműjavító is. – A szankciók hatására csőd közeli helyzetbe került nagyon nehéz helyzetbe. Ezt nem hagyhatjuk. Magyarország kormánya döntött: a munkahelyeknek meg kell maradniuk, a vasúti gyártásnak tovább kell folytatódnia és a nemzetközi kötelezettségeket is teljesítenie kell. Ezen fogunk dolgozni a következő időszakban – szögezte le.