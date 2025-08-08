Rendkívüli

Magyarországon találkozhat Trump és Putyin?

Tuzson Bencebrüsszeli szankciókDunakeszi

A brüsszeli szankciók miatt bajba került a Dunakeszi Járműjavító, közbelép a kormány

A magyar kormány nem hagyja, hogy munkahelyek szűnjenek meg.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 12:14
Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A dunakeszi vasúti járműgyártást meg kell menteni, a munkahelyeknek meg kell maradniuk – jelentette ki közösségi oldalára feltöltött videójában Tuzson Bence. Az igazságügyi miniszter – aki egyben az érintett választókerület elnöke is – rámutatott: vannak olyan esetek, amikor közvetlenül is érezni lehet a brüsszeli szankciók hatását. 

Pont ilyen helyzetbe került a Dunakeszi Járműjavító is. – A szankciók hatására csőd közeli helyzetbe került nagyon nehéz helyzetbe. Ezt nem hagyhatjuk. Magyarország kormánya döntött: a munkahelyeknek meg kell maradniuk, a vasúti gyártásnak tovább kell folytatódnia és a nemzetközi kötelezettségeket is teljesítenie kell. Ezen fogunk dolgozni a következő időszakban – szögezte le.

Borítókép: A drónnal készített képen a Dunakeszi Járműjavító (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksör

Az évszázad merénylete

„Az egyiket öklön vágtam az arcommal, a másikat meg térden az orrommal.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu