Gulyás Gergely: Semmilyen nyomásra nem fogadunk be migránsokat – Kövesse nálunk élőben! + videó

Carragher nem tudta türtőztetni magát, majd ő is szóvá tette Szoboszlai tizenegyesét

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 6. fordulójában kedden a Liverpool 1-0-ra nyert az Inter otthonában, köszönhetően Szoboszlai Dominik góljának. A mérkőzés után Jamie Carragher értékelte a látottakat és az eredményt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 8:10
Jamie Carragher szerint sem érdemelt büntetőt a Liverpool (Fotó: NurPhoto via AFP/Tiziano Ballabio)
A Liverpool kulcsfontosságú sikert aratott a Bajnokok Ligájában. Az Inter 1-0-s legyőzése azt jelenti a Vörösök számára, hogy a szerdai mérkőzések lefújásáig biztosan a top nyolcban maradnak. Arne Slot együttese tehát közelebb került az automatikus nyolcaddöntőbe jutáshoz, többek között ezért is örült rendkívüli módon ennek a sikernek Jamie Carragher.

Jamie Carragher reagált a Liverpool sikerére.
Jamie Carragher jobban örült ennek a Liverpool-győzelemnek, mint bármit másnak. Fotó: MI NEWS/NurPhoto/AFP

Jamie Carragher szerint a Liverpool Inter elleni győzelme kiemelten fontos volt Arne Slotnak, és a találkozó azt is megmutatta, hogy a szurkolók támogatják őt. Meglátása szerint ez a három pont felüdülést nyújt a vezetőedzőnek, főleg azok után, hogy nyilvános összetűzésbe keveredett Mohamed Szalah-val. A Vörösök korábbi játékosa is élesen kritizálta az egyiptomit emiatt.

Nagyon vártam, hogy a Liverpool nyerjen ma este, de még inkább a menedzser miatt, azok után, ami az elmúlt napokban történt

– mondta Jamie Carragher kedd este a CBS csatornáján. A szakértő hozzátette, hogy ami igazán sokatmondó volt, az a szurkolók skandálása az első félidőben, amikor még 0-0 volt az állás. — Teljesen a menedzserük mögött állnak, különösen az eredmények fényében. Ez egy hatalmas eredmény egy nehéz helyen, és a Liverpoolnak erre szüksége is volt, miután az utolsó hazai BL-meccsét elvesztette a PSV ellen. 

Jobban örülök neki, mint bármi másnak, teljesen odavagyok érte

– jegyezte meg Carragher, akinek a meglátása szerint nem járt volna büntető a Liverpoolnak a hajrában. Ennek ellenére Szoboszlai Dominik tette a dolgát, és ismét igazi vezéregyéniség volt.

