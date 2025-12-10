Az Internél kifakadtak, az angol exkapitány botrányt kiáltott Szoboszlai büntetője kapcsán

Az Inter–Liverpool BL-mérkőzés végén Alessandro Bastoni a tizenhatoson belül a mezénél fogva visszahúzta Florian Wirtzet, majd a német játékvezető, Felix Zwayer a videobírós vizsgálat után megítélte a büntetőt. A tizenegyest aztán Szoboszlai Dominik értékesítette, ezzel pedig meg is nyerték a találkozót a vendégek. Az alapszakasz tabelláján immáron azonos pontszámmal áll a két együttes, nem meglepő módon pedig Olaszországban nehezen fogadják el a történteket.

Szoboszlai Dominik tizenegyesgólja döntötte el az Inter–Liverpool BL-mérkőzést, a büntetőt megelőző szituáció komoly vitákat váltott ki (Fotó: AFP/Stefano Rellandini)

Inter–Liverpool: vita Szoboszlai büntetőjének előéletéről

A 2007 és 2012 között az angol válogatott szövetségi kapitányaként dolgozó Fabio Capello a Sky Sports szakértőjeként úgy vélte, nem kellett volna tizenegyest ítélni Bastoni mezhúzásáért: – Ez egy botrányos tizenegyesszituáció, nem értem, miért kellett a VAR-nak közbeavatkoznia, amikor a játékvezető látta az egészet, ahogyan játékos nyilvánvalóan a földre vetette magát.

Ez szégyen. Ilyenért sosem lenne szabad büntetőt adni, Wirtz feldobta magát.

Ha ez tizenegyes, akkor minden szögletrúgásnál meg lehetne ítélni tíz büntetőt – mondta Capello, aki azt sem értette, hogy az első félidőben a VAR-nak miért tartott három percig eldönteni, hogy egy egyértelmű kezezés után elvegyék Ibrahima Konaté gólját.

A korábban BL-döntőn is bíráskodó Mark Clattenberg szerint sem kellett volna Zwayernek megváltoztatnia a döntését, de Milánóban is többen osztották Capello véleményét. Az Inter védője, Manuel Akanji például úgy nyilatkozott, hogy

ez az egyik legkönnyebb síppal befújt büntető, amit valaha látott,

és főleg lassítást látva gondolja egyértelműnek, hogy hibás döntés született. Csapattársa, Henrih Mhitarján szintén nem tudta megérteni, hogyan lehetett ezért tizenegyest adni, szerinte ez alapján minden tizenhatoson belüli kontaktért büntető járna.

A hazaiakat irányító Cristian Chivu sem fogta vissza magát a tizenegyes kapcsán: – Ritkán kommentálom a játékvezetői döntéseket, de itt a bíró kiváló pozícióban volt ahhoz, hogy az egész esetet lássa, és úgy döntött, hogy nem érdemel tizenegyest. Ha már a VAR közbeavatkozott, értenie kellett volna a játék dinamikáját is.

El kell fogadnunk a döntéseket, és meg kell tanulnunk kezelni ezt az igazságtalanságot

– mondta a román vezetőedző, aki még jobban sajnálta Hakan Calhanoglu és Francesco Acerbi első félidőben történt sérülését.