Bajnokok Ligájatizenegyesflorian wirtzFC InternazionaleCristian ChivuFabio CapelloSzoboszlai DominikLiverpool FC
magyar

Az Internél kifakadtak, az angol exkapitány botrányt kiáltott Szoboszlai büntetője kapcsán

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 6. fordulójában rendezett Inter–Liverpool mérkőzésen egyetlen gól született, így komoly visszhangja van a Szoboszlai Dominik által értékesített tizenegyes előtt történteknek. Az olasz BL-csapat játékosai és neves szakemberek is értetlenkednek a büntető megítélése miatt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 6:15
A Szoboszlai Dominik által belőtt tizenegyest az olaszok szerint nem kellett volna megadni (Fotó: AFP/Stefano Rellandini)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Inter–Liverpool BL-mérkőzés végén Alessandro Bastoni a tizenhatoson belül a mezénél fogva visszahúzta Florian Wirtzet, majd a német játékvezető, Felix Zwayer a videobírós vizsgálat után megítélte a büntetőt. A tizenegyest aztán Szoboszlai Dominik értékesítette, ezzel pedig meg is nyerték a találkozót a vendégek. Az alapszakasz tabelláján immáron azonos pontszámmal áll a két együttes, nem meglepő módon pedig Olaszországban nehezen fogadják el a történteket.

Szoboszlai Dominik tizenegyesgólja döntötte el az Inter–Liverpool BL-mérkőzést, a büntetőt megelőző szituáció komoly vitákat váltott ki
Szoboszlai Dominik tizenegyesgólja döntötte el az Inter–Liverpool BL-mérkőzést, a büntetőt megelőző szituáció komoly vitákat váltott ki (Fotó: AFP/Stefano Rellandini)

Inter–Liverpool: vita Szoboszlai büntetőjének előéletéről

A 2007 és 2012 között az angol válogatott szövetségi kapitányaként dolgozó Fabio Capello a Sky Sports szakértőjeként úgy vélte, nem kellett volna tizenegyest ítélni Bastoni mezhúzásáért: – Ez egy botrányos tizenegyesszituáció, nem értem, miért kellett a VAR-nak közbeavatkoznia, amikor a játékvezető látta az egészet, ahogyan  játékos nyilvánvalóan a földre vetette magát. 

Ez szégyen. Ilyenért sosem lenne szabad büntetőt adni, Wirtz feldobta magát.

Ha ez tizenegyes, akkor minden szögletrúgásnál meg lehetne ítélni tíz büntetőt – mondta Capello, aki azt sem értette, hogy az első félidőben a VAR-nak miért tartott három percig eldönteni, hogy egy egyértelmű kezezés után elvegyék Ibrahima Konaté gólját.

A korábban BL-döntőn is bíráskodó Mark Clattenberg szerint sem kellett volna Zwayernek megváltoztatnia a döntését, de Milánóban is többen osztották Capello véleményét. Az Inter védője, Manuel Akanji például úgy nyilatkozott, hogy 

ez az egyik legkönnyebb síppal befújt büntető, amit valaha látott,

és főleg lassítást látva gondolja egyértelműnek, hogy hibás döntés született. Csapattársa, Henrih Mhitarján szintén nem tudta megérteni, hogyan lehetett ezért tizenegyest adni, szerinte ez alapján minden tizenhatoson belüli kontaktért büntető járna.

A hazaiakat irányító Cristian Chivu sem fogta vissza magát a tizenegyes kapcsán: – Ritkán kommentálom a játékvezetői döntéseket, de itt a bíró kiváló pozícióban volt ahhoz, hogy az egész esetet lássa, és úgy döntött, hogy nem érdemel tizenegyest. Ha már a VAR közbeavatkozott, értenie kellett volna a játék dinamikáját is. 

El kell fogadnunk a döntéseket, és meg kell tanulnunk kezelni ezt az igazságtalanságot

mondta a román vezetőedző, aki még jobban sajnálta Hakan Calhanoglu és Francesco Acerbi első félidőben történt sérülését.

A hat forduló után 12 ponttal álló Inter januárban még az angol Arsenal és a német Dortmund ellen lép pályára a Bajnokok Ligája alapszakaszában, de addig hét bajnoki és legalább egy szuperkupa-mérkőzés is a milánóiak naptárában szerepel.

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekjog

A jog rabságában

Kondor Katalin avatarja

A jogot tisztelő és komolyan vevő ember csak csodálkozik, s nem érti mi folyik itt. Hogy is értené?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu