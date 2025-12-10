Liverpool FCUEFABajnokok LigájainternazionaleArne SlotSzoboszlai Dominik
magyar

Az UEFA és Slot is méltatta Szoboszlait, aki meg is szólalt a győztes BL-gólja után

A labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 6. fordulójának keddi játéknapján a Liverpool Szoboszlai Dominik tizenegyesgóljával 1-0-ra legyőzte idegenben az olasz Internazionalét. A találkozó után az Európai Labdarúgó-szövetség UEFA és Arne Slot vezetőedző által is kiemelt magyar futballista is értékelt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 5:30
Szoboszlai Dominik négy napon belül másodszor volt eredményes a Liverpool mezében (Fotó: NurPhoto via AFP/Mairo Cinquetti)
A magyar válogatott csapatkapitánya végig a pályán volt Milánóban, ahol a hajrában az Inter-védő Alessandro Bastoni a tizenhatoson belül a mezénél fogva visszahúzta a Liverpool játékosát, Florian Wirtzet. A VAR-vizsgálat után a játékvezető megítélte a büntetőt, amelyet Szoboszlai Dominik jobbal a kapu jobb oldalába lőtt. Győzelmével az Arne Slot által irányított angol bajnok a BL-alapszakasz tabellájának 8. helyére zárkózott fel, míg a legutóbbi idény döntőse szintén tizenkét ponttal az 5. pozícióban áll.

Szoboszlai Dominik tizenegyesgólja a Liverpool győzelmét jelentette az Inter elleni BL-mérkőzésen
Szoboszlai Dominik tizenegyesgólja a Liverpool győzelmét jelentette az Inter elleni BL-mérkőzésen (Fotó: AFP/Stefano Rellandini)

Szoboszlai Dominik az UEFA célkeresztjében

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a találkozót követően az élő szöveges tudósításában rögtön kiemelten foglalkozott a gólszerzővel, akivel kapcsolatban azt is leírta, hogy a BL történetének első magyar játékosa lett, aki a főtáblán – harmincnyolc mérkőzés alatt – tíz gólig jutott. A Salzburg és a Leipzig színeiben három-három, liverpooliként pedig immáron négy (a mostani idényben három) találatnál járó Szoboszlai maga is megszólalt az UEFA-nak az Inter elleni siker után:

– Sosem akarunk gólt kapni, és most sem a döntetlenért, hanem a győzelemért léptünk pályára. 

Talán mi többször játszottunk okosabban és türelmesebben a mérkőzésen.

A saját játékunkat akartuk játszani és helyzeteket kidolgozni – nyilatkozta a huszonöt éves játékos az UEFA oldalán megjelent videóban.

Arne Slot az Inter–Liverpool BL-mérkőzés után

A vendégek holland vezetőedzője, Arne Slot sem hagyta szó nélkül Szoboszlai teljesítményét, miután megjegyezték neki, hogy a magyar futballista látszólag bármit megtesz, amire a tréner megkéri őt.

– Az biztos, sokat kértem már tőle sok különböző poszton. Az is különleges benne, hogy mennyit képes futni egy mérkőzés alatt, ráadásul azon kevés játékosok egyike, akik az elmúlt tíz napban megrendezett négy találkozónk mindegyikét végigjátszotta. Talán Ibou és Virgil ilyenek még, de a középhátvédeknek nem kell annyit futniuk, mint a középpályásoknak – hasonlította Szoboszlai Dominiket Ibrahima Konatéhoz és Virgil van Dijkhoz Slot. – 

A fizikalitása mellett a futballteljesítménye is különleges volt megint, jól játszott és nehéz pillanatban tudott megvillanni.

Nem lehetett könnyű a 88. percben odaállni az első liverpooli büntetőjéhez, de remekül lőtte a tizenegyest, amit a válogatottban és a korábbi klubjaiban is sokszor magabiztosan értékesített.

A Liverpool januárban még a francia Marseille és az azeri Qarabag ellen lép pályára a Bajnokok Ligája alapszakaszában, addig viszont hat Premier League-mérkőzés és egy FA Kupa-találkozó is vár Arne Slot csapatára.

Fontos híreink

