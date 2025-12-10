Szoboszlai még a Szalah-ügyet is elhomályosította, irányba állt a Liverpool

Volt, aki azt állította a kedd esti mérkőzés előtt, hogy a Bajnokok Ligája előző kiírásának döntőse, az olasz Internazionale a lehető legjobb időszakban találkozott – ráadásul hazai pályán – a több szempontból is gödörben lévő Premier League címvédővel. A Liverpool ugyanis mind a bajnokságban, mind a BL-ben botladozott a milánói rangadóig, ám ismét ott volt és parádésan játszott Szoboszlai Dominik, aki büntetőből szerzett góljával győzelemre vezette a Vörösöket, akik 1-0-ra nyertek az Inter ellen . Ezzel Arne Slot csapata visszakapaszkodott a BL-tabella 8. helyére – vélhetően csak átmenetileg a szerda esti meccsek lefújásáig –, és ez a pozíció már egyenesági nyolcaddöntőt érhet, ha az alapszakasz nyolcadik fordulóját követően is minimum ezen a helyen zárnak a Vörösök.

Szoboszlai Dominik a Liverpool vezéreként az Inter ellen is hozta a tőle elvárt színvonalat Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

A Liverpool nemcsak a meccset nyerte meg, de a statisztikai csatában is jobb volt

A találkozót követően sokan azonnal azt hozták fel, hogy az Inter az első 30 percben két alapjátékosát is elveszítette – Calhanoglu és Acerbi sérülése valóban nagy érvágás volt –, ráadásul a 88. percben megítélt büntető jogossága is vitatható, ám a bíró hosszas videózás után kitartott a 11-es megítélése mellett. Kétségtelen tény. van igazság a fentiekben, ám ha megnézzük a mérkőzés statisztikáját, láthatjuk, a Liverpool megérdemelten győzött.

Inter-Liverpool 0-1

várható gólok (xG) 0.43 – 1.47

labdabirtoklás: 50% – 50%

összes lövés/kaput eltaláló: 9/2 – 12/5

nagy helyzetek: 1 – 2

szögletek: 6 – 3

passzok: 86%-os hatékonyság (486-ból 418 jó) – 89% (497/440)

szabálytalanságok: 14 – 11

szerelések: 33%-os hatékonyság (5 sikeres 15 kísérletből) – 33% (1/3)

beívelések: 14%-os hatékonyság (3 sikeres 14 kísérletből) – 8% (1/13)

megnyert párharcok: 36 – 38

labdaszerzés: 4 – 12

védések: 4 – 2

Különösen akkor látható az adatok alapján a Liverpool fölénye, ha mindehhez hozzátesszük, hogy az első félidőben még 56 százalékban volt a hazaiaknál a labda, és mindkét csapat kétszer-kétszer találta el a kaput, az Inter 5-ször, míg a Liverpool háromszor lőtt kapura. A második félidőben a Vörösök kiegyenlítették a labdabirtoklást, és amíg a hazaiak már el sem találták a kaput, Szoboszlaiék kétszer annyit lőttek kapura, amit aztán büntetőből a magyar középpályás be is vett.