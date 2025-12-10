LiverpoolBajnokok LigájaIntermeccs embereSzoboszlai Dominik

Szoboszlai még a Szalah-ügyet is elhomályosította, irányba állt a Liverpool

Sokan féltették az olasz Internazionale ellen a gödörben lévő, ráadásul Mohamed Szalah ügyével még nehezített Premier League-bajnokot a BL alapszakaszának hatodik fordulójában. Ám a Liverpool túllépett a saját gondjain, és új vezére, Szoboszlai Dominik góljával 1-0-ra győzött Milánóban. A Vörösök ezzel a sikerrel már 12 ponttal állnak a tabella 8. helyén, ami azonnali nyolcaddöntőt érő pozíció. A csapatkapitány, Virgil Van Dijk szerint most megmutatták, milyen erő van a gárdában.

Molnár László
2025. 12. 10. 5:05
Szoboszlai mindent eldöntő találata az Inter elleni BL-meccsen
Szoboszlai mindent eldöntő találata az Inter elleni BL-meccsen Fotó: STEFANO RELLANDINI Forrás: AFP
Volt, aki azt állította a kedd esti mérkőzés előtt, hogy a Bajnokok Ligája előző kiírásának döntőse, az olasz Internazionale a lehető legjobb időszakban találkozott – ráadásul hazai pályán – a több szempontból is gödörben lévő Premier League címvédővel. A Liverpool ugyanis mind a bajnokságban, mind a BL-ben botladozott a milánói rangadóig, ám ismét ott volt és parádésan játszott Szoboszlai Dominik, aki büntetőből szerzett góljával győzelemre vezette a Vörösöket, akik 1-0-ra nyertek az Inter ellen . Ezzel Arne Slot csapata visszakapaszkodott a BL-tabella 8. helyére – vélhetően csak átmenetileg a szerda esti meccsek lefújásáig –, és ez a pozíció már egyenesági nyolcaddöntőt érhet, ha az alapszakasz nyolcadik fordulóját követően is minimum ezen a helyen zárnak a Vörösök.

Szoboszlai Dominik a Liverpool vezéreként az Inter ellen is hozta a tőle elvárt színvonalat
Szoboszlai Dominik a Liverpool vezéreként az Inter ellen is hozta a tőle elvárt színvonalat     Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

A Liverpool nemcsak a meccset nyerte meg, de a statisztikai csatában is jobb volt

A találkozót követően sokan azonnal azt hozták fel, hogy az Inter az első 30 percben két alapjátékosát is elveszítette – Calhanoglu és Acerbi sérülése valóban nagy érvágás volt –, ráadásul a 88. percben megítélt büntető jogossága is vitatható, ám a bíró hosszas videózás után kitartott a 11-es megítélése mellett. Kétségtelen tény. van igazság a fentiekben, ám ha megnézzük a mérkőzés statisztikáját, láthatjuk, a Liverpool megérdemelten győzött.

Inter-Liverpool 0-1

  • várható gólok (xG) 0.43 – 1.47
  • labdabirtoklás: 50% – 50%
  • összes lövés/kaput eltaláló: 9/2 – 12/5
  • nagy helyzetek: 1 – 2
  • szögletek: 6 – 3
  • passzok: 86%-os hatékonyság (486-ból 418 jó) – 89% (497/440)
  • szabálytalanságok: 14 – 11
  • szerelések: 33%-os hatékonyság (5 sikeres 15 kísérletből) – 33% (1/3)
  • beívelések: 14%-os hatékonyság (3 sikeres 14 kísérletből) – 8% (1/13)
  • megnyert párharcok: 36 – 38
  • labdaszerzés: 4 – 12
  • védések: 4 – 2

Különösen akkor látható az adatok alapján a Liverpool fölénye, ha mindehhez hozzátesszük, hogy az első félidőben még 56 százalékban volt a hazaiaknál a labda, és mindkét csapat kétszer-kétszer találta el a kaput, az Inter 5-ször, míg a Liverpool háromszor lőtt kapura. A második félidőben a Vörösök kiegyenlítették a labdabirtoklást, és amíg a hazaiak már el sem találták a kaput, Szoboszlaiék kétszer annyit lőttek kapura, amit aztán büntetőből a magyar középpályás be is vett.

Tartalékosnak azért nem volt nevezhető a Liverpool az Inter elleni BL-rangadón
Tartalékosnak azért nem volt nevezhető a Liverpool az Inter elleni BL-rangadón     Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

Van Dijk szerint most megmutatták, milyen erő lakozik a csapatukban

A Liverpool csapatkapitánya a BBC-nek nyilatkozva elmondta, kifejezetten jó érzés, hogy egy olyan időszakban tudtak egy ilyen rangadón győzni, ami nem a klub legszebb pillanatairól szól. Ugyanakkor elismerte, a vége akár 0-0 is lehetett volna, de végül pozitívan ért véget számukra.

– Ez a siker azonban semmin sem változtat. Továbbra is bírálni fognak minket, ha nem teljesítünk úgy, ahogy az elvárható. Fejlődni akarunk, következetesek akarunk lenni és meccseket akarunk nyerni. Össze kell tartanunk, és egységet kell alkotnunk, mint eddig. Ezt képviseli a Liverpool – közölte a csapatkapitány.

Természetesen nem kerülhette el a Szalah-ügyet sem. Úgy véli, ez a helyzet nagyon nehéz a csapat számára. Mindenesetre a problémákat a csatárnak és a klubnak kell egymással rendeznie, ugyanakkor kijelentette, a Szalah körül kialakult helyzet nem vette el a csapat motiváltságát és figyelmét. Nem gondolja, hogy neki bele kéne abba szólnia, hogy az egyiptomi bocsánatot kérjen-e a nyilatkozatáért vagy sem.

– Ebben a kérdésben nem én vagyok az, aki eldöntheti, kell-e és kitől kinek kell bocsánatot kérnie. Mo az elmúlt napokban kifejezte a nyilvánosság előtt az érzéseit, és ezzel a klubnak kell foglalkoznia nem pedig nekem. Hamarosan úgyis Afrikába megy. Már olyan régóta ismerem, jó barátok vagyunk, és átéltünk már hullámvölgyeket. A legfontosabb, hogy az érdekeltek mindent megbeszéljenek – fogalmazott van Dijk.

Szoboszlai gólörömét egyszerűen nem lehet megunni
Szoboszlai gólörömét egyszerűen nem lehet megunni     Fotó: STEFANO RELLANDINI  / AFP

Szoboszlai lett a meccs embere

A szakértők és a média képviselői között egy dologban biztosan nem volt vita: abban, hogy ki volt a meccs embere. Büszkén írhatjuk le, hogy ő nem más, mint a jelenlegi idényben elképesztő formában futballozó Szoboszlai Dominik. A középpályás a BBC értékelése szerint 8,4-es, míg a mérkőzés statisztikáját készítő portál szerint 7,8-as osztályzattal a mezőny legjobbja volt. Persze ezen nem csodálkozhatunk, ugyanis egészen elképesztőek a mutatói:

  • Premier League: 15 meccs, 2 gól, 1 gólpassz
  • Bajnokok Ligája: 6 meccs, 3 gól, 3 gólpassz
  • Szuperkupa: 1 meccs, 1 gólpassz
  • Összesen: 25 meccs, 5 gól, 5 gólpassz

Ha ehhez hozzávesszük, hogy a klub honlapján a szurkolók szintén őt választották meg a meccs emberének, akkor kijelenthető, Szoboszlai manapság a Liverpool vezére. De nézzük, milyen statisztikája volt az Inter elleni meccsen:

  • osztályzat: 7,8
  • lövés: 2
  • várható gólok (xG): 0.82
  • passzhatékonyság: 86% (49-ből 42 jó)
  • labdaérintés: 63
  • kapu előtti labdaérintés: 1
  • sikeres párharcok: 7

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 6. forduló:

Bayern München (német)–Sporting Lisboa (portugál) 3-1 (0-0)

  • gólszerzők: Gnabry (65.), Karl (69.), Tah (77.), illetve Kimmich (54., öngól).

Kairat Almati (kazah)–Olimpiakosz (görög) 0-1 (0-0)

  • gólszerző: G. Martins (73.).

Internazionale (olasz)–Liverpool (angol) 0-1 (0-0)

  • gólszerző: Szoboszlai (88., büntető)

AS Monaco (francia)-Galatasaray (török) 1-0 (0-0)

  • gólszerző: Balogun (68.)

FC Barcelona (spanyol)-Eintracht Frankfurt (német) 2-1 (0-1)

  • gólszerzők: Koundé (50., 53.), illetve Knauff (21.)

Atalanta (olasz)-Chelsea (angol) 2-1 (0-1)

  • gólszerzők: Scamacca (55.), De Ketelaere (83.), illetve Joao Pedro (25.)

Tottenham Hotspur (angol)-Slavia Praha (cseh) 3-0 (1-0)

  • gólszerzők: Zima (26., öngól), Kudus (50., 11-esből), Simons (79., 11-esből)

PSV Eindhoven (holland)-Atlético Madrid (spanyol) 2-3 (1-1)

  • gólszerzők: Til (10.), Pepi (85.), illetve Álvarez (37.), Hancko (52.), Sorloth (56.)

Union Saint-Gilloise (belga) - Olympique Marseille (francia) 2-3 (1-2)

  • gólszerzők: Khalaili (5., 71.), illetve Paixao (15.), Greenwood (41., 58.)

A Bajnokok Ligája alapszakaszának állását itt tekinthetik meg.


 
 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Belföldi híreink

Külföldi híreink

