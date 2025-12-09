A Bayern München tűzijátékot rendezett, a német csodatini ismét villant a BL-ben

Öt fordulót követően a Bayern München (3.) és a Sporting (8.) is az első nyolc hely egyikén tartózkodott a Bajnokok Ligája alapszakaszában, ami azt jelentette, hogy az állás szerint mindkét együttes azonnal a nyolcaddöntőben találhatná magát. A portugálokat korábban csak a Napoli tudta legyőzni, még a bajorok az előző fordulóban az Arsenal ellen vesztették el a BL-veretlenségüket.

A második félidőben beindult a Bayern München hengere. Fotó: DPA

A bajor együttes csodatinije, Lennart Karl már az ötödik percben betalált, azonban a VAR les miatt érvénytelenítette a találatot. Ahogy várható volt, óriási fölényben futballozott a Bayern München: többet volt a labda a hazaiaknál, folyamatosan járatták a játékszert a Sporting kapujának előterében. Gyorsan elröppent az első negyedóra. A 17. percben ismét a Bayern 17 éves tinije jelentett veszélyt, azonban ezúttal nem talált kaput. A Sporting a 22. percben keveredett először az ellenfél kapuja elé, a szögletnek azonban nem lett eredménye. Ezt követően ismét a Bayern támadott: Gnabry tekert, Rui Silva tornázta ki a labdát.

Annak ellenére, hogy nem igazán került a Bayern München kapuja elé a Sporting, az egyik legveszélyesebb helyzet mégis a portugálok előtt adódott: Tah igyekezett becsúszva menteni egy lapos beadást, de kis híján öngólt szerzett. Neuer reflexmozdulattal védett.

Manuel Neuer észnél volt. Fotó: DPA

Éppen eltelt az első fél óra, amikor Kane is kaput talált, de a portugál kapus ismét állta a sarat. Az angol támadó a 37. percben még közelebb járt a gólhoz: oda és vissza is megforgatta a portugál védelmet, majd ballal tekert okosan, azonban lövése a kapufáról kivágódott, itt már Rui Silva is verve volt. Az első félidő rendes játékidejének utolsó percében Karl is fejfájást okozott a védőknek, remek szólóval hámozta át magát mindenkin, a rövid felsőbe eleresztett lövését bravúrral kapta ki Rui Silva.

Senki sem hitte el a hazai oldalon, hogy nem sikerült betalálni. Fotó: DPA

A második játékrész Sporting-helyzettel indult: egy élesen keresztbe lőtt labda jelentett komoly veszélyt a Bayern kapujára.

Az 55. percben megszületett a találkozó első gólja, a Sporting került előnybe. Simoes robogott el a baloldalon, a beadásába Kimmich balszerencsésen ért bele, ezúttal Neuer sem tudott védeni, most nem úszta meg az öngólt a Bayern München (0-1).