A Bayern München tűzijátékot rendezett, a német csodatini ismét villant a BL-ben

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hatodik fordulójában a Bayern München a Sportingot fogadta a kedd játéknapon. A bajorok nagy fölényben játszottak, számos helyzetet kialakítottak, ám nem tudtak előnyt szerezni az első félidőben. A második játékrészben a portugálok szerezték meg a vezetést, de volt innen visszaút a Bayern Münchennek. A német rekordbajnok bő tíz perc alatt három gólt szerzett, és végül magabiztosan nyert 3-1-re.

Tóth Norbert
2025. 12. 09. 21:00
Lennart Karl ismét betalált a BL-ben, végül magabiztosan nyert a Bayern München. (Fotó: ALEXANDRA BEIER/AFP)
Öt fordulót követően a Bayern München (3.) és a Sporting (8.) is az első nyolc hely egyikén tartózkodott a Bajnokok Ligája alapszakaszában, ami azt jelentette, hogy az állás szerint mindkét együttes azonnal a nyolcaddöntőben találhatná magát. A portugálokat korábban csak a Napoli tudta legyőzni, még a bajorok az előző fordulóban az Arsenal ellen vesztették el a BL-veretlenségüket.

A Bayern München legyőzte a Sportingot.
A második félidőben beindult a Bayern München hengere. Fotó: DPA

A bajor együttes csodatinije, Lennart Karl már az ötödik percben betalált, azonban a VAR les miatt érvénytelenítette a találatot. Ahogy várható volt, óriási fölényben futballozott a Bayern München: többet volt a labda a hazaiaknál, folyamatosan járatták a játékszert a Sporting kapujának előterében. Gyorsan elröppent az első negyedóra. A 17. percben ismét a Bayern 17 éves tinije jelentett veszélyt, azonban ezúttal nem talált kaput. A Sporting a 22. percben keveredett először az ellenfél kapuja elé, a szögletnek azonban nem lett eredménye. Ezt követően ismét a Bayern támadott: Gnabry tekert, Rui Silva tornázta ki a labdát.

Annak ellenére, hogy nem igazán került a Bayern München kapuja elé a Sporting, az egyik legveszélyesebb helyzet mégis a portugálok előtt adódott: Tah igyekezett becsúszva menteni egy lapos beadást, de kis híján öngólt szerzett. Neuer reflexmozdulattal védett.

Manuel Neuer észnél volt. (Fotó: TOM WELLER / DPA)
Manuel Neuer észnél volt. Fotó: DPA

Éppen eltelt az első fél óra, amikor Kane is kaput talált, de a portugál kapus ismét állta a sarat. Az angol támadó a 37. percben még közelebb járt a gólhoz: oda és vissza is megforgatta a portugál védelmet, majd ballal tekert okosan, azonban lövése a kapufáról kivágódott, itt már Rui Silva is verve volt. Az első félidő rendes játékidejének utolsó percében Karl is fejfájást okozott a védőknek, remek szólóval hámozta át magát mindenkin, a rövid felsőbe eleresztett lövését bravúrral kapta ki Rui Silva.

Senki sem hitte el a hazai oldalon, hogy nem sikerült betalálni. (Fotó: SVEN HOPPE / DPA)
Senki sem hitte el a hazai oldalon, hogy nem sikerült betalálni. Fotó: DPA

A második játékrész Sporting-helyzettel indult: egy élesen keresztbe lőtt labda jelentett komoly veszélyt a Bayern kapujára.

Az 55. percben megszületett a találkozó első gólja, a Sporting került előnybe. Simoes robogott el a baloldalon, a beadásába Kimmich balszerencsésen ért bele, ezúttal Neuer sem tudott védeni, most nem úszta meg az öngólt a Bayern München (0-1). 

 

Ezúttal nem állt a szerencse a Bayern München oldalán. (Fotó: TOM WELLER / DPA)
Ezúttal nem állt a szerencse a Bayern München oldalán. Fotó: DPA

Azonnal reagáltak és felpörögtek a bajorok: Kimmich, majd Karl lőtt, mindkétszer védett a Sporting kapusa.

A 66. percben egyenlített a Bayern München: Olise szögleténél óriási hibázott a portugál védelem, teljesen üresen maradt a hosszún Gnabry, aki az ötös sarkáról lőtt belsővel a kapuba (1-1). Három perccel később már előnybe kerültek a bajorok: Lennart Karl ismét villant. A 17 éves tini ballal átvette a labdát, majd jobbal a kapuba bombázott (2-1).

A második félidőben pontosabb volt a kapu előtt a Bayern München. (Fotó: TOM WELLER / DPA)
A második félidőben pontosabb volt a kapu előtt a Bayern München. Fotó: DPA

Nem volt megállás: Kompany együttese tovább robogott, a 77. percben eldöntötte a mérkőzést, és mint utólag kiderült, beállította a végeredményt. Egy beadás után Gnabry fejelte vissza a labdát Tah elé, aki ugyan eltörte a lövését, de megszerezte pályafutása első BL-találatát (3-1).

A Bayern München immár 37 alapszakasz- és csoportmeccs óta veretlen hazai pályán a Bajnokok Ligájában. Legutóbb a Manchester City nyert az Allianz Arénában, még 2013 decemberében. Még egy dolognak örülhettek a hazaiak: kilenc hónap kihagyás után visszatért a pályára Alphonso Davis.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 6. forduló:

Bayern München (német)–Sporting Lisboa (portugál) 3-1 (0-0), gólszerzők: Gnabry (65.), Karl (69.), Tah (77.), illetve Kimmich (54., öngól).
Kairat Almati (kazah)–Olimpiakosz (görög) 0-1 (0-0), gólszerző: G. Martins (73.).

A játéknap további mérkőzései 21 órakor kezdődtek.

